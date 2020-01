Sähköautot tulevat, mutta polttomoottori ei todellakaan kuole – ja se on yli sata vuotta vanhan keksinnön ansiota

Auto

Sähköautot tulevat, mutta polttomoottori ei todellakaan kuole – ja se on yli sata vuotta vanhan keksinnön ansi

Vuoden

Yleensä

Taikasana mahdollisimman suurelle ilman massavirralle on turbo.

Nykyään

Turboahdin

Nykyisin

Ennen turbot tekivät auton käyttäjän elämästä hankalaa.

Vanhoissa

Toinen

Ennen

Turbo tuo paitsi tehoa, myös vääntöä, ja se on lopulta merkitsevin asia arkiajossa.

Turbo

Pieni turbomoottori ei puhuttele kaikkia ihmisiä samalla tavalla kuin suuri, vapaasti hengittävä moottori.

Turbomoottoreita

Kysymys