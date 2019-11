Mitä jos jättää auton huoltamatta, tankkaa väärää polttoainetta tai ajaa kytkin pohjassa? Autoiluun liittyy kysymyksiä, joita et ehkä kehtaa kysyä – kokosimme vastauksia

Auto

Mitä jos jättää auton huoltamatta, tankkaa väärää polttoainetta tai ajaa kytkin pohjassa? Autoiluun liittyy ky

”Ei manuaalivaihteistossa ole mitään järjestelmää, mikä sen estäisi, eli voi sen saada päälle runnottua. Tämä vaatii kyllä melkoista hölmöyttä ja voimankäyttöä. Vaihdetta vaihdettaessa kannattaa pitää mielessä, että aina kun tarvitsee voimaa vaihtamiseen, tekee jotain väärin.Jos näin kuitenkin tekisi, seurauksena olisi, että vaihteisto ja moottori vaurioituisivat. Ainakin vaihteiston synkronointi ja rattaat kärsivät. Moottorin jakopään hihnasta todennäköisesti lähtee hampaat tai hihna katkeaa, jolloin jako sekoaa ja moottori vaurioituu mäntien osuessa venttiileihin. Moottorista voi myös pettää ihan mikä tahansa muu paikka, kun sen kierrokset nousevat järjettömän suuriksi yhtäkkiä.Siinä voi sitten tapahtua ihan mitä vaan, mahdoton sanoa tarkasti. Jos moottori tai vaihteisto leviää totaalisesti, saattavat renkaatkin lukkiutua. Riippuu tilanteesta.””Nykyautoissa on kierrosnopeuden rajoitin, jonka pitäisi estää moottorin kierrosten nouseminen liian suuriksi. En kuitenkaan missään tapauksessa lähtisi tätä kokeilemaan, koska aina on mahdollista, että ennenaikaista kulumista tai jotain vaurioita syntyy, jos moottoria käytetään eri tavalla kuin alun perin on tarkoitettu.Lisäksi polttoaineenkulutus nousee kohtuuttoman korkeaksi ajettaessa pitkään suurilla kierroksilla.””Kytkin pohjassa rullaamista pitäisi välttää useasta syystä.Verrattuna moottorijarrutukseen kytkin pohjassa tai vaihde vapaalla rullattaessa polttoainetta kuluu tarpeettomasti, kun moottorille joudutaan syöttämään polttoainetta sen pitämiseksi käynnissä.Jos kuljettaja nostaa jalan pois kaasulta vaihteen ollessa kytkettynä ja kytkimen ylhäällä, polttoainetta ei kulu, koska moottori pysyy käynnissä olemassa olevan liike-energian avulla, renkaiden pyörittäessä moottoria.Tämän päivän uudemmista autoista suuri osa on niin sanottuja mikrohybridejä. Nimitystä käytetään autoista, joissa on moottorin käynnistys- ja sammutusautomatikka eli start-stop -järjestelmä ja jarrutusenergiaa talteen ottava älykäs latausjärjestelmä.Jos tällaisella autolla rullataan kytkin pohjassa, liike-energiaa ei saada hyödynnettyä akun lataukseen. Tällöin auton laturi joutuu ottamaan voimaa virrantuottoon moottorilta, mikä nostaa polttoaineenkulutusta ja päästöjä.Normaalisti näissä autoissa latausta tehostetaan moottorijarrutuksen aikana, jonka ansiosta kiihdytyksissä voidaan ladata akkua vähemmän.Lisäksi kytkimen painelaakeri ja kampiakselin päittäislaakerointi kuormittuvat tarpeettomasti, jos kytkintä pidetään pohjassa suunniteltua enemmän tai pidempään.””Tähän on mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta, sillä asiaan vaikuttaa niin monta tekijää: mikä auto, millaiset käyttöolosuhteet, miten käytetään, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.Olennaista on muistaa, että paras tapa säästää auton ylläpidossa on huoltojen teettäminen asianmukaisesti ja ajallaan. Vastaavasti esiin tulevat viat on syytä korjata heti eikä kerätä niitä autoonsa useampia: yhden vian korjaaminen on edullisempaa kuin usean kerralla.Lisäksi vika saattaa vähitellen aiheuttaa uuden vian. Ihan liian moni korjauttaa vikoja vain katsastuksen jälkeen vikalistan saatuaan. Auton kunnosta tulisi huolehtia muulloinkin. Itse pyrin pitämään auton siinä kunnossa, että se menisi milloin tahansa läpi katsastuksesta.””Polttoainepistoolien ja -aukkojen kokoerojen vuoksi on todennäköisempää, että dieselautoon tulee tankattua vahingossa bensiiniä. Virhe voi sattua kuitenkin myös toisin päin, esimerkiksi tankattaessa autoa kanisterista.Tällaisessa tilanteessa ei saa laittaa autoon virtaa päälle. Näin selvitään vielä suhteellisen vähällä.Virran päälle kytkeminen käynnistää sähköisen polttoaineen siirtopumpun, joka alkaa siirtää polttoainetta tankista pidemmälle polttoainejärjestelmään. On aina helpompaa ja halvempaa, jos selviää vain sillä, että autosta tyhjennetään ja puhdistetaan pelkkä