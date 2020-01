Auto

Peugeotin iso farmari on upea, mutta varsinkin pakkasella myös ärsyttävä

sitten arvioin uuden Peugeot 508:n tällä palstalla. Ihastuin siihen oitis.Kaunis ja urheilullinen sedan erottui mitäänsanomattomien crossoverien massasta kuin paratiisilintu. Kehuja oli helppo jakaa. Käytin muun muassa sellaisia adjektiiveja kuin upea, uskomattoman hieno ja nappiosuma. Teki jopa mieli suudella pääsuunnittelija Pierre-Paul Matteita https://www.hs.fi/haku/?query=pierre-paul+matteita Oikuistaan huolimatta 508 oli mahtavan rohkea uutuus, ja odotin farmarimallia innolla.Niinpä seison nyt pakkasaamuna uuden 508-farmarin vieressä parkkipaikalla. En pääse sisään autoon. Kaikki sivuikkunat ovat jäätyneet yöllä umpeen.Yleensä nämä asiat eivät liity toisiinsa, mutta urheilullisen kattolinjan mahdollistamiseksi Peugeotissa on kehyksettömät sivulasit. Ikkunan on siis laskeuduttava sähköllä kattotiivisteen alle, jotta ovi voisi aueta.Ratkaisu sopii Rivieran lämpöön. Nyt ollaan kuitenkin Forssassa ja tiivisteet ovat jäässä. Kokeilen varovasti avata ovea. Lasinnostimen moottori inahtaa tuskissaan. Kokeilen vähän ronskimmin ja kopautan nyrkillä. Lasi vääntyy ja alkaa nitistä. Ei näin.Kontista on turha yrittää sisään, sillä en mahtuisi etupenkkien välistä. Kaivan taskuja. Sopiva työkalu löytyy.Perkeleen Pierre-Paul, mietin sahatessani ikkunan tiivisteestä jäätä irti polkupyörän avaimella.osaavat tehdä autoja, joita voi yhtä aikaa vihata ja rakastaa. 508 on nätti näky liikenteessä. Ajovalojen silmänurkista syöksyvät kulmahampaat purevat terävää valoa kaupungin yöhön ja ohjaamossa tunnelma on kuin Ridley Scottin https://www.hs.fi/haku/?query=ridley+scottin Blade Runnerissa.Kun auton käynnistää, punaiset led-takavalot pyyhkäisevät pimeässä parkkihallissa sivulta toiselle kuin Ritari Ässän Kitt-auton skanneri.Peugeotin leijona syö muotoilullaan monet paljon kalliimmat ja kaavoihinsa kangistuneet premium-autot elävältä. Silti se maksaa halvimmillaan vain 30 000 euroa ja on jo lähtötason moottorilla miellyttävä ajaa.on neljä, kaikki nelisylinterisiä turboja ja tuttuja muistakin PSA-konsernin autoista. Edullisin perusmoottori on 1,5-litrainen, 130-hevosvoimainen diesel. 1,6-litrainen bensakone maksaa pari tonnia enemmän, mutta kirnuaa 180 hevosvoimaa.Tehokkaimmat koneet on sidottu kalleimpaan GT-varustetasoon. Siellä valittavana on korkeaviritteisempi 225-hevosvoimainen bensaturbo ja 180 hevosvoimaa tuottava kaksilitrainen dieselpata. 508:sta on pian saatavilla myös 225-hevosvoimainen lataushybridi, jonka pitäisi kulkea 50 kilometriä pelkällä sähköllä.Koeajossa on nyt kuvissa näkyvä farmarimalli 180 hevosen bensakoneella hinnaston puolivälistä (48 400 euroa).Verrokiksi ajoin myös 130-hevosvoimaisen diesel-sedanin hinnaston alkupäästä (37 000 euroa). Autoissa on sama keskitason Allure-varustelu ja 8-vaihteinen automaattivaihteisto, mutta farmarikori ja bensamoottori nostavat farkun lähtöhintaa yhteensä 5 000 eurolla. Lisäksi farkussa on muutama lisävaruste enemmän, kuten lasikatto ja paremmat penkit.Vuosi sitten testattu 508 oli 60 000 euron hintainen huippumalli 225 GT. Se on ominaisuuksiinsa nähden melko kallis bensasyöppö.alareunaan kertynyt jää antaa periksi, ikkuna laskeutuu ja ovi aukeaa.Ensirakkauden huumassa tämä ei häirinnyt, mutta 508 on todella matala auto: vain 1,4 metriä korkea. 