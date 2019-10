Auto

Isuzun iso avolava on karu ja janoinen työkalu, joka sopii vain tositarpeeseen

Isuzu

Kun

Isuzu D-Max

Kun

Henkilöautojen

on suurimmalle osalle melko tuntematon automerkki. Se ei ole ihme, sillä nykyään hyötyajoneuvoja valmistavan japanilaisfirman ainoa myyntiartikkeli Suomessa on D-Max -avolava.Kun lava-autojen syntymäkodissa Yhdysvalloissa valtaosa niistä myydään yksityisautoiksi, niin Suomessa pickupeja hankitaan lähes yksinomaan työkäyttöön. Varsinkin kiinteän lavakatteen kanssa lopputulos on jonkinlainen kompromissi maastoauton ja pakettiauton väliltä.Testissä oleva Isuzu-yksilö on varusteltu maastorenkailla ja alustasarjalla, jonka seurauksena laitos on varsin vakuuttavasti yli miehen korkuinen. Koeajon aluksi pitää kamppailla itsensä kuljettajan penkille, joka on navan korkeudella. Parhaaksi taktiikaksi osoittautuu hypätä penkille perä edellä ja sitten kääntää jalat polkimille. Vähän kuin ratsaille nousisi, jii-haa!avaimesta kääntää, herää turbodiesel rolottamaan leppoisasti. Rokki soimaan, isosta kepistä ajovaihde silmään ja liikenteeseen.Henkilöautoihin verrattuna pickupien teknologia kuulostaa ikivanhalta. Alla on tikapuurunko ja jäykällä taka-akselilla on lehtijouset ja rumpujarrut. Kilpailijoistaan eroten Isuzulla ei ole henkilöautomalleja, joista voisi lainailla ohjaamoon mukavuuksia ja hienouksia, ja sen huomaa.Ohjauspyörän ainoat napit ovat vakionopeudensäädintä varten. Ilmastointi on käsisäätöinen. Keskinäytöstä näkee lähinnä radiokanavan, tai jos puhelin on yhdistettynä, soittajan nimen. Navigaattoria ei ole eikä tule. Keskikonsolissa tönöttää mukitelineeseen laitettava tuhkakuppi.Kaikki säätimet ja nappulat ovat myös mukavan jämäköitä, eikä autossa tunnu olevan hirveästi rikki menevää.on Suomen kuudenneksi myydyin avolava-auto noin seitsemän prosentin markkinaosuudella. Autojen määränä se on hieman toistasataa myytyä.Tässä joukossa Isuzun valtti on edullisuus. Kaksipaikkaisena hinnat alkavat 31 000:sta ja viisipaikkaisena 45 000 eurosta. Molemmat ovat luokkansa halvimmat. Lähtöhinnalla D-Maxiin ei tosin kuulu juuri mitään varusteita. Ei peruutuskameraa, vakionopeudensäädintä eikä edes kuskin penkin korkeussäätöä.Koeajoautossa on automaattivaihteet ja keskimmäinen LS-varustepaketti, johon edellä listatut sisältyvät. Paketin pohjahinta on 36 000 euroa, mutta lisävarustelu nostaa kokonaishintaa vielä 12 000 eurolla.Varustelistan silmäily auttaa ymmärtämään, miten auton hinta lopulta muodostuu. Vetokoukku: 791 euroa. Karjapuskuri: 834 euroa. BF Goodrichin maastorenkaat: 2 160 euroa. 40 millimetrin korotussarja alustaan: 2 990 euroa. Keskuslukittava lavakate: 3 684 euroa.Avolava on kuin rakennussarja, jossa alkaen-hinnan päälle läjitetään vielä useita tonneja sen mukaan, mihin käyttöön auto on tarkoitettu.Isuzua on vielä erikseen korotettu kohtuullisen ronskisti ja renkaiksi on valittu Goodrichin valtavat kuranakit, en aseta maantieominaisuuksille varsin korkeita odotuksia.Moottoritiellä yllätys onkin melkoinen, kun auto pitää suuntansa hyvin eikä kaistaviivojen välissä pysyminen tunnu ­kamppailulta. Koneesta loppuu puhti aikalailla tasan 120 kilometrin tuntinopeudessa, mutta eipä tätä kovempaa tarvitsekaan ajaa.Jotain on selvästi tehty oikein myös äänieristyksessä. D-Max on tälläkin rengastuksella jopa hiljaisempi kuin halvimmat pikkuautot.Isoimmiksi murheenkryyneiksi ajossa nousevat