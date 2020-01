Sony esitteli oman automallinsa, vaikka kukaan ei tule ostamaan sitä – Se kertoo silti jotain olennaista autobisneksen mullistumisesta

Auto

Sony esitteli oman automallinsa, vaikka kukaan ei tule ostamaan sitä – Se kertoo silti jotain olennaista autob

Hiljattain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Todellisuudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo vuonna 2014 uutiskuvissa alkoi näkyä munan näköisiä Google-autojen prototyyppejä.

Automaailmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Autobisneksestä on tulossa enemmän teknologiabisnestä kuin niin sanottua kovaa teollisuutta.

Kaikki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teknologiayhtiö

Ainoa, joka on saanut – vuosien ja vuosien taloudellisten ongelmien jälkeen – bisneksensä luistamaan, on ollut Tesla.

Toisen

Myös

Teknologiajättien