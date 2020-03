Kun suuri keskustelu on pyörinyt sähköautojen ympärillä, on autoilun vihertymisen virrassa kulkenut toinenkin juonne, joka on jäänyt paljon vähemmälle huomiolle.

Kaasua polttoaineenaan käyttäviä henkilöautoja rekisteröitiin viime vuonna yhteensä 2 142. Se on jopa parisataa enemmän kuin sähköautoja.

Lisäksi ulkomailta tuotiin käytettynä parituhatta kaasuautoa. Yhteensä maamme autokannassa on nyt yli 10 000 kaasulla kulkevaa autoa.

Suosion kasvu on ollut nopeaa, sillä vielä vuonna 2016 niitä rekisteröitiin vain 165.

Kaasuautoista Suomessa puhuessa tarkoitetaan metaania käyttäviä autoja.

Esimerkiksi Turkissa, Puolassa ja Etelä-Koreassa käytetään liikennepolttoaineena puolestaan nestekaasua, josta käytetään myös autogas-nimeä ja lyhennettä LPG. Suomessa ei ole LPG:n jakeluverkostoa, eikä verotus mahdollista sen käyttöä autojen polttoaineena.

Sekä kaasun että bensiinin tankkaus tapahtuu saman luukun takaa. Škoda-tyyliin luukun kanteen on jemmattu jääraappa. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Metaanista, eli luonnonkaasusta, käytetään liikennetarkoituksissa kahta lyhennettä. Henkilö­autoissa käytetään yleisesti paineistettua kaasua, lyhenteeltään CNG. Esimerkiksi valtamerilaivoissa puolestaan käytetään nesteytettyä luonnonkaasua eli LNG:tä, jota käytetään enenevissä määrin myös rekkojen polttoaineena.

Molemmille laaduille löytyy Suomesta osin yhteinen jakeluverkosto.

Kaasujen käytössä moottorien polttoaineena ei varsinaisesti ole mitään uutta, mutta liikenne­käytössä ongelmat ovat liittyneet pitkälti käytännöllisyyteen. Kaasuun on turvauduttu silloin, kun muutakaan ei ole ollut.

Kun Suomessa ajeltiin sota-aikaan häkäpönttöautoilla (tarkemmin nekin ovat puukaasu­generaattoriautoja), nähtiin sekä Manner-Euroopassa että Iso-Britanniassa menopelejä, joiden katolle oli kiinnitetty valtavat kaasulla täytetyt pussit. Polttonesteet tarvittiin rintamille pyörittämään taukoamatonta lihamyllyä, kaasupussit saatiin täyteen terästeollisuuden sivutuotteena syntyneellä valokaasulla.

Ohjaamo on tyypillinen ilmentymä 2010-luvun Volkswagen-konsernin viivoittimella piirrettyä linjaa. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Ratkaisu oli paitsi aerodynaamisesti kömpelö, myös vaarallinen. Kumista ja kankaasta tehty valtava kaasupussi saattoi pudota kyydistä, puhjeta tai räjähtää.

Energiasisältönsä puolesta maakaasu on paljon pula-ajan valo- ja puukaasuja tymäkämpää tavaraa. Kokeilut sen liikennekelpoisuudesta alkoivat sotien välisenä aikana.

Vaikka esimerkiksi Ukrainassa alettiin rakentaa paineistetun maakaasun tankkausasemia jo ennen toista maailmansotaa, säilyi kaasuautoilu lähinnä kuriositeettina aina 1970-luvun öljy­kriisiin asti. Taas puute loi tarvetta kaasulle.

Nykyisin kaasuautoilun suurimmat houkutukset ovat poltto­aineen hinta ja ekologisuus.

Aiemmin kaasulla ovat kulkeneet lähinnä bussit ja rekat. Nykyisten kaasuautojen säiliöissä on painetta 200 baria, joten ne ovat varsin pieniä ja henkilöautoissakin käytännöllisiä.

Uudella vuosituhannella kaasu­autoja ovat valmistaneet muun muassa Volvo, Opel ja Mercedes-Benz, mutta tällä hetkellä uusien kaasuautojen kauppa Suomessa on Volkswagen-konsernin käsissä.

Kaikista myydyin kaasuautomalli on Škoda Octavia G-Tec, joka on nyt koeajovuorossa. Teknisesti auto on kaasuhybridi, eli sitä voi ajaa sekä bensiinillä että kaasulla.

Itse autoon ei kannata hirveästi rivejä käyttää. Octavian kolmas sukupolvi on jo elinkaarensa päässä, uusi nelospolvi saapuu Pohjolaan ensi kesäksi.

Takapenkin reunapaikoilla on hyvät tilat, tosin korkea keskitunneli haukkaa keskipaikan jalkatilaa. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Kolmannen polven Octavioita oli viime vuoden loppuun mennessä rekisteröity Suomessa noin 35 000 kappaletta. Se on saman verran kuin koko 1990-luvulla rekisteröitiin Toyota Corolloita ja Carinoita yhteensä. Varsinainen kansanauto siis.

Škoda on ensimmäinen kaasuauto, jolla olen koskaan ajanut. Odotan jotakin hieman sähkö­automaisella tavalla erikoista, kun avaan kuljettajan oven, mutta käyttövoima ei näy auton sisällä oikein mitenkään, eikä käyntiäänessä huomaa eroa.

Škodalle ominaisesta melko järeästä kepistä väännetään DSG-vaihteisto ajoasentoon. Auto liikkuu kaasupolkimesta. Kuin mikä tahansa auto!

