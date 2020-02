Auto

Hyundai Ioniq on järkevä auto sähköisenä mutta myös lataushybridinä

Moni

Ulkoisesti

Ensimmäisenä

Seuraavaksi

Ajo-ominaisuuksiltaan

uutta autoa harkitseva painii tällä hetkellä isojen kysymysten äärellä. Pitäisikö seuraavaksi ostaa talouden ensimmäinen sähköauto vai pysytellä polttonesteissä? Entä ladattavat hybridit, nehän ovat kuin molempien yhdistelmä?Markkinoiden muutos näkyy myös autonvalmistajien katalogeissa.Vuonna 2016 esiteltyä Hyundai Ioniqia on alun alkaenkin saanut vain hybridi- ja sähkökoneella. Voimalinjavaihtoehdot ovat itselataava bensahybridi, polttomoottorin ja isomman akun yhdistävä lataushybridi Ioniq Plug-in ja täysin sähköinen Ioniq Electric.Koeajossa ovat nyt kaksi listan viimeistä, eli täysin sähköisen ajon mahdollistavat mallit.Hyundait erottaa vain etumaskista, joka sähkömalli Electricissä on umpinainen harmaa paneeli, Plug-inissä hieman vähemmän huomiota herättävä.Enemmän eroja löytyy pellin alta. Plug-inissä on 1,6-litrainen bensiinimoottori ja 44,5 kilowatin sähkömoottori. Electricissä puolestaan on vain 100 kilowatin sähkömoottori. Molemmat mallit ovat etuvetoisia.Korimalliltaan Ioniq on teknisesti hatchback, eli takalasi on osa takaluukun rakennetta, mutta sivuprofiililtaan muistuttaa enemmän porrasperäistä autoa. Täsmällinen nimitys lienee jenkkiautojen maailmassa enemmän käytetty fastback, vauhtiperä.Perän erikoinen yksityiskohta on kaksiosainen takalasi, joka jatkuu spoilerin alapuolella samalla tavalla kuin Toyota Priuksessa tai vaikka toissavuosikymmenen Citroën C4 Coupéssa.Sähkömallin takakontissa on litroja 350 ja ladattavassa hybridissä 9 litraa vähemmän. Toisin sanoen konttia on aivan mallikkaasti ja tässä suhteessa Ioniq kestää vertailun lähimpään kilpakumppaniinsa Priukseen. Takapenkit kaadettuna lastauspituutta etuselkänojaan mitattuna on reippaasti, noin 170 senttiä.koeajovuorossa on ladattava hybridiversio.Kun saan auton alleni, näyttää akun varaustila 15 prosenttia. Sähkömoottorin voimalla ei auton mukaan pääsisi silti kilometriäkään. ”Akun varaustila alhainen”, ilmoittaa mittaristo.Tovin autolla ajettuani huomaan, että akussa on jatkuvasti 10–15 prosenttia varausta, jota auto kerää ja käyttää normaalin polttomoottorilla ajelun yhteydessä, ja jota ei voi käyttää sähköajoon. Kyseessä ei siis ole vika, mutta asian voisi kertoa kuskille selvemminkin.Hyundain ohjaus on miellyttävän kevyt ja teho välittyy pehmeästi. Kuljettaja saa höristää korviaan, jotta huomaa, milloin polttomoottori hörähtää käyntiin.Muutoin korvia ei tee liiemmin mieli höristellä, sillä auto on melko äänekäs. Jo kaupungissa renkaiden jylinä kasvaa huomattavaksi.Ladattavassa Ioniqissa on 8,9 kilowatin litiumpolymeeriakku. Perusajossa säilyvästä 10–15 prosentin varauksesta täyteen akun lataa noin 2,5 tunnissa. Pikalatauksen mahdollisuutta ei ole, joten latausteho on maksimissaan sisäisen laturin suoma 3,3 kilowattia. Sen verran irtoaa jo 16 ampeerin sulakkeen takaa valovirtana.Pikalatausta ei juuri kaipaa, sillä lataushybridien akkukapasiteetit ovat kautta linjan niin pieniä, että minuuttihinnoitellun pikalatauksen käyttö tulee älyttömän kalliiksi.Kun akun saa ladattua, riittävät pelkän sähkömoottorin 61 hevosvoimaa varsin mukavasti taloudelliseen pintakaasuajeluun. Pelkällä sähköllä pystyy ajamaan jopa 120 kilometrin tuntinopeutta.Hyundai lupaa lataushybridille maantiellä 52:n ja kaupungissa 66 kilometrin kantamaa pelkällä sähköllä.Noin 80 kilometrin tuntivauhdilla auto jaksaa pidemmällekin kuin mainitut 52 kilometriä. Koeajolla akku riitti noin 60 kilometriin maantieajoa, eikä siihen päästäkseen tarvinnut tinkiä lämmityksestä tai muista mukavuuksista. Maantiellä 13 kilowattitunnin tuntumaan jäävä kulutus on esimerkillisen hyvä.Nopeuden nostaminen 100 kilometriin tunnissa kasvattaa kulutusta niin, että