Lepakko, Punapää ja Piste – Tunnistatko auton suomeksi käännetystä nimestä?

nimilautakunnalla riittää töitä, kun vastasyntyneen lapsen vanhemmien luovuus käy ylikierroksilla. Nimet kuten Pipilotti, Sipuliina, Karhu, Merikeiju tai Nöyrä ovat jo hyväksyttyjä nimiä. Raja menee sentään jossain. Kultasydän, Macadamia ja Tiikeri eivät saaneet virallista hyväksyntää.Helppoa ei ole autoteollisuudessakaan. Voi vain kuvitella mitä automallien nimiä on ehdoteltu suurien autofirmojen palavereissa, kun uudelle myyntihitille on pohdittu iskevää nimeä koko johtoportaan voimin.Melkoinen määrä hämmentäviä automalleja on myös päässyt tuotantoon. Maailmalla on ollut myynnissä muun muassa autoja nimeltä Gaylord Gladiator, Aspark Owl, Honda Life Dunk, Mitsubishi Toppo Guppy ja Mazda Bongo Friendee.maailmassa myyntiin tarkoitettujen automallien nimissä riittää pohdittavaa.Ei riitä, että auton nimi ei herätä ei-toivottuja mielikuvia englanninkielisissä maissa. Nimityöryhmän harmiksi maailmassa on tuhansia eri kieliä ja lipsahduksia sattuu.Takavuosina Nissan esitteli automallin nimeltä Moco. Termi tarkoittaa espanjankielisissä maissa lähinnä räkäklimppiä. Espanja on tuottanut harmaita hiuksia myös Chevrolet-yhtiölle Nova-automallin myötä. No va tarkoittaa vapaasti suomennettuna ”ei kulje”.Ongelmia ilmaantuu toisinaan myös pienemmillä kielialueilla. Ruotsissa huvittuneisuutta herätti automalli Honda Fitta ja meillä koto-Suomessa oli myynnissä aikoinaan brittiläinen Morris Marina. Ladan alkuperäinen mallinimi Kalina tuli meillä sentään myyntiin nimillä 117 ja 119.Hämmentäviä esimerkkejä löytyy toki muitakin. Nimisoppa muuttuu entistä oudommaksi jos autojen mallinimistä kerrotaan ainoastaan suomennetut versiot.Alla olevaan leikkimieliseen visaan on koottu parikymmentä vapaasti suomennettua autojen mallinimeä. Testaa tunnistatko mitkä autonvalmistajat ovat tuoneet markkinoille Lepakon, Sopimuksen, Punapään tai Pisteen.