Autossa on kaksi polttoainemittaria, vasemmalla kaasu ja oikealla bensiini. Bensamittarin hieman hassun asteikon tarkoitus on ilmeisesti viestiä, että tankin koko on vain vajaat 12 litraa. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Maantielle päästessä ehtii ohjaamoa katsella tarkemmin. Poltto­ainemittareita on kaksi, kaasu vasemmalla ja bensa oikealla. Bensiinimittari on hillittömän näköinen, puolet viisarin heilahdusalasta on varattu punaiselle, tyhjää osoittavalle alueelle. Ilmeisesti näin on haluttu korostaa sitä, että bensatankin koko on 11,8 litraa.

Vasemmalla on kaasumittari, jonka alla palaa tunnusvalo osoituksena käytössä olevasta polttoaineesta.

Kulutusmittarin yksiköt ovat kaasukilogrammoja per sata kilo­metriä. Ajaessa lukema heiluu neljän kilon molemmin puolin, kunnes asettuu maantiellä hieman alemmas.

Seuraavina päivinä ulkoilutan Octaviaa ahkerasti. Samalla auton käyttövoimaa huomaa ajattelevansa yhä vähemmän. Oikeastaan ainoa muistutus tulee kiihdytyksissä. Škodan 1,5-litraisesta TSI:stä irtoaa tavallisesti 150 hevosvoimaa, G-Tecissä vain 130. Myös vääntöä löytyy 50 newtonmetriä bensakonetta vähemmän.

Octavian TSI-moottori ei juuri eroa bensaversiosta, paitsi ohjeistettu öljynvaihtoväli on puolet tiheämpi eli 15 000 kilometriä. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Vaikka kaasuversion tehoja nostettiin viimeisimmässä mallipäivityksessä kahdellakymmenellä hevosella, on ero silti selvästi huomattavissa.

Lopulta noin 340 kilometrin moottoritiepainotteisen ajon jälkeen Octavia huomauttaa, että kaasua on jäljellä enää 15 kilometrille. On aika tankata.

Tankkausasema löytyy netistä Gasumin kartasta. Asemia on Etelä- ja Länsi-Suomessa hyvin. Pääkaupunkiseudulla niitä on 12, Tampereella ja ympäryskunnissa neljä. Pohjoisin asema on Oulussa. Pohjois-Suomessa vakituinen kaasuautoilu ei vielä verkoston puolesta onnistu.

Lapin-reissuja ajatellen Oulusta paahtaa kyllä kaasulla melkein Saariselälle asti, mutta takaisin ajaessa täytyy pikkuista bensatankkia käydä täyttelemässä ainakin pariin kertaan.

Tankkausasemalla on vähän jonoa, kun molemmat mittarit ovat käytössä. Onneksi Volkswagen Caddy saa tankkinsa täyteen melko pian.

Ajan auton mittarille ja maksan tankkauksen. Valitsen jätteistä valmistettua biokaasua venäläisen maakaasun sijaan. Biokaasu maksaa 1,52 euroa, maakaasu 1,34 euroa kilolta. Tankillisessa ero on kolmen euron luokkaa. Octaviaan tankillinen biokaasua maksaa alle 27 euroa.

Itse tankkaus vaatii joko ohjeiden lukemista tai avun kysymistä. Vaihtelun vuoksi kokeilen jälkimmäistä. Toisella mittarilla oleva mersumies neuvoo auliisti, miten kaasuletku irrotetaan mittarista ja kiinnitetään autoon. Tankkaus alkaa nappia painamalla.

Kaasukone ähisee, surisee ja puhisee pari minuuttia, kunnes vihreä valo syttyy.

Tankattuani huomaan, että auton säiliö ei tullut aivan täyteen. Näin voi käydä, jos tankkausasema on ollut kovalla käytöllä ja paine on päässyt laskemaan. Täydestä 17,7 kaasukilosta uupuu arviolta pari, kolme.

Kokemuksena kaasuautoilu osoittautuu ennakko-odotuksia paljon vähemmän jännittäväksi. Jätteistä tuotetulla kaasulla se on myös verrattoman ekologista, sillä bensiiniin verrattuna biokaasun päästöt koko poltto­aineen elinkaaren mitalta ovat 85 prosenttia pienemmät.

Koeajon keskikulutus asettui 4,4 kaasukiloon sataa kilometriä kohden. Biokaasun hinnalla se on noin 6,7 euroa. Lisäksi viikon koeajolla kului 2,5 litraa bensiiniä, jota auto polttaa kylmäkäynnistysten yhteydessä.

Valmistajan ilmoittama kulutus on 6,4 kuutiometriä kaasua sadalla kilometrillä. Vertailukelpoisen arvon saamiseksi luku pitää kertoa maakaasun tiheydellä 0,73 kiloa per kuutiometri, jolloin saadaan 4,672 kilogrammaa. Octavialla ajaa vaivattomasti vähemmälläkin.

Kaasu-Škodan tavaratila vetää 480 litraa. Kaasusäiliö haukkaa hieman yli 100 litraa tilaa bensa- ja dieselmalleihin verrattuna. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Varsinaista teknistä estettä kaasuautojen yleistymiselle on vaikea nähdä, vaikka verotus ei ole kovin kannustavaa. Kaasu­autosta joutuukin pulittamaan käyttövoimaveroa noin 200 euroa vuodessa ja autovero lasketaan samasta CO2-taulukosta bensa- ja dieselautojen kanssa.

Esimerkkiä hakiessa voi suunnata katseet länteen. Ruotsin teitä kuluttaa yli 50 000 biokaasuautoa ja maa on liikennekaasun suhteen omavarainen.