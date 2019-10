Auto

Tesla-kuljettajien erikoinen ristiriita: Model 3:ssa on laatuongelmia, silti omistajat rakastavat autojaan

Siitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Model 3 on ollut monessa maassa myydyin automalli.

Avataan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tesla ja Model 3 ovat olleet jo vuosia tarkemmassa syynissä kuin yksikään muu autonvalmistaja tai auto.

Elon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutismedia

Yksi

J.D.

Millaisia

Ulkokuori:

Sisusta:

Ilmastointi- ja tietoviihdejärjestelmät:

Ajojärjestelmät ja alusta:

Bloombergin

Mikä