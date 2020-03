Forester on hieman edeltäjäänsä järeämmän näköinen. Keulan kromikoristeet tuovat ryhtiä eivätkä näytä turhalta keikaroinnilta. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Uudistetussa Foresterissa on tilaa.

Isomman luokan katumaastureihin kuuluva Forester saavutti viidennen sukupolvensa vuonna 2018 ja viime vuonna esiteltiin aivan uusi voimalinja. Ei vaadi suuriakaan hoksottimia päätellä, että E-Boxer -nimellä kulkeva hybriluomus muodostuu sähkömoottorista ja bokserimoottorista. Yhdistelmä on nyt ainoa Foresterin konevaihtoehto.

Bokseri- eli vastaiskumoottori on nykyään lähes yksinomaan Subarun suosiossa oleva polttomoottorityyppi. Kun tavallisesti sylinterit ovat konepellin alla joko pystyasennossa (“suorat” moottorit) tai kahdessa v-mallisesti asetetussa rivissä, bokserissa vierekkäiset sylinterit ovat 180 asteen kulmassa toisiinsa nähden, jolloin männät liikkuvat vaakatasossa kuin nyrkkeilijän nyrkit.

Bokserikoneen lisäksi Subarun ylpeydenaihe on jatkuvatoiminen neliveto, eikä siitä ole nytkään lähdetty tinkimään. Siispä vaihteistolta menee taka-akselille ihan ehta kardaani, joka veivaa takarenkaille jatkuvasti vähintään 40 prosenttia auton tehosta.

Autossa ei ole manuaalisesti lukittavia tasauspyörästöjä, mutta pyöritettävästä kytkimestä löytyy ajotila keskivaikealle ja vaikealle maastolle. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Nykyään useimmat nelivetoisina myytävät autot ovat pitävällä alustalla täysin tai lähes täysin etuvetoisia, Subaru ei.

Forestereita on viime vuosina rekisteröity 300 ja 500 kappaleen väliltä, joten aivan pikkupelaaja se ei luokassaan ole. Viime vuonna se päihitti myynnissä muun muassa Volkswagen-konsernin uutuuden Seat Tarracon.

Subarun uuden voimalinjan innovaatio on, että sähkömoottori on asennettu vaihdelaatikon yhteyteen. Akusto on taka-akselin yläpuolella.

Heti aluksi on aiheellista todeta, että Subarun hybriditeknologia voidaan hyvällä omallatunnolla luokitella kevythybridiksi. Sähkömoottorin maksimiteho on 16,7 hevosvoimaa, joten sillä ei tämän kokoista autoa yksinään juuri liikutella.

Moottorin teho ja 65 newtonmetrin lisävääntö kuitenkin auttavat säästämään polttoainetta liikkeellelähdöissä. Alamäissä rullaillessa polttomoottori napataan välillä tyystin pois päältä.

Sisustaltaan auto on rehtiä Subaru-henkeä. Yleisilme on erittäin tekninen, materiaalit vakuuttavat jämäkkyydellä.

Ohjaamo on kokoelma painikkeita ja näyttöjä. Hetken ajon jälkeen logiikasta saa kiinni, vaikka ratkaisut voisivat olla intuitiivisempiakin. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Auton sähköisten järjestelmien käyttö vaatii jonkin verran totuttelua, sillä asetelma on hieman erikoinen ja nappuloita on suoraan sanottuna hulvaton määrä. Pelkästään ohjauspyörässä on 16 nappia ja kaksi keinukytkintä, vasemman polven edessä on vielä 7 painiketta lisää ja mittariston kirkkaudensäätörulla. Törmäyksen- ja suistumisen eston järjestelmien nappulat puolestaan löytyvät… katosta.

Perinteisen keskinäytön lisäksi kojelaudan yläosassa on pieni info­näyttö. Alkuun sen tarpeellisuus kummaksuttaa, mutta arkiajossa näyttö osoittautuu varsin passeliksi paikaksi ilmastoinnin tiedoille. Penkan puolella liikkuessa näyttöön saa näkyviin kallistus- ja nelivetokuvaajat maastoajoa varten.

