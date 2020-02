Auto

Volkswagenin Passat GTE -lataushybridi on äärimmäisen mukava ja taloudellinen, mutta lisätehoa tuottava urheil

Muistatteko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaihdelaatikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työsuhdeautonakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohjaamo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikkeelle

GTE:ssä

Täyteen

vielä Spinal Tapin? 1980-luvun puolivälissä tehty vitsi­dokumentti naureskeli oman aikansa heviyhtyeiden ylilyönneille. Kuuluisassa kohtauksessa kitaristihahmo Nigel Tufnel selittää, kuinka hänen bändinsä vahvistimissa on enemmän potkua kuin muilla.”Nämä menevät yhteentoista.”Kun kitaravahvistimissa tai vanhan ajan radioissa kovin ääni saavutettiin yleensä kääntämällä volyyminappula kymppiin, Tufnelin laitteistossa äänekkäin asetus oli 11. Hyvä kysymys on, miksei siitä kymppiasetuksesta vain voitu tehdä tehokkainta.Tätä nyt mietin, kun katson uuden Volkswagen Passat GTE:n mittaristoa. Kun mittariston vasemmassa kiekossa yleensä näkyy moottorin kierrosluku, tämä auto haluaa sen sijaan kertoa käytössä olevan tehon prosenttiasteikolla nollasta sataan. Sadan prosentin yläpuolella on vielä erillinen ”boost”-alue. Miten voi moottori työntää tehoa vielä täyden voiman yli?Eihän se voikaan, mutta kun lataushybridi nyt on kyseessä, voidaan kikkailla bensakoneen ja sähkömoottorin yhdessä tuottamalla väännöllä. Kahden moottorin maksimitehot on säästetty vaihdekepin vieressä olevan nappulan taakse. Siinä lukee GTE.”Eihän kukaan tule hyvälle tuulelle nappia painamalla”, kertoo VW:n esite. Niin no, ei tämä Passatin ohjaamo kieltämättä suuria tunteita herätä.”Paitsi sinä”, jatkaa viestintämateriaali. Ai jaa! No painetaan.miettii hetken, kun polkaisen kaasun lattiaan. Sitten alkaa tapahtua.Työntö kiihdytyksessä on selvästi voimakkaampaa, kun kaksi moottoria antaa kaikkensa 218 hevosen ja 400 newtonmetrin edestä. Sähkömoottorin välittömän väännön aistii, vaikkei Passat mikään urheiluauto olekaan.7,6 sekunnin kiihtyvyys nollasta sataan on hyvä lukema isolle perhefarmarille. Parhaimmillaan Volkswagenin uusi lataushybridi on kuitenkin rauhallisemmin ajettuna.Kun akkua latailee säännöllisesti ja ajelee enimmäkseen taajamissa, ei bensapumpulla tarvitse usein käydä. Auton virallinen kulutuslukema on lataushybrideille tyypillisesti häkellyttävän pieni, vain 1,5 litraa sadalla.suosittu Passat on nyt uudistunut kevyesti. Ulkopuolella muutokset ovat pieniä, mitä nyt etupuskuri irvistää vähän edellistä leveämmin.Tässä lataushybridimallissa ajoakun kapasiteetti on kuitenkin noussut tuntuvasti, peräti 30 prosenttia. Siihen mahtuu nyt virtaa 13 kilowattituntia.Tässä on onnistuttu lähinnä energiatiheyttä kasvattamalla eli kontin alle piilotettu akku on mitoiltaan entisen kokoinen ja vain hitusen aiempaa raskaampi. Täydellä latauksella pitäisi nyt päästä 55 kilometriä pelkällä sähköllä, mikä riittää mainiosti useimpien päivittäisiin ajoihin.GTE on Passatin hinnastossa kalliimmasta päästä. Farmarina se maksaa alkaen 49 800 euroa, mutta rahalle saa vastinetta.GTE:n vakiovarustelu on erilaisia avustimia myöten varsin runsas eikä lisävarustelistalle tunnu jäävän mitään ehdottoman tärkeää. Testiautomme on juuri tällainen lähtötason malli ilman ylimääräisiä herkkuja.on Volkkarin tyyliin viivoittimella piirretty ja aika kursailematon. Sisällä uutta on lähinnä se, että kojelautaan upotettu kello on nyt jostain syystä korvattu halvan näköisellä Passat-tekstillä.Käytettävyys on kuitenkin hiottu mainioksi. Mitään