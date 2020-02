Auto

Hyppään rattiin ja huomaan pian, että tämä onkin melkoinen peto.

Akku haukkaa farmarin kontista naurettavan paljon tilaa ja tekee ison portaan keskelle konttia.

ja sähkömoottorin yhdistelmä on tähän asti ollut tuttu lähinnä merenkulusta. Ennen toista maailmansotaa kehitettiin ensimmäiset sukellus­veneet, jotka toimivat sekä dieselillä että sähköllä. Hybridi­järjestelmästä tulikin sukellus­veneiden vakiotekniikka ennen ydinreaktorien keksimistä.1940-luvulla saksalainen Unterseeboot kynsi Atlanttia ja latasi akkujaan dieselmoottorien voimalla voidakseen sukeltaa hiljaa pinnan alle väijymään kauppalaivoja sähkömoottorien ajamana.Tuon ajan tekniikalla yli sata tonnia painavilla lyijy­akuilla saatiin sukellusvene kulkemaan uppeluksissa muutaman solmun nopeudella noin sata kilo­metriä. Siis jo natsit puksuttelivat itse­lataavilla hybrideillä.on nyt kehittänyt tekniikkaa soveltumaan myös maanpäällisiin ajoneuvoihin.Bensakonetta pihimmän dieselin yhdistäminen akkuun ja sähkömoottoriin on paperilla fiksu keksintö, mutta lienee dieselin kurjan maineen syytä, että dieselhybridit ovat automaailmassa jääneet kummajaisiksi.Volvon D6-voimalinja poistui mallistosta jokin aika sitten, Peugeotin taannoisista dieselhybrideistä harva on edes kuullut, ja Audikin vaihtoi E-tronistaan dieselkoneen janoisempaan bensamoottoriin.C-sarjassa tämä diesellaturi on nyt uusi tulokas, ja testasimme verrokiksi myös viime vuonna myyntiin tulleen E-sarjalaisen samalla tekniikalla.300 de -malleissa tekniikkana on siis kaksilitrainen dieselmoottori yhdistettynä sähkömoottoriin, yhdeksänvaihteiseen automaattilaatikkoon ja 13,5 kilowattitunnin vetoiseen akkuun.Tällä yhdistelmällä saadaan noin kuuden sekunnin kiihtyvyys nollasta sataan, reilun kuuden litran keskikulutus tyhjillä akuilla ja noin 45 kilometriä sähköajoa akku ladattuna.ensimmäisenä isomman E-sarjalaisen rattiin ja huomaan pian, että tämä onkin melkoinen peto.Viisi metriä pitkässä ja yli kaksi tonnia painavassa autossa on takapyörillä hurjat 300 hevosvoimaa tehoa ja 700 newtonmetriä vääntöä, ja se tuntuu.Varomaton kaasunpainallus kaartuvassa moottoritien rampissa saa perän liikehtimään, kunnes ajonvakautus puuttuu peliin. Ajotuntuma on vähän kuin vanhassa takavetoisessa muskeli­jenkissä sillä erotuksella, ettei moottori juuri metelöi.Yllä mainituista teholukemista voi päätellä, ettei Mersu ole hybrideissään ensisijaisesti lähtenyt maksimoimaan taloudellisuutta.Fiksusti ajettuna ja ahkerasti lataamalla tämäkin järkäle on silti verrattain pieniruokainen auto. Viralliseen wltp-kulutukseen eli 1,6 litraan sadalla pääsee silloin, jos pystyy ajamaan noin 75-prosenttisesti sähköllä.Tyhjillä akuilla Mersun ilmoittama kulutushaarukka eli 5–7 litraa sadalla (maantie-kaupunki) pitää koeajon perusteella paikkansa kummallekin autolle. Moottoritiellä todellinen kulutus oli nyt kuusi litraa sadalla.ominaisuutena auto haistelee tutkan avulla edessä ajavia ja tekee automaattisesti akkuja lataavan regeneraatio­jarrutuksen esimerkiksi auto­letkaan hidastettaessa tai jos moottoritiellä eteen tuppaa hitaampi auto.Edestakaisella 300 kilometrin moottoritiematkalla akkuihin oli kertynyt tästä