Auto

Toyota-Suomen keskeltä erottuvat BMW- ja Audi-alueet – katso, mitä uusia autoja kotikulmillasi ostetaan

Uutta

HS

Toyotan

Valtaosa

Täyssähköautoja

Sähköauton

Saksalaisista

autoa ostavat suomalaiset valitsevat useimmiten kestosuosikin, eli Toyotan, Volkswagenin tai Škodan. Eroja on eniten pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä, mutta myös idän ja lännen välillä.Audien ja BMW:iden Suomi rajoittuu Kehä III:n sisäpuolelle, Tampereelle, Turkuun ja Ouluun. Itäsuomalaisten rakastama Škoda ei pääse länsirannikon kaupungeissa aina edes kolmen kärkeen.Yllättävää on, että muuta maata korkeammasta työttömyydestä ja huonommasta ansiotasosta kärsineen Kainuun keskuksessa Kajaanissa toiseksi suosituin automerkki Toyotan jälkeen on ollut tänä vuonna Mercedes-Benz.Muut saksalaiset premium-merkit eivät kainuulaisia vakuuta: Mersuja rekisteröitiin siellä peräti 11 kertaa enemmän kuin BMW:tä, ja Audin suosio oli lähes yhtä vaisua.Myös Volvoa on ostettu Kajaanissa enemmän kuin edullisemmiksi kansanautoiksi miellettyjä Volkswagenia, Škodaa, Kiaa, Nissania ja Hyundaita.tutki tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä rekisteröityjen uusien autojen tilastoja Traficomin tietokannasta ja vertaili automerkkien suosiota maan suurimmissa kaupungissa. Mukana olivat pääkaupunkiseudun kaupunkien lisäksi kaikkien Manner-Suomen maakuntien keskukset, yhteensä 21 kaupunkia.Uusien autojen rekisteröintitilastoihin kirjataan, mihin kuntaan uusi auto on rekisteröity, käytännössä se on siis auton omistajan kotipaikka.Pääkaupunkiseudun rekisteröinnit vaikuttavat jonkin verran koko maan tilastoon, sillä noin 35 prosenttia kaikista uusista autoista rekisteröitiin Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.ylivoimainen suosio on kuitenkin maanlaajuista.Se on ollut ostetuin merkki 16 kaupungissa. Helsingissä ja Mikkelissä sen syrjäyttivät kolmossijalle Volkswagen ja Škoda, ja Joensuussa ja Jyväskylässä se jäi kakkoseksi Škodalle.Tästä kartasta näet Škodan suosion eri puolilla Suomea. Kirjoita kenttään haluamasi paikkakunta, niin voit tarkastella sitä lähemmin.Toyotan myynti on ollut tänä vuonna tavallistakin vilkkaampaa, koska ikisuosikki Corollasta tuli alkukesästä myyntiin uudistettu malli.Corolla onkin kiilannut tänä vuonna Nissan Qashqain ohi toiseksi suosituimmaksi autoksi. Ykkösenä on Škoda Octavia.Corollan lisäksi menestyksen syynä on erityisesti Toyota Yaris, joka on selvästi myydyin pienten autojen sarjassa.Perässä seuraavat suosiotaan koko ajan kasvattava Kia, joka on ajanut useassa kaupungissa kestosuosikkeihin kuuluvan Fordin ohi. Korealaisvalmistajista myös Hyundai menestyy hyvin. Tampereella se on ollut Nissania ja Opelia suositumpi, ja Rovaniemellä se oli Volkswagenin rinnalla neljänneksi ostetuin merkki.Tästä voit katsoa, minkä merkkisiä uusia autoja on rekisteröity tänä vuonna eniten kotipaikkakunnallasi. Valitse haluamasi paikkakunta, niin voit tarkastella sitä lähemmin.suomalaisista, lähes kolme neljännestä, ostaa edelleen bensiinikäyttöisen auton. Se käy ilmi maakunnittain tehdyssä vertailussa.Eniten vaihtoehtoisia voimanlähteitä suosivalla Uudellamaallakin kaksi kolmesta uudesta autosta on bensakäyttöisiä. Suhteellisesti suurinta suosiota bensiinimoottori nauttii Etelä-Karjalassa, jossa taas dieselin suosio on muuta maata pienempi.Vahvimmin dieseliin uskotaan Keski-Pohjanmaalla, jossa uusista autoista yli 24 prosenttia on dieseleitä. Koko maassa dieselin osuus on 19,6 prosenttia.Ladattavien bensiinihybridien suosio on kasvussa, mutta koko maassa niiden osuus on yhä vain 4,4 prosenttia, ja vahvimmalla alueellaan Uudellamaallakin vajaat kuusi prosenttia.uusista autoista on vasta 1,7 prosenttia. Ei ole yllätys, että niitä rekisteröidään eniten Uudellamaalla.Sähköautoilun vahvimmaksi brändiksi noussutta Teslaa on tänä vuonna ostettu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla yhteensä 426 kappaletta, mikä on lähes kolme kertaa enemmän kuin vertailun muissa kaupungeissa yhteensä.Kartasta näet, kuinka monta Teslaa kotikunnassasi on rekisteröity. Kirjoita kenttään haluamasi paikkakunta, niin voit tarkastella sitä lähemmin.Suomen Tesla-pääkaupunki on ollut Espoo, jossa on hankittu suhteellisesti eniten Tesloja, 143 kappaletta. Jos sitä vertaa esimerkiksi koko maan kymmenen kärjestä löytyvään Nissaniin, niin Espoossa on rekisteröity yhtä Teslaa kohti noin 2,7 Nissania. Mikkelissä taas on rekisteröity tänä vuonna tasan yksi Tesla ja 56 Nissania.suosio laskee mitä kauemmas etelän keskuksista mennään.Kainuun maakunnassa on myyty tänä vuonna kaksi täyssähköautoa ja 15 ladattavaa hybridiautoa. Yhteensä koko Kainuussa on rekisteröity 653 uutta autoa, ja niistä reilusti yli puolet Kajaanissa asuville omistajille.Lapissa sähköautojen ja ladattavien hybridien suosio on ollut hieman suurempi, ja Rovaniemellä on rekisteröity neljä Teslaa, mikä on enemmän kuin esimerkiksi Kouvolassa.premium-merkeistä Mercedes-Benz on valtakunnallisesti selvä ykkönen. BMW päihittää Mersun vain Espoossa ja Vantaalla, ja Audi on kolmikon myydyin Seinäjoella.BMW kiilaa Mercedeksen perässä kymmenen ostetuimman merkin joukkoon Helsingissä ja Oulussa, ja Audi tekee saman Tampereella.Kalliimpien urheiluautojen hankinnoista ei löydy paikkakuntakohtaisia rekisteröintitietoja, mutta koko maassa suosituimmalta näyttää Porsche, joita on rekisteröity 136. Määrä koostuu lähes kokonaan Porschen katumaastureista ja neliovisesta Panamera-edustusmallista, ja varsinaisia urheilu-Porscheja on rekisteröity vain kymmenen.Myös molemmat Suomessa tänä vuonna rekisteröidyt Lamborghinit ovat Urus-katumaastureita. Uusia Ferrareita on kolme, Bentleytä kolme ja Maserateja yksi. Tilastossa eivät ole mukana suomalaisten ostamat, mutta ulkomaille rekisteröidyt erikoisautot.Suomen halvin automerkki, romanialainen Dacia jää useimmissa kaupungeissa kauas suosituimmista kilpailijoista. Eniten sillä on ystäviä Vantaalla ja Rovaniemellä, jossa se yltää 15 ostetuimman joukkoon.