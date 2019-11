Asiantuntija listaa talviautoilun vaaranpaikat – ”Suosittelen miettimään kahdesti, onko ohittaminen varmasti tarpeellista”

Auto

Asiantuntija listaa talviautoilun vaaranpaikat – ”Suosittelen miettimään kahdesti, onko ohittaminen varmasti t

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lumi ja loska liukastavat, heikentävät näkyvyyttä ja halvaannuttavat teknisiä järjestelmiä

Lumi

Pienikin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muut lumen ja loskan tuomat ongelmat

Auton

Jää

Jäätä

Sade

Suomen

Entä

Näissä tilanteissa kannattaa olla erityisen varovainen

Yleisesti

Oman