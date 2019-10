Auto

muodottomien crossoverien ja citymaasturien virrassa on virkistävää nähdä perinteinen, kauniisti muotoiltu porrasperä. No, oikeastaan tämä Opel on fastback, mutta eipä halota hiuksia.Kansanmerkkien sedaneilla tuntuu Suomessa olevan maine vanhempien miesten autoina. Lisääntymisikäiset ajavat mieluummin tilavilla farmareilla. Kiiltävän mustassa ja kromikoristellussa Insigniassa on kieltämättä jotain vanhanaikaisen herrasmiesmäistä. Takaviistosta se muistuttaa hämäävän paljon Mersun E-sarjan coupéta.Vauhtiperäinen Insignia näyttää hintaluokkaansa arvokkaammalta ja pramea on mallinimikin: Insignia Grand Sport Executive 200 Turbo A. Tulee mieleen, että jos James Bond ajaisi Opelilla, hän ajaisi tällä.James Bond ei kuitenkaan aja Opelilla. Miksiköhän? Ainakin tässä Insignian johtajamallissa on varusteita ja nappuloita kuin ohjustukikohdan komentokeskuksessa. Takapenkeillekin on erilliset lämmittimet.Bond-elokuvissa Opel on jäänyt pahisten autoksi. Eräässä takaa-ajokohtauksessa Bemarilla kurvaileva 007 jopa räjäyttää eteensä tunkevan Opel Senatorin raketilla. Onko se jonkinlainen kannanotto?asiaan. Tämänkertaista koeajoa ei perustele se, että kyseessä olisi upouusi automalli. Tämän sukupolven Insignia on ollut myynnissä jo pari vuotta ja nyt on tehty vain pieniä muutoksia varustetasoihin. Pikemminkin Insignia on monella tapaa lajinsa viimeinen.Opelia mainostetaan vielä saksalaisella insinööritaidolla ja tekniikalla, mutta ranskalaiset ovat jo voittaneet tämän pelin.Peugeotia ja Citroënia valmistava PSA-konserni osti tappiota tehneen Opelin General Motorsilta kaksi vuotta sitten. Tässä Insigniassa on nyt viimeistä kertaa GM-Opelin aikainen, 1.6-litrainen ja 200-hevosvoimainen bensaturbomoottori, ja pian esiteltävässä uudessa Corsassa on ylipäänsä viimeinen Opelin itse kehittämä moottori. Seuraava sukupolvi Insigniasta tulee perustumaan Peugeot 508:aan.Amerikkalaisen General Motorsin muistona Opel Insignia on rapakon takana Buick Regal. Sama auto, eri logo. Mallinimi herättelee mielleyhtymiä premium-luokkaan ja Insignia onkin erittäin hyvä esitys arvokkaan näköisestä, hyvin varustellusta mutta kuitenkin järkihintaisesta isosta autosta.Tehokkaimmalla bensakoneella ja parhaalla Executive-varustelulla Insignian hinta on alkaen 37 500 euroa. Muutamalla lisävarusteella ryyditetty koeajomalli maksaa 43 000 euroa ja se sisältää melkein kaikki varusteet, joita nykyautoon osaa kaivata. Tämän kokoluokan mersuista ja bemareista summalla saa ehkä ratin ja vasemman takavalon.ensimmäinen ilonaihe on Opelin mainio, ergonomisesti muotoiltu AGR-istuin. Jatkettava reisituki ja istuimen kunnollinen kaltevuussäätö ovat ainakin allekirjoittaneelle tärkeitä ominaisuuksia.Toinen yllätys on moderni heijastusnäyttö, joka ei kalliimmissakaan autoissa ole itsestäänselvyys. Opel mainostaa HUD-näyttöä yhtenä markkinoiden tarkimmista ja tarkka se onkin. Nopeus, kierroslukumittari ja navigaattorin reittiohjeet heijastuvat tuulilasiin kirkkaasti ja selkeästi.Ohjaamon yleisilme on siisti ja toimiva, muttei aiheuta riemunkiljahduksia. Vaalea nahkaverhoilu pehmentää sopivasti Opelille tyypillistä hieman karua muovisuutta. Esimerkiksi vilkunviiksi tuntuu kädessä aika halvalta. Kokonaisuutena sisätilat ovat kuitenkin viihtyisät, varsinkin kun penkistä löytää helposti tanakan ajoasennon.200-hevosvoimaisen