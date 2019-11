Autonvalmistajien yllättävä ennustus: Perinteiset porrasperäiset autot kohoavat nuorten suosioon, sillä he eivät halua ajaa tylsillä katumaastureilla kuten vanhempansa

Auto

Autonvalmistajien yllättävä ennustus: Perinteiset porrasperäiset autot kohoavat nuorten suosioon, sillä he eiv

Perusauton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nissanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Autonvalmistajat eivät ole nyt tilanteessa, jossa niillä olisi rahkeita alkaa kehitellä uudenlaisia autosegmenttejä.

Miksei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Päästövaatimusten

Koska auto on suurelta osin myös tunneostos, tunneasioita ei ole syytä väheksyä.

Katumaastureita

Porrasperäisen