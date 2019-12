Sähköinen äijämaasturi, rypsiöljyvalmius ja ananasnahkaverhoilu – HS:n toimittajat suunnittelivat täydelliset autot

Auto

Sähköinen äijämaasturi, rypsiöljyvalmius ja ananasnahkaverhoilu – HS:n toimittajat suunnittelivat täydelliset

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niko Kettusen kepuhybridi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jose Riikosen hedonistiseettinen ristiriita-auto

Aapo Laakson sähköinen ääriäijäauto

Ilkka Mattilan Blu Chiaro Metallizzato -värinen musiikkisoitin pyörillä

yhtään pitää autoista, on todennäköisesti joskus leikitellyt tällaisella ajatuksella:Millainen olisi täydellinen auto?HS:n autoista kirjoittavat toimittajat saivat tehtäväkseen haaveilla julkisesti koko kansan edessä ja kertoa, millainen olisi kunkin täydellinen unelma-auto.Säännöt olivat selkeät: ei sääntöjä.Koska rajoitteita ei ollut, autoista ei tullut varsinaisia kovalla volyymilla tuotettavia myyntihittejä. Seuraavassa esiteltävät täydelliset autot tuskin koskaan päätyvät tuotantoon asti.Mutta kuten autot aina, ne paljastavat jotain haaveilijoistaan – sekä hyvässä että varmasti monien mielestä myös pahassa.Unelma-autoni olisi ehdottomasti lokinsiipiovinen DeLorean, mutta paremmalla moottorilla kuin alkuperäisellä 130-hevosvoimaisella ranskalaistekeleellä.Täyssähköinen, kolmessa sekunnissa sataseen laukkaava DeLorean olisi muikea! Se tekisi myös kunniaa Paluu tulevaisuuteen -elokuvien hengelle.Toinen unelmani olisi vähävikainen Alfa Romeo, mutta koska kumpikaan ei ole realistinen haave ja tehtävänä oli nyt suunnitella auto puhtaalta pöydältä, lähestyn asiaa luterilaisen käytännöllisyyden kannalta.Millainen kulkine täyttäisi kaikki mahdolliset käyttötarpeet Suomen oloissa ja olisi sekä tehokas että mahdollisimman vähäpäästöinen?Autolla pitää päästä töihin, kauppaan, harrastuksiin ja Inarin erämaassa sijaitsevaan sähköttömään ja vedettömään kuolinmökkiin vaikka ihan periaatteen vuoksi. Auton pitäisi olla riittävän tilava ja tietysti sillä pitää myös saada naapurit kateellisiksi.Mieleen alkaa piirtyä 400-hevosvoimainen, dieselkäyttöinen lataushybridi vanhalla kunnon kartanofarmarin korilla.Autoa olisi maastoajoa varten hieman korotettu ja auto olisi tietenkin nelivetoinen, jotta rankkasateiden, heinäsirkkojen ja muiden vitsausten saapuessa ei jäädä jumiin ensimmäiseen mutalätäkköön. Ikään kuin Subaru Outback tulevaisuuden tekniikalla ja kauniimmalla muotoilulla.Jos töihin tarvitsee useinkin ajaa upottavan suon läpi, auton voisi varustaa aidoilla tasauspyörästön lukoilla. Vaikka jokaiseen kolmeen akseliin, kuten Jeep Wrangler Rubiconissa ja G-mersussa on.Ratkaisu olisi mutkikas ja aika turha, mutta ainakaan tällaista rakennetta ei farmariautossa ole ennen nähty. Ja saapa leveillä naapurille, että tämä kiipeää vaikka vuorenrinnettä.Näillä määritelmillä auton hinta kiipeäisi väkisinkin maanomistajien hintaluokkaan. Ja koska tämä puolifossiili on muutenkin vahvasti agraarihenkinen, kutsun sitä Kettusen kepuhybridiksi. Silti se olisi niin toimintavarma, ettei koskaan pettäisi.Miksi tällainen, joku kysyy.Ensinnäkin diesel siksi, että kurjasta maineestaan huolimatta nykyaikaiset dieselit ovat hyviä ja taloudellisempia kuin bensakoneet. Pihi