polttoainetankki eikä koko putkistoa.Jos auton erehtyy käynnistämään, polttoaine pääsee pidemmälle järjestelmään ja vauriot voivat muuttua jo suuriksi. Jos huomaa tankanneensa väärin, kannattaa työntää auto sivuun polttoainejakajalta tai jättää se jakajan luo odottamaan hinausautoa. Virtaa ei siis saa kääntää päälle edes työnnettäessä.Joillakin hinausyrittäjillä on nykyään laitteet, joilla tankin ja polttoainejärjestelmän voi puhdistaa siinä paikan päällä. Väärintankkaus ei siis välttämättä edellytä korjaamolle vientiä. Tällaisen palvelun saatavuus vaihtelee kuitenkin alueittain.””Ensinnäkin, ajo pitää lopettaa heti, kun virheen on huomannut. Mitä pidempään väärällä polttoaineella ajelee, sitä pahemmin se tuhoaa autoa. Vaikka väärällä polttoaineella ajamisen huomaakin nopeasti, vaurioita voi siinä vaiheessa olla jo syntynyt.Bensa-autoon tankattu diesel saattaa aiheuttaa moottorivaurioita bensaan verrattuna pienen oktaanilukunsa vuoksi. Öljyinen diesel lisäksi nokeuttaa sytytystulppia, vaurioittaa antureita ja katalysaattoria. Voi myös olla, että jotkin vauriot alkavat oireilla vasta pidemmän ajan kuluttua.”Jos taas tankkaa dieselautoon bensaa, ongelmia tulee, koska bensassa ei ole samalla tavalla voitelevia aineita kuin dieselöljyssä, joten se saattaa aiheuttaa polttoainepumpussa ja muualla järjestelmässä vaurioita. Dieselin seassa oleva bensa muuttaa myös polttoaineen leimahduspistettä, jolloin tulipalon ja moottorivaurion riski on ilmeinen.””En suosittele kokeilemaan. Moottoriöljyt ovat high tech -tuotteita monipuolisine ja kattavine lisäaineistuksineen. Sanomattakin on selvää, ettei täysin muuhun tarkoitukseen kehitetty tuote voi toimia moottorissa oikein, jolloin seuraa moottorivaurio.””Työkoneiden diesel-moottoreihin tarkoitettu moottoripolttoöljy on vähemmän verotettua. Jos sitä käyttää luvattomasti esimerkiksi henkilö-, paketti-, kuorma-, linja- tai mopoautossa, käyttäjälle määrätään rangaistusluonteinen polttoainemaksu, jos jää kiinni.Polttoaine ei siis tee sinänsä autolle haittaa, mutta polttoöljyn tankkaaminen asiaankuulumattomaan ajoneuvoon on rikos.Jos auton tankissa on sekaisin dieseliä ja moottoripolttoöljyä, jo pieni määrä moottoripolttoöljyä värjää kaiken tankissa olevan polttoaineen punaiseksi. Väriainetta jää polttoainesäiliöön pitkäksi aikaa, vaikka käytön jälkeen tankkaisikin tavallista dieseliä.Jos esimerkiksi Suomessa rekisteröidyn henkilöauton polttoainenäytteessä todetaan polttoöljyä, polttoainemaksu kannetaan pääsääntöisesti 30 prosentilla korotettuna 20 päivän ajalta. Maksuun pantavan polttoainemaksun määrä on tällöin 8 580 euroa (330 euroa x 20 x 1,3).Raskaan kaluston kohdalla puhutaan jopa useista kymmenistä tuhansista euroista. Asian kanssa ei siis kannata leikkiä.””Moottoripolttoöljyn käyttö todetaan yleisimmin tullin tai poliisin ottaman polttoainenäytteen perusteella.Vaikka valvonta tien päällä on vähäistä, uskon, että kiinnijäämisen riski on suuri. Vanha sanonta: ’Aina kun on tekijä, on myös näkijä’, pätee tässäkin.Jos autoilija näkee huoltoasemalla toisen autoilijan tankkaavan polttoöljyä autoonsa, hän ilmoittaa asiasta erittäin todennäköisesti viranomaisille. Samoin toimii huoltamon myyjä asioitaessa miehitetyllä asemalla.Tai jos kotipihassa tankkaa omasta säiliöstä, ei kateellinen naapuri malta olla asiaan puuttumatta. Arvelen, että suurin osa kiinnijäämisistä perustuu juuri näihin sivullisten ilmiantoihin. Ja hyvä näin, koska kyseessä on laiton toiminta.””Riippuu autosta ja sen järjestelmistä. Samankin auton manuaali- ja automaattivaihteisissa versioissa on usein toteutuseroja, samoin mukautuvan vakionopeudensäätimen ja tavallisen vakionopeudensäätimen välillä.Manuaalivaihteisessa autossa saatetaan edellyttää esimerkiksi vähintään kakkosvaihteen päällä oloa ja 20 km/h nopeutta ennen kuin vakionopeudensäätimen saa kytkettyä toimintaan.Automaattivaihteisessakin autossa on usein määritelty joku tietty nopeus, jonka jälkeen vakionopeudensäädin on kytkettävissä päälle.Osa mukautuvista vakionopeudensäätimistä kykenee pysäyttämään auton jonossa, jonon pysähtyessä ja jatkamaan ajoa jonon taas lähdettyä liikkeelle. Tällöin vakionopeudensäätimeen asetettu nopeus säilyy muistissa, ellei pysähdys ylitä tiettyä autonvalmistajan määrittelemää aikaa.”