Moni tarvitsee viikonloppuna talvirenkaat, ja vaihdon voi hoitaa itse, jos osaa varoa yleisiä virheitä – katso ohjeet renkaiden vaihtoon

Moni tarvitsee viikonloppuna talvirenkaat, ja vaihdon voi hoitaa itse, jos osaa varoa yleisiä virheitä – katso

Talvi

Oikea paikka

Oikea tunkki

Oikea rengasavain

Oikea nostopiste

Oikea kiristys

lähestyy, ja lämpötilat putoavat etelärannikollakin yöllä nollaan ja sisämaassa pakkasen puolelle. Talvirenkaiden vaihtoa tarjoavissa liikkeissä vapaat ajat ovat vähissä.Monen autoilijan ratkaisu on tarttua itse rengasavaimeen, mutta varsinkin ensikertalaisen on syytä pitää muutama asia mielessä tee-se-itse -renkaanvaihdossa.Renkaanvaihto on hyvä tehdä tasaisella ja kovalla pinnalla, eli käytännössä asfaltilla tai betonilla. Tasainen hiekkapihakin sopii, mutta jos maa on pehmeää, tunkin alle on syytä laittaa esimerkiksi vanerilevy.Pienikin auto voi painaa yli tonnin, ja jos tunkki painuu pehmeään maahan ja keikahtaa nurin, tilannetta ei enää korjata omin voimin. Pahimmassa tapauksessa renkaanvaihtaja voi jäädä romahtavan auton alle ja loukata itsensä vakavasti.Vaihtourakka onnistuu yksinkin, mutta toinen käsipari helpottaa erityisesti kiinnitysvaiheessa, jolloin rengas täytyy kohdistaa mutterien reikiin.Autossa pitää olla renkaanvaihdon aikana vaihde ja käsijarru päällä. Varmuuden vuoksi jonkin maassa olevan pyörän taakse voi ujuttaa vielä kiilan.Tunkin käyttäminen vaatii vapaata tilaa auton sivulla, joten ahtaassa autotallissa se ei onnistu.Takakontissa saattaa olla auton mukana tullut pieni tunkki, mutta se kannattaa jättää paikalleen. Auton pikkutunkki on tarkoitettu vain hätätilanteisiin, kuten kesken matkan sattuneen rengasrikon korjaamiseen.Kaksi kertaa vuodessa renkaita vaihtavia pohjoismaalaisia autoilijoita on maailmassa niin vähän, että heitä varten valmistajat eivät laita autoihinsa oikeita tunkkeja.Kelvollisen tunkin saa yhden renkaanvaihtokerran hinnalla, mutta halvimmissa tunkeissa nostovoima saattaa todellisuudessa olla paketin kyljessä ilmoitettua pienempi. Hallitunkki on saksitunkkia ja hydraulista pullotunkkia parempi valinta, koska siinä paino jakautuu laajemmalle alalle. Itse tunkin käyttö on yksinkertaista, mutta käyttöohje kannattaa lukea ensin.Myös pyörän irrottamisessa kannattaa investoida pari kymppiä mutterien avaamiseen tarkoitettuun työkaluun.Ristikkoavaimessa on valmiina eri kokoiset hylsyt eri kokoisia muttereita varten, pitkävartisessa pyöränmutteriavaimessa tulee mukana muutama vaihdettava hylsy. Ristikkoavain on kätevä, koska sitä voi pyörittää, pitkävartisella taas saa tiukkaan kiristetyt mutterit helpommin auki.Koska yhden auton pyörissä on vain yhden kokoisia muttereita, niin oikean kokoinen hylsy kannattaa merkitä seuraavaa renkaanvaihtoa varten vaikka teipillä.Alumiinivanteissa mutterit voivat joskus olla syvällä koloissa, ja sitä varten tarvitaan erityisiä hylsyjä, jotka ulottuvat muttereihin asti ja suojaavat samalla vanteita. Jos mutterien suojana on muoviset hatut, ne pitää poistaa ensin.Teräsvanteisista pyöristä on poistettava ensin pölykapselit, jotka irtoavat varovasti reunasta kampeamalla. Pyöränmutterit löytyvät niiden alta. Jos muovisessa pölykapselissa on mutterin näköisiä koristeita, niitä ei pidä vääntää.Joidenkin autojen alumiinivanteissa on rengasvarkaiden haitaksi tarkoitettu lukkomutteri, jonka avaamiseen täytyy käyttää auton mukana tullutta avainholkkia. Jos se on kadonnut, on käännyttävä merkkikorjaamon puoleen.Autotarvikemarketeissa myydään myös porakoneen näköisiä mutterinavaajia, jotka toimivat joko paineilmalla tai sähköllä. Ne jouduttavat renkaanvaihtoa ja luovat jännittävää formulavarikon tunnelmaa, mutta lopullinen kiristys kannattaa silti tehdä käsin rengasavaimella. Tumpelo renkaanvaihtaja saattaa myös murjoa vahingossa pyöränmutterien kulmat pyöreiksi koneavaimella.Muttereita löysätään ennen auton tunkkausta juuri sen verran, että ne on helpompi kiertää auki. Tiukkaan väännettyjä muttereita on hankala avata, jos pyörä on jo nostettu irti maasta, ja riuhtomisen seurauksena auto saattaa romahtaa alas tunkilta.Tunkki asetetaan auton helman alle lähelle vaihdettavaa rengasta. Oikean nostokohdan löytämiseen on yleensä ohje auton käyttöohjeessa. Tunkkia ei pidä työntää liian pitkälle auton alle, koska silloin on mahdollista, että tunkki vain painuu auton pohjan läpi.Hallitunkin nostopäähän voi hankkia tarvikekaupasta kumisen tyynyn, joka estää helmakotelon kolhiintumista.Moni pitää renkaanvaihdon ajan auton kulmaa koholla pelkän tunkin varassa ihan laiskuuttaan, mutta se ei ole turvallista. Auton alle kannattaa laittaa varmistukseksi tarkoitusta varten tehty pukki tai edes joku irtonaisista pyöristä lappeelleen.Auton pyörä ei ole kevyt. Pienen auton 15-tuumainen rengas vanteineen painaa noin 15 kiloa, suuremmissa autoissa yli 20 kiloakin. Työasento kannattaa pitää oikeana, ettei selkä nitkahda.Kun talvirengas on paikallaan, mutterit kiristetään vähitellen ja ristiin vastakkaisilta puolilta, ettei vanne vaurioidu. Viimeinen kiristys tehdään kun pyörä on laskettu tunkilla alas.Mutterien tiukkuus kannattaa varmistaa ensin lyhyen ajon jälkeen ja uudestaan muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen. Löysälle jääneet mutterit vaikuttavat pyörän asentoon, ja pahimmassa tapauksessa mutterit irtoavat ja holtittomasti vatkaava pyörä irtoaa kesken ajon.Kun renkaanvaihtoon ryhtyy, urakka pitää hoitaa loppuun jokaisessa neljässä kulmassa, vaikka kuinka tulisi hiki ja käsiin sattuisi. Sekarenkailla ajaminen heikentää auton ajo-ominaisuuksia, ja siitä voi saada sakot.Jos voimia on jäljellä, auton alta poistetut kesärenkaat kannattaa pestä ja laittaa rengaspusseihin, niin ensi keväänä pääsee vähemmällä sotkulla.