diesel sopisi mainiosti sähkömoottorin kaveriksi lataushybridissä, mutta dieselsähköjä ei jostain syystä vielä tee kukaan muu kuin Mersu.Voimalinjan esikuvina olisivat siis Mersun E- ja GLE -malleihin saatava töpselidiesel ja Volvon 400-hevosvoimaiset T8-bensahybridit.Lataushybrideissä saadaan tällä hetkellä 11 kilowattitunnin akulla vajaa 50 kilometrin sähköinen toimintasäde. Tuplataan tuo kapasiteetti.Silloin auton voisi mainostaa kulkevan maagiset sata kilometriä pelkällä sähköllä.Auto tosin painaisi varmasti 2000 kiloa, joten rata-auton kaarreominaisuuksia tähän tehofarkkuun ei saisi loihdittua. Jostain on sentään tingittävä.Ilmastopihvi on tässä: sadan kilometrin akulla kaikki arkiajot voisi helposti taittaa pelkästään sähköllä, ja jos sähkön jatkeeksi autoa tankkaa jätteistä tehdyllä biodieselillä, ajossa syntyvät päästöt jäävät hyvin pieniksi.Ei hassummin autolle, joka myös kiihtyisi kuudessa sekunnissa nollasta sataan.Toimintamatkasta ei tarvitsisi olla huolissaan: laitetaan autoon tarpeeksi suuri tankki, niin sillä voi halutessaan karauttaa vaikka Norjan Hammerfestiin yhdellä istumalla ilman vessataukoja.Koska auto on diesel, hätätilassa sitä voisi tankata vaikka rypsiöljyllä. 20 kilowattitunnin akku toimisi myös sähkövarastona. Siitä riittäisi virtaa esimerkiksi tavallisen kerrostaloasunnon tarpeisiin kolmeksi vuorokaudeksi.Kriisin koittaessa auton voisi ajaa metsään ja puolijoukkueellinen sotilaita voisi virran turvin ladata kännyköitään ja selata Facebookia eturintamalla useita viikkoja.Auton keulamerkki olisi Ferrarin hevoslogosta muunneltu hirvi kiikaritähtäimessä. Autollahan olisi tarkoitus päästä myös metsään, syvälle.Tilavaan takakonttiin mahtuu ilmastoystävällistä riistanlihaa perheelle pitkäksi aikaa. Kansanedustaja Mikko Kärnälle autosta voisi tehdä erikoismallin, joka kävisi naudanlihalla ja turpeella.Sisusta olisi hirveä. Kirjaimellisesti. Auton pohjoisen luonteen korostamiseksi penkit verhoiltaisiin kotimaisella riistannahalla. Kuitenkin vain puoliksi, sillä täysnahkapenkit ovat usein epämiellyttävät.Penkkien kangasosassa voisi hyödyntää kierrätysmuovista tehtyjä keinokuituja. Auto koottaisiin tietenkin Uudessakaupungissa.Jotta hirvieläimiä kuolisi ainoastaan valmistusvaiheessa, auto olisi varustettu lämpökameralla, joka näkee pimeässä tielle mahdollisesti ryntäävät olennot satojen metrien päästä. Tällaisia on jo markkinoilla.Halvimmassa varustetasossa sen tilalla olisi homeopaattinen hirvipilli.Täydellisen auton suunnittelu on hyvä aloittaa tarpeesta: millaisen auton tarvitsen.Tässä tulee heti seinä vastaan, sillä en tarvitse autoa oikeastaan ollenkaan.En aja töihin. En vedä peräkärryjä tai veneitä. Ei ole lapsia, joita kuskata harrastuksiin. Ei ole säännöllistä ostosreissua supermarkettiin, josta pitäisi kantaa kassikaupalla ruokaa viikon tarpeiksi kotiin. Työmatkoja kauemmas on aika harvoin, ja nekin voi hoitaa julkisilla tai laina-autolla.Itse asiassa – jos rehellisiä ollaan – autoilussa moni asia on ristiriidassa arvojeni kanssa, sillä autot, etenkin turhat sellaiset, ovat malliesimerkkejä paheksuttavasta hedonismista eettisyyden ja ekologisuuden kustannuksella.Siksi vähän hävettää, että olen aina ajanut ja ajan edelleen autolla tarpeettoman paljon siksi, että olen mukavuudenhaluinen.Mutta kun tykkään