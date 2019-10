Videolla näkyvä raju hirvikolari olisi aiemmin ollut lähes varma kuolemantuomio – Hidastus paljastaa, miten nopeasti tilanne eteni

Auto

Videolla näkyvä raju hirvikolari olisi aiemmin ollut lähes varma kuolemantuomio – Hidastus paljastaa, miten no

Helsingin Sanomat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Hirvi ei niin sanotusti korkkaa enää sitä kattoa niin kuin parikymmentä vuotta sitten.”

Onnettomuustietoinstituutin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Hirvikolariturvallisuudessa uusissakin autoissa on edelleen puutteita.”

Parasta

Autoihin

Jotta

Hyvä nyrkkisääntö on, että silmät olisivat ajaessa keskellä tuulilasia korkeussuunnassa katsottuna.