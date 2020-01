Ovatko nastarenkaat vaaralliset sulalla ja märällä tiellä? Asiantuntija kertoo, mitä talvirenkaista pitäisi ajatella, kun sää on kuin juhannuksena

Auto

Ovatko nastarenkaat vaaralliset sulalla ja märällä tiellä? Asiantuntija kertoo, mitä talvirenkaista pitäisi aj

Tänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ovatko nastarenkaat turvattomat sulalla ja vetisellä tiellä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pärjäisikö näillä keleillä kesärenkaillakin?

Tekevätkö sulat kelit hallaa nasta- ja kitkarenkaille – nehän on suunniteltu pääasiassa pakkasolosuhteisiin?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ovatko sulat talvet saaneet ihmiset ostamaan enemmän kitka- kuin nastarenkaita?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kannattaisiko ostaa välikausirenkaat, joita voisi käyttää tällaisilla keleillä?

Onko sula tienpinta kovilla, kun nastat rouhivat sitä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi kukaan etelässä edes ostaisi enää nastarenkaita, jos täällä ei ole kelejä niille?

Tällaisina etelän talvina autokin kuraantuu. Onko näissä keleissä mitään hyvää autoilijan näkökulmasta?