autoista!Miten näistä lähtökohdista suunnitellaan täydellinen auto?Unohdetaan silti hetkeksi omantunnontuskat ja keskitytään silkkaan hedonismiin eli auton ulkonäköön.Uusien autojen ulkonäkö ei kiehdo, joten täydellinen auto olisi ulkomuodoltaan kuin Fiat Dino – maailman kaunein auto. Auto olisi avomallinen, koska avoauto on hauska. Väriltään auto olisi retrohenkisesti tummanruskea.Kori olisi alumiinia, sillä se on kevyttä, ja sitä voi kuulemma kierrättää liki loputtomasti ilman, että sen ominaisuudet kärsivät. Se kuulostaa ympäristöystävälliseltä.Autossa pitäisi olla jonkinlainen takapenkki – vähän käytännöllisyyttä sentään.Entä sisätilat?Jotta omatuntoa voisi viherpestä lisää, materiaalien pitäisi olla mahdollisimman eettisiä ja ekologisia. Mutta millaisia kompromisseja tämän vuoksi pitäisi tehdä?Esimerkiksi nahka on miellyttävä materiaali, mutta onko se ok? Tekonahka ei ainakaan ole ok, sillä se valmistetaan öljystä. Aito nahka revitään eläimen päältä, ja vaikka se voi olla lihateollisuuden ylijäämätuote, sen kysyntä omalta osaltaan ylläpitää karja- ja lihataloutta.Ei tunnu hyvältä.Ehkä penkit voisivat olla Pinâtexia, niin sanottua ananasnahkaa. Se on nahkamainen tekstiili, joka tehdään – kyllä – ananaksen tuotannosta ylijääneistä lehdistä.Penkit olisivat siis beigeä ananasnahkaa ja ratti ruskeaa ananasnahkaa. Kaikki, mikä olisi mahdollista, tehtäisiin ananasnahasta.Auton varustelutaso ei olisi ihan tätä päivää, koska tänä päivänä autoissa on aivan liikaa sähköistä ja digitaalista tauhkaa. Kun se menee rikki, sitä ei voi korjata, vaan tilataan uusi – ja taas tuhlataan materiaaleja.Keskikonsoli olisi hyvin yksinkertainen – ja ei kosketusnäyttöjä! Mittaristot olisivat analogisia.Ainoat lisävarusteet olisivat ilmastointi (kesällä voi tulla kuuma, vaikka katto on auki), vakionopeudensäädin (ehdoton juttu matka-ajossa), peruutustutka eteen ja taakse (taskuparkkeerauksia tulee paljon). Auto olisi myös automaattivaihteinen (kaupunkiajossa se on ehdoton).Ainoa kädenojennus hienompaan teknologiaan olisi keskikonsoliin integroitu navigaattori, sillä en osaa suunnistaa yhtään.Radio autossa olisi, ja – kyllä – cd-soitin. Vanhojen cd-levyjen valikoiminen matkaan ja niiden kuuntelemien autossa on perverssillä tavalla ihanaa.Kun nyt on lähdetty vihreälle linjalle, auton pitäisi tietenkin olla täyssähköauto, vai mitä?Varmaankin, mutta kun se ei yhtään puhuttele. Sähköautossa ei yksinkertaisesti ole samaa tunnelmaa kuin tehokkaassa bensiinipolttomoottorissa. Lisäksi Helsingin kantakaupungissa asuvana latausmahdollisuudet ovat huonot.Onneksi tähänkin on nykyään ratkaisu, sillä lähes kaikki bensiinimoottorit voidaan nykyään muuttaa E85-polttoaineella käyviksi ”viina-autoiksi”. E85 tehdään Suomessa jätteistä, ja sen päästöt ovat 80 prosenttia pienemmät kuin perinteisissä polttoaineissa. E85:ttä tarjoavia tankkausasemiakin on runsaasti, ja lisäksi se on halvempaa.Tämän turvin kehtaan siis valita luotettavan ja tasaisesti käyvän kuusisylinterisen rivimoottorin. Se olisi 3-litrainen ja se hengittäisi vapaasti (turbot ovat moottoreiden kastraatiota). Jos hevosvoimat saadaan näillä spekseillä lähelle kolmeasataa, se riittäisi hyvin.Siinä se siis olisi: auto autoja rakastavalle ihmiselle, joka ei tarvitse autoa ja joka soimaa itseään autolla ajamisesta.Marraskuun