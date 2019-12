Auto

sivistyssana on tetrafobia. Se tarkoittaa numeroon neljä kohdistuvaa epäluuloa, joka on yleistä aasialaisessa perinteessä.Japanissa näet sana shi tarkoittaa äännettynä sekä nelosta että kuolemaa. Kerrostaloissa ei välttämättä merkitä neljättä kerrosta, vaan kolmannen jälkeen tulee viides. Lentokoneessa japanilainen ei haluaisi istua nelospaikalla.Ehkä tästä syystä Mazdan uusi keskikokoinen crossover on hämäävästi nimeltään Mazda CX-30, vaikka kaiken järjen mukaan sen pitäisi olla CX-4. Asettuuhan se mallistossa pienemmän CX-3:n ja isomman CX-5:n väliin.Toisaalta Kiinassa on jo myynnissä CX-4 -niminen Mazda, joka on eri auto kuin tämä. Erikoista sekin, sillä kiinalaiset myös pitävät nelosnumeroa epäonnisena. Ehkä he eivät ole niin herkkiä. Onpa Toyotallakin toisaalta RAV4.epälooginen mallinimi mistä hyvänsä, CX-30 on käytännössä crossoveriksi korotettu ja hieman uusiksi muotoiltu Mazda3.Se asettuu tanakasti kansansuosikki Nissan Qashqain kilpailijakaartiin. Muista vastaavista CX-30 eroaa selvästi paremmalla laatuvaikutelmallaan. Mazda on ryhtynyt kampeamaan itselleen markkinanurkkaa kansanmallien ja premium-autojen välistä. Se näkyy hinnassakin. Kaikilla varusteilla ja nelivetoisena CX-30 maksaa 46 000 euroa, mikä on todella paljon tämän kokoluokan autosta.Testimalli on keskitason etuvetoinen Dynamic parilla lisävarusteella ja maksaa 37 000 euroa. Se on juuri ja juuri kipurajan alapuolella auton ajotuntumaan ja ominaisuuksiin nähden.ensimmäisenä huomio kiinnittyy keskikonsolissa moneen suuntaan liikkuvaan keppiin, jota tulevaisuuden lapsi ei varmaan tunnistakaan. Koeajomallissa on siis manuaalivaihteet. Ne alkavat olla jo harvinaisuus tämän hintaluokan uusissa autoissa ja varsinkin lehdistömalleissa.Se on harmi, sillä Mazdan manuaaliaski on loistava. Vaihteet sujahtavat täsmällisesti silmään ja kytkintuntuma on miellyttävän pehmeä. Kun ohjauskin on sopivan tunnokas, on CX-30 yllättävän urheilullinen ajettava crossoveriksi.Käsivaihteiston on toki syytäkin toimia hyvin. Maahantuojan suositushinnastossa automaattivaihteistosta joutuu pulittamaan peräti 3 000 euroa lisää.tuottaa todella erikoinen, korkeapuristeinen uusi bensiinimoottori. Mazda kutsuu sitä nimellä Skyactiv-X. Mazda on leikitellyt korkeilla puristussuhteilla aiemminkin, mutta nyt Hiroshiman insinöörien pajalla on taottu pata, joka on periaatteessa puristussytytteinen bensamoottori eli puoliksi diesel.Moottorin puristussuhde on yli 16:1 ja polttoaineseos on niin laihaa, ettei se tavallisessa bensakoneessa edes syttyisi. Kova puristus painaa seoksen kuitenkin syttymisrajalle ja viimeinen sysäys saadaan ruiskuttamalla sylinteriin pieni määrä rikkaampaa seosta, jonka tulpan kipinä sitten sytyttää.Erikoinen tekniikka vähentää hieman polttoaineenkulutusta ja suurimman osan ajasta Mazda käy tällä tavalla. Kylmällä kelillä ja kovissa kiihdytyksissä moottori siirtyy käymään matalammalla puristuksella. Lisäksi CX-30 on kevythybridi, eli pieni akku varastoi jarrutusenergiaa ja avustaa konetta kiihdytyksissä.kestävyyttä on tässä vaikea arvailla, mutta ainakin kone on ajossa miellyttävä ja yhdistetty kulutus pysyi luvatussa 6 litrassa. Kaupunkitestissä lientä meni yhdeksän litraa, mutta kaasujalkakin oli raskas.180-hevosvoimaisen moottorin veto on sopivan tasaista. Vaihteet on välitetty yllättävän lyhyiksi. Tasaista