Tästä autovuodesta tulee taatusti historiallinen, ja autoja voi saada hyvillä alennuksilla – HS poimi kiinnostavimmat Suomeen saapuvat uutuudet

Auto

Tästä autovuodesta tulee taatusti historiallinen, ja autoja voi saada hyvillä alennuksilla – HS poimi kiinnost

Tänä

Tällä

HS

Budjettiluokka

Seat Mii Electric

Škoda Citigo-e

Mitsubishi Space Star

Hyundai i10 N Line

Renault Zoe

Perheauto

Škoda Superb iV

Volkswagen ID.3

Škoda Octavia

Renault Megane PHEV

Katumaasturi/crossover

Peugeot 2008

BMW iX3

Tesla Model Y

Ford Mustang Mach-E

Lifestyle-auto

BMW 2 Gran Coupé

Mini Cooper SE

Cupra Formentor

Erikoisuudet

Porsche 911 Turbo S

Aston Martin DBX

vuonna autonvalmistajien on viimeistään pakko myydä malleja, joita voi ladata, sillä niiden päästöt ovat pienemmät kuin pelkillä fossiilisilla polttoaineilla kulkevien. Tai siltä ainakin paperilla pitäisi näyttää – ladattavalla hybridillä voi toki halutessaan päästellä menemään silkalla fossiilisella, jos haluaa.Valmistajien on päästävä EU:ssa tiukan 95 gramman keskimääräisen päästörajan alle, mikä pakottaa niitä myymään ladattavia autoja.Ladattavien autojen hinnat alkavat olla jo kilpailukykyisiä, mutta koska lompakko on autonostajan puhuttelevin konsultti, ei olisi yllätys, mikäli vähäpäästöisten autojen kohdalla nähtäisiin pitkin vuotta erinäisiä tarjouksia, jos kauppa ei ala käydä toivotulla tavalla.tavalla ladattavien autojen mahdollinen läpimurto hyödyttää sekä autonvalmistajia että autonostajia, sekä lopulta sitä, minkä vuoksi tällaiseen politiikkaan on ryhdytty: ilmastoa.Kuten muitakin päästöjä, myös liikenteen päästöjä on saatava alas, jotta maailmalla on mahdollisuuksia päästä Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteisiin.listaa seuraavassa erilaisille autonostajille sopivia uusia tai uudistuneita automalleja, joita tänä vuonna on tulossa markkinoille.Lista on koottu eri medioissa ilmestyneistä vuoden 2020 uutuuslistoista sen perusteella, mitkä mallit saattaisivat kiinnostaa erityisen paljon suomalaisia ostajia.Koska ladattava auto – täyssähkö tai hybridi – alkaa olla enemmän sääntö kuin poikkeus lähes jokaisessa autosegmentissä, emme luoneet ladattaville autoille erillistä kategoriaa.Ja vaikka ladattavia autoja on paljon, löytyy uutuuksista vielä vanhan teknologiankin autoja.Tämä Seatin pieni täyssähköauto on jo ostettavissa. Vaikka auto on tarkoitettu pääosin kaupunkikäyttöön, sillä pääsee pidemmällekin. Seatin mukaan toimintamatkaa riittää 260 kilometrin verran.Hankintatuki mukaan lukien auton saa halvimmillaan reilulla 15 000 eurolla.Toinen pieni täyssähköauto on Škodan uutuus. Piakkoin markkinoille tuleva auto kuuluu Seatin kanssa samaan VW-konserniin, ja kuten Seatissa, toimintamatkaa luvataan 260 kilometrin verran.Hintaa on karvan verran enemmän: näillä näkymin auton saisi halvimmillaan reilulla 17 000 eurolla.Toukokuussa markkinoille tulee Mitsubishin pieni budjettiauto Space Star. Uuden – tai oikeastaan vain uudistuneen, sillä kyseesä on face lift eli päivitys – Space Starin hinnat eivät vielä ole tiedossa, mutta aiemman mallin on saanut Suomessa halvimmillaan alle 15 000 eurolla.Täysin uudistunutta pikku-Hyundaita voidaan odotella keväällä. Hinnat eivät vielä ole tiedossa, mutta tällä hetkellä halvimmat bensiinillä käyvien i10-hinnat ovat alle 13 000 eurossa.Suosituimpiin täyssähköautoihin kuuluva Zoe uudistuu tänä vuonna. Toimintamatkaa odotetaan olevan liki 400 kilometriä.