puolivälissä Tesla julkaisi käsittämättömän nimisen ja näköisen Cybertruckin.Futuristisesti jiirisahalla muotoillun ja lähes kuusi metriä pitkän lava-auton pellitys kestää käsiaseilla ampumisen, ja sen ikkunat ovat panssarilasia. Autosta tehtiin muutamassa päivässä 200 000 ennakkovarausta.Se on viesti: tämän hetken täydellinen auto on täyssähköinen äijäauto.Todisteita tästä äijäauton uudesta tulemisesta riittää.Fossiilisilla polttoaineilla käyvien äijämaastureiden buumi katkesi jotakuinkin vuoden 2007 finanssikriisiin ja General Motorsin konkurssiin. Lama tuli, pröystäily loppui ja parikymmentä litraa satasella hörppääviä sotakonereplikoita alettiin pitää noloina.Nyt tuosta on kulunut reilu vuosikymmen. Talous on taas enemmän tai vähemmän tolpillaan. Autoilu on sähköisessä murroksessa.Sähköautoja ei toistaiseksi veroteta kulutuksen mukaan, joten mielikuvitusta niiden suunnittelussa ei ole tarvinnut säästellä. Onkin ollut vain ajan kysymys, milloin autoteollisuudella lähtee homma jälleen käsistä.Fordilta on tulossa täyssähköinen F-150 -lava-auto. General Motorsin ympärillä velloo huhuja sekä sähköisestä Escalade-räppimaasturista että Hummer-brändin henkiin herättämisestä – tietysti sähköautona.Ennakkomyynnissä on muun muassa miljardirahoituksen saaneen Rivian-yhtiön R1-sähkömaasturi: 750 hevosvoimaa, kolmen sekunnin kiihtyvyys nollasta sataan ja metrin kahluusyvyys.Ja jos Rivian näyttää äijäsilmään liian tavanomaiselta, on Bollinger Motors mennyt suoraan taistelukentälle. Tämä startup-yritys kehittää maastoautoja, jotka ovat ulkonäöltään kuin Jeep Wrangler, Land-Cruiser Defender ja G-Mersu olisi puristettu yhteen. Mattamusta laatikko kelpaisi sellaisenaan Jason Stathamin tähdittämään b-luokan dystopiaelokuvaan.Äijäautojen renessanssi on siis tulossa. Teslan Cybertruck pääsee jo lähelle täydellistä, mutta yhtiön toimitusjohtaja Elon Muskilta taisi loppua mielikuvitus kesken.Ei hätää. Reservin sotilaskuljettaja Laakso antaa auttavan käden ja suunnittelee täydellisen äijäauton.Cybertruck on kevyemmän tulivoiman torjujana jo hyvä yritys. Mutta entä jos marketin parkkipaikalla kylkeen sinkoutuu ontelopanoksella ladattu ohjus?Kyseessä on relevantti uhka esimerkiksi armeijan harjoitusalueiden lähettyvillä. Siksi unelma-autossa on nykyajan taistelupanssarivaunujen tapaan reaktiivinen panssarointi.Autoloma ulkomailla voi olla riski, sillä kaikkialla Euroopassa sotien jäljiltä ympäriinsä lojuvat jalkaväki- ja ajoneuvomiinat voivat tehdä pahaa jälkeä. Auton varustaminen v-muotoisella pohjapanssaroinnilla parantaa merkittävästi matkustajien ja tuliaisiksi ostettujen raki-pullojen ennustetta.Panssarointi tuo myös ulkomuotoon sopivasti särmää. Pääasia, että autossa on enemmän ja jyrkempiä kulmia kuin yhdelläkään kilpailijalla.Koko hoidon voisi myös kromata esimerkiksi ikkunalinjasta ylöspäin. Ei näkyisi tutkassakaan.Sähköinen neliveto on tasaisen vääntömomenttinsa puolesta erinomainen maastoajossa. Mutta kun vetävien akselien määrän nostaa esimerkiksi neljään, putoaa pintapaine sellaiselle tasolle, että autolla pystyy hinaamaan kokoperheen asuntovaunun keskelle aapasuota rankkasateiden jälkeenkin.Ei sellaista tietenkään kukaan tee, mutta ei muuten onnistu naapurin Kialla.Kuten imagomaastureita yleensäkään, ei tätä autoa lopulta luultavasti käytetä ikinä merkityn