kaasupoljin ja vaihteisto. Pedaalin tuntuma tukevan kengän alla on olematon, kuin maiharinpohjalla litistelisi pesusientä. Polkimen asentoa pitää vähän väliä tunnustella nostelemalla jalkaa.Automaattivaihteisto puolestaan haluaa vaihtaa pienemmälle lähes aina, kun kaasua polkee. Välillä moottorin kierrokset nousevat ikään kuin vaihde ei olisi edes silmässä.Ikävimmillään ominaisuus on liikkeelle lähtiessä. Menee kotva, ennen kuin auto edes reagoi kaasupolkimeen ja sen jälkeen vaihteisto koettaa paikata uinahdustaan päästämällä koneen karjumaan.Näihin ominaisuuksiin tosin tottuu melko pian.Pienellä peltolenkillä D-Max osoittaa myös, että se on täysiverinen maastoauto. Vaikka tasauspyörästöissä ei ole lukkoja, pääsee nelivedon hitaalla asetuksella etenemään sellaisissakin paikoissa, joihin ei kävellen mielellään menisi.Soraista rinnettä auto haluaisi kiivetä enemmänkin kuin kori antaa myöten. Vedon ja pidon riittävyys ei mäen jyrkkyyttä määrää, vaan sen tekee maahan ottava vetokoukku.Esitteen mukaan autolla ­pystyy ajamaan sivuttain kaa­tumatta jopa 49 asteen kul­massa. Yhtään maastoajoa kokeilleet luultavasti tietävät, että se on aivan hirvittävän jyrkkä kallistus.parissa autonostajia on hemmoteltu jo pari vuotta uusilla kulutus- ja päästömittaustuloksilla. Uudella WLTP-mittaustavalla otetut kulutuslukemat ovat monesti hyvinkin lähellä autojen todellista kulutusta.Mutta Isuzu D-Max on rekisteröity kaksipaikkaiseksi pakettiautoksi, kuten suurin osa Suomen lava-autoista.Pitkähyttinen Space Cab -malli on lähtenyt tehtaalta nelipaikkaisena, mutta taaemmat istuimet on Suomeen tuodessa poistettu. Takapenkin turvavyöt sen sijaan ovat yhä paikallaan muistuttamassa maakohtaisten ajoneuvoluokkien yhteentörmäyksestä.Pakettiautoihin WLTP-mittaus on tullut vasta tänä syksynä ja siksi Isuzun lukemat on mitattu vielä vanhalla menetelmällä. Sinällään 7,8 litran keskikulutus ei kuulosta pahalta.Mutta kun se ei ole totta. D-Maxin koeajoon mahtui kaupunki- ja maantieajoa yhteensä yli 400 kilometriä ja keskikulutus asettui 10,4 litraan satasella. Tämä siis tyhjällä autolla ja neliveto pois kytkettynä. Kun lavalle saisi kasata vielä yli tuhat kiloa tavaraa, nousisi lukema väistämättä useilla litroilla.Ja jos moottoritiellä auto yllätti mukavuudellaan, yllättää se tankkauskäynnillä ikävämmällä tavalla. Moottoritienopeuksien keskikulutukseksi paljastui 12,8 litraa sadalla kilometrillä. Se on eniten dieseliä, mitä tällä palstalla on pitkään aikaan poltettu.Lähelle samoja lukemia pääsee vain Mercedeksen G-maastoauto, joka painaa 2 500 kiloa ja on Isuzua paljon tehokkaampi.Isuzun suorituskykylukuja katsellessa jää miettimään, mihin näin paljon polttoainetta oikein edes kuluu.Kulutuslukemista käy selväksi, että omaksi käyttöautoksi D-Maxia ei ole hitustakaan järkeä ostaa, ellei tavoitteena ole saada kylillä öljysheikin liikanimeä.Pakettiauton korvikkeeksi se käy myös lähinnä välttävästi, vaikka moisia ratkaisuja näkee välillä esimerkiksi rakennus- ja putkiliikkeillä. Kovalla lavakatteella tavaratilasta saa umpinaisen, mutta lastauskynnys on korkea, lokasuojat vievät lavalta tilaa ja tavaratilassa joutuu konttaamaan. Yleensä pakettiautoissa on myös yksi istumapaikka enemmän.Jäljelle jäävät lähinnä maasto-ominaisuuksia oikeasti työssään tarvitsevat, kuten koneurakoitsijat ja metsurit sekä paljon vetokykyä halvalla haluavat. D-Maxilla saa vetää 3500 kilon perävaunua ja autossa on vakiona myös perävaunun heittelehtimistä estävä TSC-järjestelmä.