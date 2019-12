Auto

Ulkoa upea Peugeot 208 on pellin alta hyväksi havaittua ranskalaista peruskauraa

retropyöreää kattolinjaa, komea etumaski, perän muodot yhteen sitova musta poikittaislista. Peugeotin uusi 208 on joka kulmasta todella hyvän näköinen auto.Erityisesti katse tarttuu keulassa päiväajovalojen virkaa toimittaviin torahampaisiin. Vastaavat löytyvät jo uudesta 508:sta ja hammaslääkärin kautta on käynyt myös tuleva 2008-crossover, joten eiköhän tulevaisuudessa Peugeotit tunnisteta purukalustosta.Uunituore 208 on poikkeuksellisen kiinnostava julkaisu. Se on ensimmäinen myyntiin tuleva massamalli, joka on kasattu PSA-konsernin uuden pohjalevyn päälle. Jos ranskalaisfirman toimintatapoihin voi luottaa, on esimerkiksi ensi vuonna myyntiin tuleva uusi Opel Corsa hyvin monilta osin 208:aa vastaava auto.Peugeot on asetettu kärkeen myös konsernin sähköautorintamassa, sillä 208 tulee myyntiin myös täyssähköisenä.Isolla 50 kilowattitunnin akulla varustetun sähköpainoksen hinnat alkavat alle 34 000 eurosta, joten kyseessä on varsin merkittävä uutuus.Autosta ei oltu vielä saatu Suomeen koeajokappaletta, mutta testaamme sähkömallin erikseen ensi vuonna.vielä tähän fossiileja polttavaan uutuus-Peugeotiin.Kun ulkokuorta on ihaillut aikansa, päätyy kuljettajan ovesta pyllähtämään melko sporttiselle rallijakkaralle.Mutta hetkinen, olenko minä ollut täällä ennenkin?Ranskalaisten kierrätysosaamisen seurauksena ohjaamossa on tuttuja elementtejä monistakin aiemmin koeajetuista saman valmistajan autoista.Vaihteenvalitsin on sama kuin muun muassa Citroënin lippulaivamalli C5 Aircrossissa, tuttu ohjauspyörä puolestaan löytyi sekä alkuvuonna hurmanneesta Peugeot 508:sta että kesällä ajetusta Rifter-pakettiautosta.Tämä Peugeotin nykymallien ohjauspyörä on pikkuruinen mikroautonratti. Se on osa Peugeotin i-Cockpit -nimistä ohjaamosuunnittelua, jossa korkealle sijoitettua mittaristoa tähystetään ratin kehän yli. Varsinkin tällaiseen pieneen autoon pieni ohjauspyörä tuntuu näppärältä.Kauttaaltaan ohjaamo on varsin tyylikäs ja hyvänä yksityiskohtana keskinäyttö on kallistettu kohti kuljettajaa, kuten on tehty esimerkiksi uudessa Audi A1:ssä.Virrat päälle painaessa alkaa ohjaamossa kuitenkin haista turhan paljon energiajuomilta. Tekonahkapenkeissä on myrkynvihreät tikkaukset ja ovissa sekä kojelaudassa hohkaavat vihertävät valolistat.Neonväriset tehosteet loimuavat myös keskinäytössä ja mittaristo on suoraan videopelimaailmasta. Mittariston tiedot on heijastettu kahdelle eri tasolle kolmiulotteisen vaikutelman luomiseksi.Lopputulos on näyttävä, mutta ymmärrettävästi se voi monelle olla aivan liikaa. Onneksi erikoistikkauksista ja erikoisvaloista voi luopua valitsemalla matalamman varustelutason, ne kuuluvat vain 130-hevosvoimaisella moottorilla varustettuun GT Lineen.Moottorikaan ei ole uusi. Sekä pata että vaihteisto ovat tismalleen samat kuin fetisistisessä DS3 Crossbackissa , mutta kyseinen kolmesylinterinen ja 1,2-litrainen bensakone on ollut tuotannossa jo vuosikymmenen alkupuolelta asti.208:aan sitä saa 130-hevosvoimaisen GT Linen lisäksi 75- ja 100-hevosvoimaisena.Lisäksi valikoimasta löytyy 4-sylinterinen 1,5 litran dieselmoottori, josta irtoaa 100 hevosvoimaa. Sekin esiteltiin jo vuonna 2013.voisi pitää uutuusauton kasaamista näin pitkälle konsernin valmiista osista riman alittamisena, mutta tällä tavalla automaailma yhä enemmän toimii. Kalliimmista ja erikoisemmista malleista teknologia valuu kuluttajatasolle läpeensä testattuna.Isoimpien autotehtaiden bensiinimoottorit alkavat olla jo niin