bensaturbon jatkeena on hieman jo vanhempaa tekniikkaa edustava, kuusivaihteinen Aisinin automaattilaatikko. Se toimii kuitenkin pehmeästi ja huomaamattomasti. Erillistä herkistettyä sport-tilaa vaihteistossa ei ole, mutta halutessaan vaihtoja voi tehdä myös itse. Manuaalitila on kankea ja tarpeeton.ja ohjauksen jäykkyyttä voi säätää napeista kolmeen asentoon, tour, comfort ja sport. Ohjauksen tehostuksen aistii kaikissa ajotiloissa, mutta perusasennossakin Insignia on jämäkkä ajettava. Sportilla ratti painottuu mukavan tunnokkaaksi ja alusta pitää auton tiukasti kaarteissa olematta kuitenkaan turhan pintakova. Mukavuuspainotteinen tour-asetus sen sijaan on keinotekoisen veltto.Insignian ratissa meno on tukevaa ja vakaata. Autossa istuu mielellään pidempääkin matkaa. 1.6-litraisesta koneesta puristetut 200 hevosvoimaa liikuttavat Opelia helposti ja eleettömästi. Raskaasta autosta ei silti näillä lukemilla saa varsinaisesti urheilullista. Kiihdytys nollasta sataan ottaa 8,1 sekuntia. Se on kuitenkin kelvollinen lukema tämän kokoiselle autolle.Korkeahkosti viritetyssä bensaturbossa on kyllä se ongelma, että kakkua menee turhan paljon varsinkin kaupungissa. Kaupunkiajossa turbo-Opel lurputtaa kymmenisen litraa sadalla, kun samantehoinen dieselkone samankokoisessa autossa melkeinpä valmistajaan katsomatta pärjää kuudella-seitsemällä litralla. Kulutus onkin Insignian heikoin lenkki.Rengasmelua on jonkin verran, mutta ainakin osan siitä voi laittaa koeajomallin peräti 20-tuumaisten, 245/35-profiilisten Continental-renkaiden piikkiin. Näin leveät ja ohutkumiset pyörät eivät ole Suomen teille todellakaan paras valinta. Hinta tippuukin, jos tyytyy 18-tuumaisiin vakiopyöriin.ovat väljät, vaikka Insignia toki häviääkin esimerkiksi hulppean avaralle Škoda Superbille. Tavaratila myös on mallia pitkä ja matala. Kyllä Insigniaan silti matkalaukkuja mahtuu, ja koeajoviikolla tuli yllättäen tarve saada kuljetetuksi kuusi ravintolatuolia. Käytössä oli vain Opel, joten sinne ne oli tungettava. Takapenkit kaatamalla kaikki kuusi tuolia sai soviteltua sisään. Ei huono saavutus tällaiselle melkein coupe-koriselle autolle.Matala kattolinja haukkaa hieman näkyvyyttä sekä etu- että takaviistoon. Tätä paikkaavat kuitenkin kuolleen kulman vahtivalot ja muut tutkat ja avustimet, jotka kaikki ovat tässä varustetasossa vakiona. Peruutuskameran resoluutio voisi olla parempi, mutta sillä tulee toimeen. Kojelautaan upotettu kosketusnäyttö on looginen ja tukee myös Android Autoa ja Apple Carplayta.Lisävarusteena ostettavissa Bosen kaiuttimissa on jyhkeä ääni. Basso-osasto on sijoitettu varapyörän koteloon.Ainoa moderni vimpain, joka Opelista puuttuu, on kaistalle keskittävä ohjausavustin eli autopilotti. Mukautuva vakionopeudensäädin löytyy ja toimii, mutta auto ei siis osaa itsenäisesti seurailla tien linjoja. Kaistaviivojen vahinkoylityksiä torjuva kaistavahti on vakiona.on hyvä auto. Se tarjoaa paljon mukavuutta ja vähän eleganssiakin 40 000 euron hintaan.Farkkumallien lähtöhinta on varustetasosta riippuen pari tonnia tätä fastbackia kalliimpi. Näillä kaikilla varusteilla ja melko moitteettomalla ajettavuudella Insignia kestää vertailun kilpailijoihinsa, ja fastback-korisena on yksinkertaisesti yksi luokkansa tyylikkäimpiä autoja.Moottori-lehden kollega ihmetteli taannoisessa koeajossaan, miksei näitä osteta enempää. Viikon testin perusteella on helppoa yhtyä kummasteluun.