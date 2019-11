Auto

Ensimmäinen halpa sähköauto tuli Suomen markkinoille – pienen sähkö-Seatin saa alle 16000 eurolla

Seat

Tällä

Mii

Pienimmän luokan

on tuonut Suomen automarkkinoille ensimmäisen halvimman hintaluokan sähköauton. Loppuvuoden ajan Seat Mii -sähköauton voi saada ennakkotilauksella alle 16 000 eurolla.Ensimmäiset autot toimitetaan tilaajille ensi keväänä. Seat Miin Electricin listahinta on halvimmillaan 19 989 euroa, mutta kun hinnasta vähennetään valtion sähköautoille osoittama 2 000 euron hankintatuki ja Seatin oma kampanja-alennus, jää auton perusmallin hinnaksi 15 989 euroa.hinnalla Seat Mii on toistaiseksi Suomen halvin sähköauto.Poikkeuksellista on, että Seat Mii Electric on nyt Suomessa halvempi kuin Saksassa, jossa se maksaa hintatukien vähennysten jälkeenkin 16 270 euroa. Myös sähköautojen luvattuna maana tunnetussa Norjassa samasta autosta saa maksaa enemmän: 17 677 euroa. Norjan hintaan tosin sisältyvät talvirenkaat ja huoltosopimus.Vielä alkuvuodesta valtaosa pienistäkin sähköautoista maksoi Suomessa yli 30 000 euroa. Nyt sähköautojen hinnat ovat laskeneet, ja esimerkiksi uusitun Volkswagen e-Upin hinnat lähtevät runsaasta 23 500 eurosta, ja Renault Zoe maksaa tänä syksynä 27 990 euroa.on Seatin pienin malli, ja se pohjautuu Volkswagen-konsernin muista pienistä sähköautoista tuttuun rakenteeseen.Miin rinnakkaismalli on myös ensi vuonna myyntiin tuleva Škoda Citigo iV, jonka hinta vahvistetaan vielä tämän vuoden aikana. Ennakkoarvioiden mukaan myös Škodan hinta voi jäädä alle 20 000 euron.Seat Miin toimintamatka yhdistetyllä maantie- ja kaupunkiajolla on 260 kilometriä. Pelkässä kaupunkiajossa virtaa riittää valmistajan mukaan 360 kilometriksi. Autossa on vakiovarusteena muun muassa automaatti-ilmastointi, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä ja kaistanpitoavustin.myydyimmistä autoista Kia Rion perusmalli maksaa 14 390 euroa, Toyota Yarisin 15 024 euroa, Ford Fiestan 15 384 euroa ja Volkswagen Polon 15 661 euroa.