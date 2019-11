Auto

Päästörajojen tiukentamisella on erikoinen vaikutus: pienimmät bensiiniautot katoavat markkinoilta

Pienimmät

Aiemmin

Sähkömallien hinnat ovat laskeneet lähelle pienten bensiiniautojen tasoa.

Viime

Vaikka

