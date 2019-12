Auto

Uusien autojen myynti takkuaa, mutta joukossa on selvä poikkeus – Näin erilaiset autotyypit tekevät kauppansa

Ladattavien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Traficomin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusien

hybridiautojen suosio on kaksinkertaistunut vuodessa. Marraskuussa rekisteröidyistä uusista autoista 9,9 prosenttia oli täyssähköisiä tai ladattavia bensiini- tai dieselhybridejä. Viime vuoden marraskuussa osuus oli 5,1 prosenttia.Täyssähköautoja myytiin viime kuussa saman verran kuin vuoden 2018 marraskuussa, mutta ladattavien hybridien määrä oli yli kaksi kertaa suurempi.Autojen kokonaismyynti on sen sijaan yli seitsemän prosenttia jäljessä vuoden takaisista määristä. Tänä vuonna on marraskuun loppuun mennessä rekisteröity 105 983 uutta henkilöautoa, kun vuosi sitten luku oli 114 351.rekisteröintitilastossa ei-ladattavat hybridiautot ja kevythybridit ovat mukana bensiini- ja dieselautojen joukossa, joten niiden osuutta ei voi verrata muihin. Ei-ladattavien hybridien myynti on ollut kuitenkin entistä vilkkaampaa.Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan ei-ladattavia hybridiautoja oli rekisteröity jo syyskuun loppuun mennessä yli 12 000 eli enemmän kuin koko vuoden 2018 aikana.Bensiinikäyttöisten autojen suosio on pysynyt ensirekisteröintien perusteella viimevuotisissa lukemissa eli noin 70–71 prosentissa, kun taas dieselautojen osuus on pudonnut vuodessa runsaasta 24 prosentista 15,6 prosenttiin.autojen myynti on laskenut monissa Euroopan maissa. Ruotsissa uusien autojen rekisteröinnit ovat noin seitsemän prosenttia jäljessä vuoden takaisista lukemista.Täyssähköautojen ja ladattavien hybridien menekki on silti lisääntynyt myös Ruotsissa, sillä viime kuussa niitä oli jo yli 14 prosenttia kaikista rekisteröidyistä uusista henkilöautoista. Voimakkainta kasvu on ollut naapurimaassakin ladattavien hybridien myynnissä.