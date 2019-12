Helsingin keskusta on täynnä vaarallisesti pysäköityjä autoja: HS löysi alle tunnissa kolmekymmentä autoa aivan suojatien edestä

Auto

Helsingin keskusta on täynnä vaarallisesti pysäköityjä autoja: HS löysi alle tunnissa kolmekymmentä autoa aiva

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä

”Sanoin tyttärilleni, että mä menen ensin, ja eiköhän sieltä taksi tullut kovaa vauhtia.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilta-aika vaikuttaa olevan pahin hetki suojatierikkeiden suhteen.

Tämänkertainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ihmiset sanovat, että käyvät vain äkkiä pankissa tai kaupassa tai jotain.”

Suuri

”On olemassa kavallus ja törkeä kavallus. Pitäisi olla myös pysäköintivirhe ja törkeä pysäköintivirhe.”

Karppisen

”Jos ajoneuvo aiheuttaa huomattavaa haittaa, se on välitön siirtoperuste.”

Karppisen

Julkisuudessa

Vajaan