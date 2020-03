BMW:n i4-sähköauto on vielä konseptimalli, mutta valmistajan mukaan tuotantoon tuleva auto ei poikkea tästä paljon.

Tällä viikolla käynnistyväksi tarkoitettu Geneven autonäyttely peruttiin koronaviruksen takia, ja samoin kävi itse messuja edeltävälle mediapäivälle.

Monet autonvalmistajat esittelivät tiistaina ja keskiviikkona uusia mallejaan videoesityksillä omista päämajoistaan Geneven messujen verkkosivujen kautta.

Autoja oli jo lähetetty Geneveen messuja varten, ja esimerkiksi Škoda sai uutuusmallinsa takaisin Tšekin Mladá Boleslaviin kameroiden eteen vasta muutamaa tuntia ennen videoitua tilaisuutta.

Esitysten toistuvana aiheena oli kestävä kehitys ja autoilun sähköistäminen.

Sähkö- ja hybridimalleja tarjotaan erityisesti Euroopan markkinoille. Japanilainen Honda ilmoitti, että sen tavoitteena on sähköistää koko Euroopassa myytävä mallisto vuoden 2022 loppuun mennessä. Toistaiseksi sillä on myynnissä vain CR-V -katumaasturi itselataavana hybridinä.

Honda e -sähköauton tunnistaa helposti nappisilmävaloistaan. Kuva: Ma Caoran

Hondan ensimmäinen täyssähkömalli, pieni ja persoonallisen näköinen Honda E tulee myyntiin tänä vuonna. Yhtiö aloittaa sähköistämisurakkansa pienemmistä malleista, sillä tämän vuoden toinen uutuus on Jazzin ladattava hybridimalli.

Toyota ei toistaiseksi ole esitellyt sähköautoa, mutta yhtiön luksusmerkkinä tunnettu Lexus tuo syksyllä myyntiin sähköisen UX300e-katumaasturin.

Suuret saksalaiset autonvalmistajat sen sijaan vyöryttivät odotetusti lisää täyssähkömalleja ja erilaisia hybridejä. Sähköauto- ja akkutekniikka edistyy kovaa vauhtia, ja tänä vuonna esitellyissä malleissa toimintamatkat ovat pidempiä kuin vuoden takaisissa.

BMW-konserni on asettanut tavoitteekseen rikkoa miljoonan valmistetun sähkö- ja hybridiauton rajan vuoden 2021 aikana. Puolen miljoonan raja ylitettiin viime vuoden lopussa.

Tiistaina yhtiö esitteli myöhemmin tänä vuonna myyntiin tulevan, Kiinassa valmistettavan sähköisen iX3-katumaasturin sekä ladattavat hybridiversiot pienemmän kokoluokan X1- ja X2 -katumaastureista.

BMW haluaa pitää kiinni urheilullisesta premium -imagostaan myös sähköautomarkkinoilla. Vielä konseptiasteella oleva i4-sähköauto näyttää esittelyn perusteella Teslan haastajalta. BMW:ltä on odotettu jo jonkin aikaa suurempaa seuraajaa pienelle i3-sähkömallille, ja i4 näyttää moderneista yksityiskohdistaan huolimatta tunnistettavasti Bemarilta.

Autossa on tehoa 530 hevosvoimaa, ja sen toimintamatkaksi täydellä akulla luvataan peräti 600 kilometriä, mutta ensi vuonna myyntiin tulevassa tuotantomallissa se jäänee jonkin verran lyhyemmäksi.

Akkujen kehitys näkyy myös Mercedes-Benzin uutuusmalleissa. CLA 250e Shooting Brake -lataushybridissä sähköllä ajettava matka on jo 70 kilometriä, ja akun lataaminen 10 prosentista 80 prosenttiin vie enää 25 minuuttia. Valmistajan mukaan uudessa mallissa tavaratilaa ei ole enää uhrattu akuille.

Mercedes Benz CLA 250e Shooting Brake -lataushybridille luvataan 70 kilometrin toimintamatkaa sähköllä ajettaessa. Kuva: Mercedes-Benz AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans

Mercedes-Benz esitteli lyhyesti myös EQA-täyssähköautoa. Konseptimallia on ajettu vastikään Pohjois-Ruotsissa talvitesteissä, ja siitä muovataan tuotantomalliksi Mercedesin pienemmän kokoluokan sähköauto, joka vastaa kooltaan ja muodoltaan lähinnä mallistossa olevaa GLA-katumaasturia.

