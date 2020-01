Tesla on arvokkaampi yhtiö kuin General Motors ja Ford yhteensä, ja Elon Muskia voi odottaa 50 miljardin dollarin palkkapäivä

Auto

Tesla on arvokkaampi yhtiö kuin General Motors ja Ford yhteensä, ja Elon Muskia voi odottaa 50 miljardin dolla

Pörssissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tesla voi olla autonvalmistaja, mutta sitä kohdellaan teknologiayhtiönä tai kasvuyhtiönä.

Todennäköisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällaisessa

Yhtiö on tehnyt viime aikoina odotettua enemmän voittoa.

Teslan

Vuonna

Vuosi 2020 saattaa olla se, jolloin Teslan viimeistään täytyy lunastaa lupauksensa autoyhtiönä.

Useat

Musk

Tämän