toimintoja ei tarvitse pähkäillä ja kosketusnäyttö on vähintäänkin hintaluokkansa helppokäyttöisimpiä. Ratista näppäillään tutkatoimista vakionopeudensäädintä ja GTE:ssä on valmiina myös automaattinen pysäköintiavustin, jos sellaista kaipaa.Perustason kangaspenkit ovat etumatkustajille yllättävän hyvät. Kuskin paikalla ei ole moittimista, vaikka lisävarusteena saatava puolinahkasisusta näyttäisi toki ylellisemmältä. Takana on toisin.”Kirjoita siihen juttuun, että tässä autossa on liian kova takapenkki”, valittaa väsynyt tuttava, joka yrittää vääntäytyä mukavaan asentoon nukkuakseen. Toden totta, Passatin takapenkki on vähän levymäinen ja reisituki jää lyhyeksi. Jalkoja mahtuu onneksi kyllä oikomaan pitkänkin kuskin takana.lähtiessä huomio kiinnittyy ensimmäisenä rattiin, joka VW-konsernin tapaan on hitaassa vauhdissa lähes luonnottoman kevyeksi tehostettu. Ohjaus on silti tunnokas ja jämäköityy nopeuden noustessa.Ajoltaan auto on vakaa ja rauhallinen. Asteikolla pilvilinnasta ralliautoon Passatin alusta on himpun verran keskitasoa jämäkämpi ja auto pysyy kaarteissa hyvin ryhdissä, muttei kuitenkaan ole nupukivilläkään turhan pintakova. Kokonaisuus on erittäin tasapainoinen.Bensa- ja sähkömoottorin pari­tanssissa on eleetön koreografia. Bensakoneen käynnistymisen huomaa lähinnä mittaristosta, kun kierrosmittarin viisari nytkähtää.Tyhjälläkin akulla auto kulkee kaupungissa useimmiten pelkällä sähköllä, kun akku latautuu liikenteen seassa jarrutellessa.Esimerkiksi Helsingin Eteläesplanadin alusta Passat rullaili kevyellä vauhdilla noin kilometrin matkan Uspenskin katedraalille sähköllä. Kirkon kohdalla moottori hörähti hetkeksi käyntiin kiihdytystä varten ja sitten mentiin taas sähköllä tasaista vauhtia Pohjoisrantaa.on kuusivaihteinen DSG-kaksoiskytkinautomaatti, kun muissa Passateissa vaihteita on seitsemän. Tosin tässä hybridi­mallissa D-vaihteen alapuolella on liike-energian talteenottoa lisäävä B-asento, jolloin Passatilla voi ajella kaupungissa melkein pelkän kaasupolkimen varassa kuin täyssähkö­autolla.Latausluukku on sijoitettu keulaan. Tämä on siitä fiksu ratkaisu, että auton voi latauspaikalla ajaa nokka edellä suoraan pistokkeen viereen. Keulaluukku saattaa kuitenkin jäätyä talvella umpeen ja tämänkin tammikuun lauhoilla keleillä sitä sai välillä koputella auki.Akku latautuu nopeimmillaan 3,5 tunnissa ja kotipistokkeesta noin kuudessa tunnissa eli yön yli seistyään Passat on aina täynnä virtaa. Sähköistä toimintamatkaa luvataan 55 kilometriä. Akku tuntuu saavan lisävirtaa pelkästä jarruttelusta sen verran tehokkaasti, että kesällä tämä on varmasti realistinen lukema. Nyt nollakeleillä GTE ylsi seka-ajossa säännöllisesti 47 kilometriin.ladattunakin autoa voi ajaa myös hybriditilassa, jolloin bensa- ja sähkömoottorit pyrkivät vuorottelemaan mahdollisimman taloudellisesti. Tällöin täydellä akulla pääsee noin sata kilometriä ja samalla kuluu kolmisen litraa polttoainetta.Nämä ovat oikein hyviä lukemia isolle ja yli 200-hevosvoimaiselle farmarille. Lataushybridillä kulutus on mitä tahansa nollasta ylöspäin riippuen täysin siitä, miten usein akkua lataa ja millaisia pätkiä ajaa.Koeajon kokonaiskulutus oli nyt 5,5 litraa, kun yhteensä noin 500 kilometrin koeajosta noin 170 kilometriä ajettiin akku täyteen ladattuna.Passat GTE on hyvin miellyttävä ja tasapainoinen käyttöauto. Ainoaa ärsytystä koeajolla aiheutti kaistavahti, joka kaistaviivojen kadotessa tuppaa sotkemaan ohjausta. Passatissa vahdin joutuu kytkemään joka käynnistyksellä erikseen pois päältä hankalasti valikon kautta.Alussa mainitun GTE-namiskan viereen olisi siis vielä voinut suunnitella yhden lisänappulan.