hidastelusta virtaa peräti kymmenen kilometriä, joten loppumatkan kauppareissut pystyi taittamaan pelkällä sähköllä.Monesta muusta lataushybridistä poiketen Mersussa on peräti 7,4 kilowatin tehoinen sisäinen laturi, joten auto latautuu nopeimmillaan täyteen vain puolessatoista tunnissa. Pitkälläkin matkalla latailu voi siis olla mielekästä, jos pysähtyy vähän pidemmälle ruokatauolle.Nollakelillä realistinen toimintamatka sähköllä, esilämmitetyllä autolla, on nelisenkymmentä kilometriä. Raskaamman E:n akku hyytyi seka-ajossa 37 kilometrin kohdalla ja C jaksoi sähköllä 43,5 kilometriä.tämä diesel­sähkövoimalinja on aivan loistava, yksi parhaita esityksiä nykyisten puolisähköautojen maailmassa.Kaasun pohjaan survaiseminen voi yllättää äkkinäisen, mutta muuten voima välittyy todella hienostuneesti. Meno on erittäin pehmeää ja vaivatonta, kun vääntöä on valtavasti, eikä voima lopu moottoritievauhdissakaan. Saksan autobahnilla tämä olisi erinomainen peli.Kookas ja raskas E tuntuu kuitenkin kaupungissa hippusen jähmeältä möröltä. Sirommassa C-sarjalaisessa voimalinja pääsee paremmin oikeuksiinsa.Takaveto yhdistettynä tarkkaan ohjaukseen tekee autosta ketterän käsiteltävän ja pelkällä sähkömoottorillakin ajettaessa auto kulkee notkeasti. Sähkömoottori yksinään tuottaa siis 122 hevosta ja 440 newtonia vääntöä. Huippunopeus pelkällä sähköllä on 130 km/h.avaus paljastaa kuitenkin vakavan puutteen. Tavaratilaan sijoitettu akku haukkaa farmarin kontista naurettavan paljon tilaa ja tekee ison portaan keskelle konttia.Isompien esineiden kuten matkalaukkujen asettelu kyytiin on hankalaa, minkä lisäksi jykevä tavaratilan suojus tekee lastaustilaan matalan katon.Esimerkiksi koiran kuljettaminen näiden farmari-Mersujen kontissa olisi aika vaikeaa.Muissakin lataushybrideissä akku syö tavaratilaa, mutta näin kankeaa ratkaisua ei toistaiseksi ole tullut vastaan. Valitettavasti tähän ei ainakaan E-sarjalaisessa ole tulossa muutostakaan, kun kesällä esitellään päivitetty malli. Auton nykyinen pohjalevy ei mahdollista akkujen piilottamista syvemmälle.Muutenkaan Mersut eivät ole luokkansa tilavimpia autoja sisältä. C-sarjalaisessa lyhyenkin takamatkustajan polvilumpiot alkavat hiertää selkänojaa pidemmän kuskin takana eikä isossa E:ssäkään ole niin avarat oltavat kuin ulkomitoista voisi päätellä.dieselhybridi on tuntuvasti perusmalleja kalliimpi, vaikkei sen hinnassa autoveroa olekaan kuin nimeksi. E 300 de -farmari maksaa halvimmillaan 68 000 euroa, ja tässä hintaluokassa esimerkiksi Volvo V90 tarjoaa käytännöllisemmät sisätilat.C-sarjalaisen lähtöhinta on 56 000 euroa, minkä lisäksi kumpaakin koeajomallia oli jonkin verran lisävarusteltu. Tästä huolimatta kummassakaan autossa ei ollut avaimetonta lukitusta, minkä puute hieman järsii jo tässä hintaluokassa.Mersun multibeam-ledvalot ansaitsevat kyllä erityismaininnan. Ne valaisevat todella hyvin ja muuttuva valokeila himmenee fiksusti vastaantulijoiden tai edessä ajavien kohdalta.de-mersut ovat harmillisen kaksijakoisia autoja.Voimalinja on erinomainen ja toimii jopa mittatikkuna hyvästä ajettavuudesta lataushybridien sarjassa.Silti takakontin akkukumpu rampauttaa käytettävyyttä niin pahasti, että vaikea näitä on ainakaan ensisijaisesti käytännöllistä farkkua etsivälle suositella.