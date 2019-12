Sähköauto joutuu onnettomuuteen todennäköisemmin kuin muut autot, ja korjaaminen tulee poikkeuksellisen kalliiksi – se näkyy myös vakuutusmaksuissa

Auto

Sähköauto joutuu onnettomuuteen todennäköisemmin kuin muut autot, ja korjaaminen tulee poikkeuksellisen kallii

Sähköautojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sähköautojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikennevakuutuskeskuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kolarikorjaukset ovat puolitoista kertaa kalliimpia kuin polttomoottoriautojen. Asia käy ilmi Liikennevakuutuskeskuksen teettämästä selvityksestä.Myös riski joutua onnettomuuteen on sähköautolla suurempi kuin polttomoottoriautolla. Sähköautojen nopea kiihtyvyys voi yllättää kuljettajan ja muut liikenteessä liikkuvat. Onnettomuuden voi aiheuttaa myös auton nopeuden äkillinen hidastuminen latauksen loppuessa.Näistä syistä vakuutusyhtiöt ovat maksaneet sähköautojen omaisuusvahingoista noin kaksi kertaa suurempia korvauksia kuin muista autoista.”Sähköautovahinkojen korkeat kustannukset voivat mahdollisesti ainakin alkuvaiheessa näkyä vakuutusten hinnoissa”. Liikennevakutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen sanoo tiedotteessaan.syy sähköautojen korkeampaan onnettomuusriskiin ja kalliisiin korjauskuluihin löytyy autokannasta. Toistaiseksi suurinta suosiota ovat saaneet suuret ja tehokkaat mallit.Traficomin ensirekisteröintitilastojen mukaan Suomen suosituimpia sähköautoja ovat Teslat, jotka muodostavat lähes puolet kaikista tänä vuonna ostetuista uusista sähköautoista. Myös Audin ja Jaguarin suuret täyssähköiset katumaasturit ovat olleet selvästi suositumpia kuin eri valmistajien pienemmät sähköautomallit.Jumppasen mukaan perinteisen kokoisten sähköautojen korjauskustannuksissa erot polttomoottoriautoihin eivät ole yhtä suuret kuin suurissa malleissa.”Todennäköisesti sekä korjauskustannukset että onnettomuusriskit laskevat sähköautojen yleistyessä ja sähköautokannan monipuolistuessa.”kolarivahinkojen korjaaminen on ollut kalliimpaa, koska autot ovat vielä uusia ja keskimääräistä kalliimpia. Lisää kustannuksia tulee, jos auton akku on vaurioitunut. Sähköautojen korjaamiseen perehtynyttä henkilökuntaakaan ei ole vielä kaikissa korjaamoissa.Vakuutusyhtiön kannalta lunastuskuntoon kolaroitu sähköauto tulee kalliiksi myös siksi, että sen ehjiksi jääneillä osilla ei ole vielä kysyntää varaosamarkkinoilla.selvityksessä vertailtiin myös sähköauton ja polttomoottoriauton elinkaarta.Sähköauton käyttöikää pidentää se, että siinä on vähemmän kuluvia ja rikkoutuvia mekaanisia osia. Samalla taas sähköauton rasitteena on akusto, jonka korjaaminen kolarin jälkeen voi tulla niin kalliiksi, että autoa ei kannata enää korjauttaa.Elinkaarta lyhentävä tekijä on myös sähköautoteknologian kehitys. Vanhojen sähköautojen jälleenmyyntiarvo laskee, kun markkinoille tulee uusia, kehittyneempiä ja mahdollisesti myös edullisempia sähköautoja.Sähköautojen yleistyminen vaikuttaa myös autojen huoltotoimintaan, sillä sähköautoja ei tarvitse huoltaa yhtä usein kuin polttomoottoriautoja. Samalla sähköautossa ilmenevien vikojen korjaaminen vaatii huoltamoyhtiöiltä uudenlaista osaamista.