Yhtiö on ilmoittanut esittelevänsä kymmenen sähköautoa vuoden 2022 loppuun mennessä. Toistaiseksi Mercedes-Benzillä on myynnissä vain yksi täyssähkömalli, EQC-katumaasturi, jonka hinta Suomessa on runsaat 81 000 euroa.

Pienten ja keskikokoisten sähköautojen markkinoilla Volkswagenilta odotetaan menestystä, kun viime syksynä esitelty Golfin kokoinen ID.3 tulee myyntiin myöhemmin tänä vuonna.

Nyt Volkswagen esitteli lyhyesti myös seuraavan ja pykälää suuremman ID.4-sähkömallin, mutta muuten autojätillä oli tarjota urheilullisia ja osin tai kokonaan bensiinillä käyviä autoja.

Suuren Touareg-katumaasturin urheilullinen R-malli on ladattava hybridi, jota valmistaja tarjoaa erityisesti vetoautoksi. R-Touaregiin saa koukun, ja autolla voi vetää kolmen ja puolen tonnin perävaunua.

Alkuvuodesta myyntiin tuleen uudistetun Golfin perusmallistoa täydentää ladattava GTE sekä uusin versio urheilullisten viistoperäautojen klassikosta, Golf GTI:stä.

Tätä Golfin tehoversiota on tehty vuodesta 1976, vaikka autoa oli tarkoitus alun perin tehdä vain 5000 kappaleen erikoiserä. Lopulta ensimmäisen sukupolven GTI.tä tehtiin yhteensä yli 460 000 kappaletta, ja malli on ollut siitä lähtien suuri menestys.

Ensimmäisessä GTI:ssä oli tehoa 110 hevosvoimaa, tuoreimmassa mallissa niitä on 245.

Škodan tiistaina esittelemä uutuus on Octavian RS -tehomallin lataushybridiversio Octavia RS iV. Autossa on Volkswagen Golf GTE:n tavoin sähkömoottori ja bensiiniturbo ja tehoa 245 hevosvoimaa.

Škodan suositusta Octaviasta saadaan nyt myös RS iV-lataushybridimalli.

Kaikkiaan Škoda aikoo tuoda vuoden 2022 loppuun mennessä kymmenen iV-lataushybridiä. Valmistajan ainoa sähköauto on toistaiseksi pieni Citigo e-iV; suurempaa Enyaq-mallia odotetaan myöhemmin tänä vuonna.

Monista merkeistä poiketen Audi esitteli tiistaina kokonaisen uudistetun perusmallin. Volkswagen Golfin kokoisesta A3:sta tulee ensimmäiseksi tarjolle tuttu viisiovinen sportback-malli, joka on edellistä särmikkäämpi muodoiltaan.

Uusi A3 on saatavana bensiinimoottorilla, kevythybridinä ja myöhemmin vielä kahtena eri lataushybridinä. Kokonaan uutta sähköautoa Audilla ei ollut esitellä, mutta jo valmiiksi varsin tehokkaasta e-tron -katumaasturista on tulossa myös räyhäkkäämpi sähköinen S-malli.

Samaan Volkswagen-konserniin kuuluva Seat tuo markkinoille Seat Leonin uudistettuna, ja kun vielä Seatin urheiluautomerkki Cupra julkaisi uuden Cupra Leonin, niin koko konsernin C-segmentin suosikkimallit on päivitetty. Sekä Seatin että Cupran Leon-malleja saa vastedes myös ladattavina hybrideinä.

Uuden Leonin myynti alkaa huhtikuussa, ja Saksassa auton hinnat alkavat 20 000 eurosta. Suomen hintoja ei ole vielä julkistettu.

Seat julkisti samalla myös urheilullisen Formentor-katumaasturin tuotantomallin. Formentoria ei ole saatavana Seatina, vaan se on ensimmäinen yksinomaan Cupraksi suunniteltu auto.