185-senttisenä joudun ihan reilusti kumartumaan päästäkseni sisälle. Peugeot on virallisesti D-segmentin eli ylemmän keskiluokan auto, mutta tuntuu melkein luokkaa pienemmältä.Matala ja ahdas Peugeot puristuu kuskin ympärille kuin sarjakuristajan nahkahansikas. Kunhan sisään vain ahtautuu, nautinto voi alkaa.Mikroautomaisen pieni ratti laskeutuu parilla säädöllä lähes reisiin kiinni ja sen yli katsellaan retrofuturistista mittaristoa. Pösö on kuin 1970-luvun jälkeen syntyneiden aikamatka tulevaisuuteen. Paljon vanhempi ja kankeampi ihminen ei sisään mahtuisikaan.Ajoltaan 508 on pitkälti sellainen miltä näyttääkin – sutjakka ja sopivan urheilullinen. Jo perustason penkit ovat mukavat, mutta pientä lisäinvestointia ergonomisiin AGR-istuimiin kannattaa harkita. Ne tukevat hyvin ja jatkettava reisituki lepuuttaa pidempiä koipia.130 on todella hyvä peruskone 508:aan. Diesel vääntää nöyrästi alhaalta asti, eikä ajotuntumassa 180-hevosvoimaiseen bensaturboon verrattuna ole mitään maailmaa myllertävää eroa.Toki bensakone reagoi kaasuun aavistuksen herkemmin ja ohituskiihtyvyys on parempi. Farmarin ja sedanin painoero näillä kahdella moottorilla on mitätön.Kulutuslukemat kipusivat koeajolla kummallakin moottorilla yli wltp-lukemien, mutta ajotapa vaikuttaa. Nuukasti ajamalla dieselillä voi maantiellä päästä alle viiden litran kulutukseen. Bensaturbolla 6,9 litran virallinen yhdistetty kulutus ei tunnu ihan realistiselta.Ohjaus pienellä ratilla vaatii totuttelua ja tuntuma tiehen on aluksi epämääräinen, kunnes oikea kosketus löytyy. Autoon kasvaa nopeasti sisään. 508:n alusta on hyvin tasapainossa ja juuri sopivan napakka ärjympäänkin kurvailuun, mutta silti maantiellä miellyttävä. Sedan-mallin nastoilla rengasmelu kohosi huomattavaksi jo taajamanopeuksissa. Kitkoilla 508 on tyydyttävän hiljainen.Aisinin valmistama kahdeksanpykäläinen automaatti toimii muuten erittäin sulavasti, mutta tahtoo ohituksien jälkeen jättää pienen vaihteen päälle häiritsevän pitkäksi aikaa.asiaa autossa on suunniteltu päin Vichyä.Lasinpyyhkimien automatiikka on surkea. Liikennevaloissa seistessä pyyhkimet hierovat lähes kuivaa lasia eestaas kuin viimeistä päivää, mutta läpimärkää lasia eivät välttämättä pyyhi ollenkaan. Lisäksi automatiikka kytkeytyy päälle ja pois viiksen tihkukytkimestä eli lasin kertapyyhkäisy vaatii kuskilta kaksi viiksen naksautusta.Toisekseen autoon on mahdollista integroida puhelin, tässä tapauksessa fyysisesti. Pikkutavaroille ja kännykälle suunniteltu kotelo keskikonsolissa on niin ovelasti muotoiltu, että liukaspintainen älypuhelin saattaa sujahtaa sen pohjalle ja jäädä jumiin saranoiden alle. Koeajolla erästäkin Huaweita ongittiin sieltä kahden ihmisen neuvoin.Kosketusnäyttö toimii välillä tuskastuttavan hitaasti ja infojärjestelmän suomeksi käännetyt tekstit ovat välillä huvittavia. Esimerkiksi sähköinen takaluukku on Peugeotin asetuksissa ”moottoroitu sisäänmenoaukko”. Toisaalta, talvella etuovethan eivät välttämättä aukea., ratin vasen puoli on ahdettu turhan täyteen erilaisia pylpyröitä.Vilkunviiksen lisäksi ratin takana kuskin kosketuksesta kilpailee ralliläpyskä, josta vaihdetta voi vaihtaa pienemmälle sekä vakionopeudensäätimen muovijötkäle.

Jälkimmäinen on perinteistä Peugeotia jo 20 vuoden takaa eli ratin taakse täysin näkymättömiin piilotetun monitoimisäätimen käyttö on ensikertalaiselle kuin harrastaisi seksiä pimeässä. Mitähän tapahtuu, jos kosken tuohon?Nurinoista huolimatta 508 on rohkea ja ajoltaan hyvin tasapainoinen auto, joka tuo sielua keskiluokan markkinoille. Jos haluat mahdollisimman tilavan auton, osta Škoda. Jos haluat, että joku vilkaisee autoasi liikenteessä toisenkin kerran, hanki tämä.