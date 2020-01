Auto

Sähköautoissa piilee monelle ikävä yllätys: kaikkiin autoihin ei saa vetokoukkua

Sähköauton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kevennettyä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa on rekisteröitynä noin 900 000 kevyttä perävaunua.

Henkilöautojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useimmissa

Valmius

Valmistajat tarjoavat vetokoukkua lähinnä tehokkaimpiin täyssähkömalleihin.

Täyssähköautoissa

Valtaosa

On mahdollista, että sähkömoottori ylikuumenee ja vaurioituu, jos vedettävä kuorma on liian suuri.

Periaatteessa