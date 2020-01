Halvan auton hinta voi laskea ajan mittaan yllättävän vähän – Nämä kaikki yksityiskohdat vaikuttavat käytetyn auton hintaan

Auto

Halvan auton hinta voi laskea ajan mittaan yllättävän vähän – Nämä kaikki yksityiskohdat vaikuttavat käytetyn

Käytettyjen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dacian hinta on pudonnut vajaassa kuudessa vuodessa 37 prosenttia.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käytettyjen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Auton arvo laskee noin kymmenen prosentin vuosivauhtia ensimmäisen viiden vuoden ajan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Autoalan

Toyotoiden arvo pysyy paremmin kuin saman ikäisten ja yhtä paljon ajettujen Opelien ja Citroënien.

Suosituimpien