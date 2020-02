Auto

Volvo-johtaja haluaa sähköistää Pohjoismaiden autot: ”Aiomme julkistaa yhden uuden sähköautomallin joka vuosi”

Jo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ilmasto vaikuttaa tietysti akkujen toimintaan, sitä ei voi kieltää.”

Uutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ladattavien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.businessinsider.com/older-teslas-reportedly-having-issues-charging-screen-not-working-memory-2019-10?r=US&IR=T

Modernilla polttomoottoriautolla voi päästä täydellä tankillisella kaksi kertaa pidemmälle.

Vaikka

”Autoteollisuus on sijoittanut hyvin paljon rahaa tämän teknologian kehittämiseen.”

Kuluttajahinnoissa

Tarkkaan

Tällä