satasta täydellä akulla päästelee maksimissaan nelisenkymmentä kilometriä.Myös polttomoottorin puolesta Ioniqilla on talousasiat kunnossa, tyhjällä akulla bensaa paloi vain 5,2 litraa sadalla kilometrillä.viikoksi ajovuorossa on täyssähköinen Hyundai Ioniq Electric.Yleisilmeeltään auto on lähes identtinen lataushybridin kanssa, mitä nyt koeajopeleissä on keskenään eriväriset sisustat.Huomattavimmat erot ovat sähkömallissa vaihdekepin korvaavat nappulat sekä se, että ratin takana olevat vaihdevalitsimet eivät vaihda vaihdetta, vaan niistä säädetään energian talteenottoa.Viime vuoden päivityksessä täyssähköversio sai aavistuksen isomman akun, ja sen kantama kasvoi 311 kilometriin maantietä. Kaupunkiajossa akun luvataan riittävän jopa 412 kilometriin. Lukemiin voi koeajon perusteella luottaa, tosin maantiekantama on talvella noin 250 kilometriä. Lyhyitä pätkiä ajaessa myös auton lämmityslaite syö kantamaa jonkin verran.Ajaminen on hieman erilaista. Sähköautolla ei välttämättä tarvitse juurikaan jarrutella, vaan sähkön talteenoton vuoksi auto hidastaa moottorijarrutuksen tavoin, kun jalan nostaa kaasulta. Ominaisuutta kutsutaan rekuperaatioksi.Akun latautumista voi hidastuksen aikana seurata sitä varten tehdystä mittarista. Oikein pitkä jarrutus kerryttää akkuun puolen kilometrin ajomatkaa vastaavan määrän sähköä. Tuntuu mukavalta, että sähköautoilun sinällään abstraktin tuntuisia energiavirtoja ja wattimääriä on pyritty esittämään tällä tavalla ymmärrettävässä muodossa.Ioniqissa jarrutuksen voimakkuutta voi säätää itse tai antaa auton itse arvioida ajotilanteeseen sopiva asetus. Automaattiasetukseen oppi nopeasti ja jalka pysyi enimmäkseen pois jarrupolkimelta.Hieman yllättävästi koeajolla Electric tuntui kuluttavan sähköä tismalleen saman verran kuin Plug-in pelkällä sähköllä ajaessa, vaikka autot ovat teknisesti hyvin erilaisia.Electric ja Plug-in vastaavat toisiaan. Molemmissa on melko jäykkä alusta ja hieman ponnettomasti suorituskykyä. Jälkimmäistä kuitenkin paikkaa molempien mallien hyvä vääntömomentti.Erityisen onnistuneita ovat voimalinjat. Kummassakaan mallissa ei ole markkinoiden isointa akkua, mutta kilometrejä ne repivät vähemmästäkin kapasiteetista ensiluokkaisesti.Täyssähkönä Ioniq on yksi Euroopan markkinoiden vähäkulutuksisimmista malleista, lataushybridin sähkökantama puolestaan on tämän hetken suurimpia ellei suurin, kun Opel Ampera on poistunut markkinoilta.Autona Ioniq on puolestaan yllättävänkin tavallinen, joskin joitakin puutteita löytyy.Esimerkiksi lyhyet ajovalot ovat melko tuhnut ja takapenkillä jo 180-senttisellä kolisee pää kattoon, vaikka muuten tilaa riittäisi mainiosti. Outo takaikkuna lähinnä haittaa näkyvyyttä taakse.Plug-inissa risoo myös keskivertoa kovempi rengasmelu, onneksi sähköversio on jonkin verran hiljaisempi.Plug-inin eduksi voi lukea sen, että tarvittaessa sillä pääsee ilman lataustaukoja vaikka maailman ääriin. Lisäksi autolla on mahdollista vetää pientä peräkärryä toisin kuin Electricillä.Molempia autoja koeajaneena täytyy todeta, että Ioniq Plug-in, kuten muutkin lataushybridit, vaatii oman latauspistokkeen kotona tai töissä. Muutoin akkukapasiteettia ei tule juuri käytettyä. Kolmen vartin kauppareissun aikana auto latautuu parhaimmillaankin vain vajaan parinkymmenen kilometrin edestä.Täyssähköautoon sen sijaan mahtuu energiaa jo sen verran, että sitä voisi kuvitella käyttävänsä myös ilman kotilatausta pelkän kadunvarsiparkkipaikan kanssa, mikäli pikalatureita löytyy sopivan matkan päästä.Vaikka Ioniqin pikalatauksen maksimiteho on vain 44 kilowattia, saa akun sillä täyteen tunnissa. Sisäinen laturi on täyssähkössä lataushybridiä tehokkaampi, 7,2 kilowattia. Sillä kolmen vartin kauppareissu tarkoittaa noin 40 kilometrin edestä sähköä.Ja kaupunkihan on mitä parhain ympäristö sähköautolle, sillä savuton ja hiljainen laite on ruuhkissa ja risteyksissä jurnuttaessa taloudellisimmillaan.