huippuunsa viritettyjä, että ilman hybriditeknologiaa ei taloudellisuus enää juurikaan parane.Sen huomaa 208:ssa, joka lähes pelkkää kaupungissa tai ruuhkaletkassa jurnuttamista sisältäneellä talvikoeajolla kulutti pisaran alle 7 litraa bensiiniä sadalla kilometrillä. Ajoon myös lähdettiin joka kerta kadunvarresta ilman esilämmitystä. Moottoritiellä kulutus oli 5,5 litraa satasella, jota voi pitää kolmesylinteriselle pikkukoneelle jo todella hyvänä lukemana.Joitakin ärsyttäviä ominaisuuksia on myös periytynyt 208:aan. Esimerkiksi ilmastointia saa konserniveljien tapaan säädettyä edelleen pelkästä kosketusnäytöstä. Pakkasen hidastamaa kosketusnäyttöä jäisillä sormilla tökkiessä ehtii pohtia, onko teknologia mennyt liian pitkälle.Loskasta täyttyneiden parkkitutkien kohdalla auto ei puolestaan suinkaan käske puhdistamaan anturia, vaan alkaa ehdotella navigaattorin näytöllä lähimpiä merkkihuoltamoita.Myöskään valikoiden suomennokset eivät ole aivan Kotimaisten kielten keskuksen hyväksymää tasoa. Navigaattorin puheäänen valinnat löytyvät alavalikosta “Laulumusiikki”.päällä Peugeot 208 osoittautuu varsin napakaksi autoksi. Ohjaus palauttaa mukavan terävästi ja jämäkkä alusta tuo lisää hallittavuuden tunnetta.Alusta voi olla joidenkin makuun jopa liian kova ja se kannattaa ehdottomasti koeajolla testata.Kuljettajan ajoasento täytyy asentaa jopa hieman tavallista taaemmaksi, jotta se tuntuu luontevalta. Kuskin jaloille ei myöskään ole turhaan ylimääräistä tilaa ja vasen jalka jää könöttämään ahtaalle jalkatuelle hieman sisäkiertoon.Noin nelimetrisenä ja hieman alle 175 senttiä leveänä Peugeot on kaupunkiajossa kotonaan.Kuten lähes kaikissa muissakin tämän hinta- ja kokoluokan autoissa, alkaa rengasmelu ottaa päähän pidempiä vetoja ajaessa. Jos joku autotehtaiden edustaja tätä lukee, voisi seuraavan suunnittelukokouksen asialistalle kirjata, että pikkuautojen kovasti kilpaillulla tontilla kunnon äänieristys saattaisi olla melko kovaa valuuttaa.Toinen pienissä autoissa tarkkaan syyniin joutuva ominaisuus on tavaratila. Se on Peugeotissa oikein erityisen pieni, vain 265-litrainen. Esimerkiksi Volkswagen Polon kontissa on litroja 351 ja Nissan Micrassakin tasan 300.Jostain syystä Peugeotin pieni peräluukku ei realisoidu yhtään isompina takapenkin tiloina. Jo 180-senttisellä matkustajalla pää kolisee kattoon.Lisäksi takatilojen suunnittelussa on epämiellyttävä, joskin jännittävän outo yksityiskohta. Jos autossa on lisävarusteena saatava lasikatto, on takamatkustajien päiden edessä katossa kyhmy, jonka sisään lasin aurinkosuoja rullautuu. Etupenkkien selkänoja puolestaan on muotoiltu siten, että se mukailee takamatkustajan polvia.Hiemankaan isompi matkustaja loksahtaa katon ja etupenkin selkänojan väliin kuin Lego-palikka, eikä asennossa pysty juurikaan liikkumaan, saati rentoutumaan.osoittautuu puutteineenkin tervetulleeksi uutuudeksi pikkuautojen liigaan. Vaikka se ei pursuilekaan uutuuksia, on se hyväksi jalostetuista paloista rakennettu perusauto. Uutuus on myös tyylikkään näköinen, eikä tätä puolta sovi turhaan väheksyä.Hinnalla Peugeot ei lähde kilpailemaan, noin 16 000 euron lähtöhinnalla pääsee esimerkiksi Skodan ja Seatin hinnastoissa jo pari pykälää ylemmäs. PSA-konsernin hintakilpailijan rooli langennee myöhemmin myyntiin tulevalle Opel Corsalle.Jos tulevat sähkömallit jätetään pois laskuista, löytyvät varteenotettavimmat 208:n mallit hieman yli 20 000 euron hintaluokasta. Huippuvarusteltuna lähes 30 000 euron hinta alkaa olla tämän kokoluokan autosta jo turhan paljon, ellei kiikarissa ole premium-merkkejä tai Ford Fiesta ST:n tai Volkswagen Polo GTI:n kaltaisia taskuraketteja.