Škoda Superb on monilla mittareilla kaikkea, mitä perheauton omistaja voi haluta. Siinä on tilaa, varusteita ja ajo-ominaisuuksia hinnalla, joita moni jos kukaan pystyy samassa hintaluokassa alittamaan.Autosta tulee piakkoin ladattava hybridiversio iV, jonka odotetaan nousevan luokassaan todella suosituksi. Halvimmillaan tällaisen ladattavan, suuren perheauton saa alle 40 000 eurolla.Tällä pienemmän perheautoluokan autolla on kovat paineet. Volkswagen uskoo, että uusi täyssähköauto ID.3 on yhtä vallankumouksellinen malli kuin Kupla ja Golf, jotka ovat ikonisia, äärimmäisen myytyjä automalleja.Jos tämä todennäköisesti 30 000–40 000 euron hintainen auto lyö kunnolla läpi, kyseessä voi olla suuri täyssähköautomurros. Auto tullee markkinoille kevään tai kesän aikana.Perusautojen perusauto Škoda Octavia uudistuu ja tullee myyntiin keväällä. Yksi Suomen suosituimmista autoista lienee tämän vuoden myydyimpiä. Tarjolle tulee myös ladattavia hybrideitä.Verrattain suosittu ja leppoisa ranskalaisperheauto Megane uudistuu syksyllä. Tarjolla on ladattava hybridimalli.Kiinnostava crossover on esimerkiksi Peugeotin 2008, joka tulee saataville bensiinimoottorilla ja täyssähköisenä alkukesästä. Myös Peugeot 3008 uudistuu syksyllä, ja tarjolla on ladattava hybridi.BMW:n keskikokoinen X3-katumaasturi täyssähköistyy vuoden lopussa. Toimintamatkaksi luvataan noin 400 kilometriä.Teslan uutuutta saataneen odottaa vuoden loppuun asti. Kyseessä on todennäköisesti hinnaltaan Model 3:n ja Model S:n välimaastoon sijoittuva crossover-mallinen auto.Ford haluaa myös täyssähköautojen markkinoille, ja sen taktiikka on kiinnostava. Ford käyttää Mustang-nimeä, joka on totuttu näkemään Fordin urheilullisen GT-auton yhteydessä. Tämä auto ei kuitenkaan ole GT, vaan katumaasturi.Hinnan on luvattu jäävän alimmillaan 50 000 euron tienoille. Toimintamatkaa pitäisi olla parhaimmillaan 600 kilometriä.BMW jatkaa valitsemallaan tiellä ja julkaisee tänäkin vuonna jokaisen mahdollisen automallin jokaisesta mahdollisesta segmentistä. 2 Gran Coupé on jälleen erikoinen otus: pienemmän kokoluokan auto, mutta silti markkinatiimin puheissa neliovinen ”iso” GT-auto.Toukokuussa saataneen uusi täyssähköinen Mini. Valmistajan mukaan latauksella pääsisi ajotavasta riippuen 235–270 kilometriä.Vuoden lopussa markkinoille tulee Formentor, jota saa ladattavana hybridinä. Urheilullinen Cupra on kiinnostava myös konsernijärjestelyjensä suhteen.Volkswagen on nimittäin profiloinut omistuksessaan olevan Seatin lifestyle-merkiksi. Nyt Seat on keksinyt Cupran, joka on puolestaan Seatin lifestyle-merkki.Urheiluautoikoni uudistuu taas. Uutuusmalli tullee myyntiin kesän aikana.Odotettu (ja pelätty) Aston Martinin katumaasturi tulee vuosien spekulaatioiden jälkeen myyntiin tänä kesänä. DBX on herättänyt ristiriitaisia tunteita monissa Aston Martineiden ystävissä.Jotkut ovat sitä mieltä, että kyseessä on elegantin brittimerkin pyhäinhäväistys. Aston Martinilta on tulossa toukokuussa myös yhtiön mittapuulla perinteisempi automalli Vantage Roadster.