tieverkon ulkopuolella. Siispä maastorenkaat voi suosiolla myydä Offipalstalla ja ostaa tilalle matalaprofiiliset kesäkumit esimerkiksi sellaisilla vanteilla, joita Pimp My Riden hengessä työnnettiin jokaisen Hummerin alle.Viimeistään tässä kohtaa auto näyttäisi ihan hirveältä. Sillä ei olisi enää väliä. Hinta – ja sähkölasku – olisivat joka tapauksessa niin tähtitieteelliset, että kaupan päälle saisi kylähullun maineen.Olen valinnut autoni aina tunteella enkä järjellä. Siksi unelma-auton suunnitteleminen on innostavaa, mutta myös vaikeaa.Järki ja ajatus vastuullisesta kuluttamisesta asettaisivat rajoja. Niiden mukaan unelma-auto olisi täyssähköinen yhteiskäyttöauto, jota käyttäisin vain silloin, kun en pääse määränpäähäni joukkoliikenteellä.Mutta ei anneta näiden asioiden pilata unelma-autoa.Auton pitää näyttää siltä, että sen löytää parkkipaikalta helposti. Ei niin, että löytämistä varten olisi puhelimessa näppärä sovellus, vaan auton pitää olla niin hieno, että se erottuu jo kaukaa paljaalla silmällä.Hienoja autoja tehtiin Italiassa 1950- ja 1960-luvulla. Sellaisia kuin Ferrari 250 Pininfarina, Alfa Romeo Giulietta Sprint tai Maserati Sebring.Ne olivat sulavalinjaisia, vaan eivät liian pöyhkeitä tai pullistelevia.Italialaisen urheiluauton ominaisvärinä pidetään punaista, mutta 1960-luvulla oli muitakin komeita värejä, kuten esimerkiksi Pininfarinan Blu Chiaro Metallizzato eli, tuota noin, sininen.Tyylikkään näköistä autoa ajaessa tekee mieli myös pukeutua vähän paremmin, joten edistystä tapahtuisi silläkin rintamalla. Kävisin ehkä parturissakin useammin.Koska unelma-autosuunnitelmaan ei liity muutto Välimeren rannalle, autossa tulee olla kiinteä katto. Satunnaisia hellepäiviä varten riittää ilmastointi ja juomapullojen jäähdytyslokero.Kaksioviseen klassiseen urheilu- ja GT-autoon ei mahdu paljon tavaraa, mutta mööpelien kuljetusta varten hankkisin erikseen jonkun farmarin tai vaikka Hiacen vanerivuorauksella. Tai tilaisin tilataksin – tässä ollaan nyt suunnittelemassa ihanneautoa.Moottoriksi laitan bensiinihybridin, jossa on reippaasti tehoa. Taajamassa auto liikkuu rivakasti pelkällä sähköllä, ja kesälomalla voi ajaa polttomoottorilla kauas maalle ja ostaa kylän ainoalta huoltamolta kallista bensaa, jolla pääsee takaisin kotiin.Koska pidän musiikista, äänentoistoon täytyy panostaa. Moottorin ääntä ja rengasmelua vaimentamaan laitetaan riittävästi eristettä, jotta ääntä ei tarvitsisi kääntää mielipuolisen lujalle vain siksi, että myös rumpalin lattiatomin pauke soisi tunnistettavana.Olisi metkaa, jos autossa olisi myös vinyylilevysoitin.Nykytekniikalla voisi ehkä rakentaa sille alustan, joka vaimentaisi töyssyjä, mutta on pakko myöntää, että ainakin sinkkujen soittaminen ajaessa voisi käydä pidemmän päälle hermoille, koska kolmen minuutin välein pitäisi pysähtyä vaihtamaan levyä.Ehkä tyydyn sitten turvallisuus- ja mukavuussyistä audiostriimeihin, mutta ei millään kännykän liitännällä tai linkillä, vaan hyvällä erillisellä d/a-muuntimella.Ympärivuotista käyttöä varten autoon tarvitaan monenlaisia renkaita. Kesärenkaat tietysti, ja Etelä-Suomen talvea varten vesikelin talvirenkaat, lisäksi nastat, jos tulee pakkasta ja lunta.Ja päivystävä renkaanvaihtopalvelu, luonnollisesti. En halua tahrata uusia autoiluhousuja renkaita nostellessani.