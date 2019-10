Ajatko DX:llä vai GTI:llä? Automallien kirjainlyhenteet kertovat autosta asioita, joita moni ei ole tullut ajatelleeksi

Auto

valittaessa joutuu väistämättä tekemisiin mallimerkintöjen kanssa.Yleismmät automallit voi tunnistaa nimestä, ja moni tietääkin, että Volkswagenin Polo on pieni auto, Golf vähän isompi ja Passat vielä vähän isompi. Tai että minkä kokoisia suunnilleen ovat Suomen suosituimpiin autoihin kuuluvat Toyota Yaris tai Nissan Qashqai.valmistajat nimeävät mallisarjansa helposti ymmärrettävällä logiikalla.Citroëneissa C:n perässä oleva numero on merkinnyt jo pitkään auton kokoa. Samalla tavalla kokoa ilmaisevat esimerkiksi Mazdan tai Hyundain mallien numerot tai BMW:n mallitunnusten ensimmäinen numero: 118 on pieni Bemari, 518 suuri, muut siitä välistä ja niin edelleen.Mercedes-Benz käyttää henkilöautoissaan aakkosia: A-Mersut ovat pienimpiä ja koko kasvaa aakkosjärjestyksessä, tosin vähän harppoen järjestyksessä B-C-E-S. Kirjaimen perässä oleva numero tarkoittaa auton suorituskykyä: 180 on järkevän tehoinen, 250:llä varomaton saa jo helposti korttinsa kuivumaan ja sitä suuremmat luvut kertovat jo erittäin tehokkaista moottoreista.Samaa tehosta kertovaa koodikieltä käyttää myös BMW malliensa kahdessa jälkimmäisessä numerossa.menee, kun mallimerkintään lisätään kirjaimia. Joskus ne tarkoittavat varustelutasoa, joskus moottorin mallia ja välillä molempia ja ehkä jotain muutakin.Deluxe eli luksus tai ylellinen. Merkintä ei ole aina ollut totuudenmukainen, sillä DL-mallien yläpuolella voi olla useita kalliimpia ja paremmin varusteltuja malleja. Esimerkiksi Volvon 1970-luvun DL:t olivat perusmalleja, samoin 1980-luvun Toyota Corollan huippusuositut DX:t eli ”dexterit”.Vanhemmissa autoissa E ja varsinkin EX saattoi tarkoittaa Executivea eli paremmin varusteltua johtajamallia, nykyään E-kirjaimen löytää todennäköisemmin sähköauton mallitunnuksesta.Fuel Stratified Injection eli sananmukaisesti polttoaineen kerrostettu ruiskutus. Volkswagen-konsernin autoissa käytetty polttoaineen ruiskutusjärjestelmä, jonka tarkoitus on vähentää kulutusta ja lisätä tehoa.Geländewagen eli maastoauto. Mercedes-Benzin maasturien tunnus. Pelkkä G on maastoauto, katumaasturi-Mersuissa G:n jälkeen tulee lisäksi koosta ja käyttövoimasta kertova kirjainrimpsu.Grand Luxe, eli siis hienompi kuin Luxury ja Deluxe. Autossa on mahdollisesti hienompi verhoilu ja mukavuusvarusteita, joskus myös isompi moottori.Kirjainlyhenteiden kuninkaana voi pitää vanhaa Saab 99:ää, jota sai myös GLE:nä (Grand Luxe Executive) GLS:nä (Grand Luxe Super), sekä L:nä (Luxe) ja EMS:nä (Electronic Manual Special), jossa electronic tarkoitti sähköisesti ohjattua polttoaineen ruiskutusta, manual käsivaihteita ja special yleistä hienoutta ja urheilullisuutta.Italiaksi Gran Turismo tai englanniksi Grand Tourer, mikä viittaa alun perin isoon matka-autoon. GT-mallit ovat tavallista tehokkaampia, mutta eivät varsinaisia urheiluautoja, vaan mukavia ja jopa vähän ylellisiä.GT:n perässä oleva I tarkoittaa injectionia eli polttoaineen ruiskutusta. Aikoinaan se oli uusi keksintö, joka korvasi perinteiset kaasuttimet. Nykyisin kaikissa uusissa polttomoottoriautoissa on jonkinlainen ruiskutusjärjestelmä. Käytännössä GTI tunnetaan parhaiten Volkswagen Golfin urheilullisen version nimenä.Luxury tai Luxe ja Luxury Edition, usein auton perusvarustelutaso. Joissakin tapauksissa E voi tarkoittaa myös efficiencyä, eli tehokkuutta.Quattro eli neliveto. Audilla katumaasturit ovat Q-malleja, BMW taas merkitsee autojensa nelivetoisuuden X-kirjaimella. Alfa Romeon QV-tehoversioiden lyhenne taas tarkoittaa Quadrifoglio Verdeä eli neliapilaa, joka oli aikoinaan valmistajan kilpa-autojen tunnus.Racing on tavallista urheilumalliakin hurjemmaksi viritetty versio, kuten esimerkiksi Volkswagen Golf R, Ford Focus RS tai Honda Civic Type R. Omia teitään kulkee Hyundai, jonka i30-mallin tehoversion tunnus on N.Sport, yleisin tunnus voimakkaammasta moottorista ja urheilullisemmasta varustelusta. Joissakin sporttimalleissa S-kirjaimia on varmuuden vuoksi useampiakin.SL ja SLK eli Sport leicht ja Sportlich leicht kompakt ovat Mercedes-Benzin kaksiovisia urheilullisia henkilöautomalleja. Uudemmat pienet sportti-Mersut merkitään tunnuksella SLC. Fordilla urheilumallien perässä lukee ST.Turbo (Fuel) Stratified Injection. Volkswagen-konsernin autoissa käytetty merkintä, joka kertoo, että moottorissa on turboahdin ja polttoaineen suorasuihkutus. Moottori on siis vähän tehokkaampi kuin perusmalleissa. Nykyisin autoissa on hyvin usein pieni, mutta tehokas turboahdettu bensamoottori myös perusvarustelumalleissa.