neljääkymppiä rullaillessa auto pyytää välillä jopa kuutosta silmään.Vääntöä on siis hyvin, joten mukautuva vakionopeudensäädin toimii manuaalivaihteillakin järkevästi. Tavanomaisia moottoritieohituksia varten ei tarvitse vaihtaa pienemmälle.Jousitus ja alusta ovat keskitasoa napakampia ja Mazda kulkee kaarteissa tanakasti. Ratkaisun miinuspuolena on kuitenkin lievä pintakovuus, joka ilmenee esimerkiksi tien poikittaissaumoihin tai isompiin röpöihin ajettaessa. Tärähdykset välittyvät ohjaamoon välillä hivenen karkeasti.onkin sitten se osa-alue, joka erottaa Mazdan selkeimmin kilpailijoistaan. Alemmillakin varustetasoilla sisusta on tyylikäs ja hillitty, eikä materiaaleja ole kaiveltu lelutehtaan alelaarista.Mazdan julkilausuttu tavoite on viedä vaikutelmaa saksalaiseen suuntaan ja se näkyy. Kojelautaan nätisti uppoava monitoiminäyttö on kopioitu suoraan BMW:ltä.Infojärjestelmän käyttölogiikkaa on kuitenkin viilattu omanlaisekseen ja Mazdan systeemi on ehkäpä markkinoiden paras. Siinä on pieniä oivalluksia, jotka toimivat kuin kuskin ajatus. Saisikohan Spotifysta valittua seuraavan kappaleen työntämällä volyyminappulaa sivulle? Saa. Entä saisikohan karttanäkymää siirrettyä takaisin tuonne paluusuuntaan keskikonsolin rullaa työntämällä? Saa.Parantamisen varaakin on. Liikennemerkkien lukija näyttää omiaan, ja mittaristossa näkyvän rajoituksen mukaan ajellessa joutuisi ongelmiin virkavallan kanssa.Esimerkiksi viiteenkymppiin rajoitetulla Paciuksenkadulla Helsingissä olisi Mazdan mukaan saanut painaa satasta. Tämä oikkuilu vaivaa muitakin merkkejä ja johtunee navigaattorin karttadatan sekoilusta, mutta on ärsyttävää, ettei näin yksinkertaista tekniikkaa saada toimimaan luotettavasti.veistetty kattolinja puolestaan tekee sen, että näkyvyys ohjaamosta ulos on heikko. "Onpas täällä autossa pimeää", tokaisi takapenkille istahtanut tuttava. Toden totta, Mazdan mustanpuhuva sisusta, pienet ikkunat ja niukasti valaistu ohjaamo saivat auton tuntumaan marraskuun sateissa aika synkältä.Sivuikkunat ovat siis todella matalat, korkeimmasta kohdastaan vain 33 senttiä. Pitkällä kuskilla etu- ja takaoven välinen b-pilari osuu lisäksi korvan viereen, eli suoraan sivulle on vaikea nähdä.Takaviistossa katseen tiellä on c-pilari ja melko onneton on myös takaikkuna. Sekin on vain 36 senttiä korkea ja niin ylhäällä perässä, ettei takana olevia esteitä näe kunnolla., tätä varten on modernit tutkat, kamerat ja sivuvaroittimet, joista tärkeimmät sisältyvät onneksi jo alimpiin varustetasoihin.Jos ei kuitenkaan ole ennen lähtöä muistanut pyyhkäistä peruutuskameran linssiä loskasta ja sivupeilejä sadepisaroista, on peruuttelu pimeällä pihatiellä aika tukalaa. Tässäkin voisi kopioida Saksaa ja piilottaa peruutuskamera erikseen aukeavan luukun alle kuten Volkswageneissa, jolloin se ei kuraantuisi.Suoraan eteen ainakin näkee pilkkopimeässäkin. Lähi- ja kaukovalot tuntuvat varsin tehokkailta. Pimeä metsätie valaistuu leveältä ja kauas. Jo tässä keskimmäisen varustetason Mazdassa on hintaluokassaan harvinainen ominaisuus, eli pitkien valojen mukautuva kuvio.CX-30 vastaa jokseenkin Qashqaita. Neljä aikuista tavaroineen mahtuu sopuisasti kyytiin, mutta ei tämä mikään suurperheen auto ole.Mazda on vähän kuin premium-Nissan omine vahvuuksineen ja oikkuineen. Se on kilpailijoitaan urheilullisemman tuntuinen, laadukkaamman oloinen ja liukkaammin muotoiltu. Pienehköksi crossoveriksi se on kuitenkin varsin hintava.