Ylänäytöstä voi seurata ajoakun varaustilaa ja energian virtaussuuntia. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Erityismaininta on syytä antaa auton kameroille. Vakiovarusteena on laajan ja selkeän kuvan tarjoava peruutuskamera, jossa on myös pesuri. Toiseksi matalimmasta varustetasosta alkaen autoon kuuluu repsikan puolen kylkikamera, jolla isohkon ajoneuvon luotsaa vaivatta katu­kiveyksen äärelle.

Plussaa voi antaa myös ohjaamon suunnittelusta, sillä hyvin aseteltujen peilien ja isojen ikkunoiden myötä kuljettajalla on jatkuvasti melko kattava kuva siitä, mitä auton ympärillä tapahtuu. Kuolleen kulman varoitin on myös vakiovaruste.

Tien päällä kuljettajan huomion kaappaa ensimmäisenä varsin hanakka vireystilan valvontajärjestelmä. Siitä on yllättäväkin hyöty, sillä näin korona-aikana kasvojen koskettelua on vältettävä.

Aina kun kuljettaja raapii korvaa tai kulmakarvoja, herkeää auto piipittämään ja käskee pitämään katseen tiessä. Kuljettaja ehdollistuu nopeasti ja kädet pysyvät pois naamasta.

Mittaristo on japanilaiseen tyyliin jonkin verran opiskelua vaativa kokoelma värejä ja valoja. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Autossa ei ole varsinaista hud-näyttöä, mutta hieman vastaava järjestelmä on toteutettu muutamalla tuulilasin kautta heijastetulla valolla. Esimerkiksi kaistaviivan ylitys sytyttää keltaiset kaistan reunoja symboloivat lamput. Erikoinen ratkaisu henkii 1980-lukua siinä määrin, että sen voisi kuvitella löytyvän jostakin Citroënin keski-ikäistyvästä huippumallista.

Systeemi on kytketty myös aktiiviseen vakionopeudensäätimeen, jonka seurauksena aina autojonossa ajaessa kuljettajan näkökentässä posottaa vihreä piste. Tämä ominaisuus on täysin turha.

Takamatkustajille riittää tilaa ylös ja sivulle. Keskellekin sopii pieni aikuinen. Takapenkki on asennettu hieman matalalle. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Ajoltaan Subaru on verrattavissa esimerkiksi Mitsubishin Outlanderiin. Molemmat edustavat selvästi maastoautomaisempaa päätä isohkojen katumaastureiden spektrillä. Suuntavakaus ei ole henkilöautomaisen vakaa, vaan maantiellä kädet tekevät jatkuvasti pieniä korjausliikkeitä.

Tuntumaan tottuu onneksi nopeasti, mistään tunnottomasta vempulasta ei ole kyse. Kokonaisuudessaan Forester on tukeva, mutta ei turhan jäykkä ajettava, eikä se kaupungissakaan tunnu siirtolohkareelta.

Tehojensa puolesta Subarun kone on paperilla vaatimattoman oloinen. Siltä se kieltämättä tuntuu myös ajossa.

Variaattorivaihteistoon naitettu bensabokseri tuottaa vain 150 hevosvoimaa, eikä maantiellä ohittaessa tehoreserviä ole oikeastaan yhtään. Kun kaasun tällää aivan pohjaan, löytyy aavistus kiihtyvyyttä vasta kierroslukumittarin ohittaessa 5 000 kierroksen virstanpylvään. Kierrosrajoitin on 6 000:ssa.

Jos ajotuntuma on aavistuksen maasturimainen, niin sitä on myös ulkonäkö. Forester on kulmikas ja konstailematon ulko­ilmaihmisten auto. Kovin dramaattisesti ulkomuotoa ei ole työstetty, mutta pienet yksityiskohdat tekevät siitä edeltäjäänsä yrmymmän. “Ei tartte auttaa”, huutavat kromikehysteiset sumuvalot.

Erityisen hyvää suunnittelua löytyy auton perästä. Vaikka maavaraa on 22 senttiä, on takaluukun lastauskynnys melko matala ja tasassa kontin pohjan kanssa. Perään on helppo lastata laatikkokaupalla säilykkeitä tai vaikka puoli kuutiota koivu­klapeja ilman, että operaatio muodostuu hartia- ja rinnalle­vetotreeniksi.

Vasemman polven kohdalle on sijoitettu painikepatteri, josta avustimia voi kytkeä päälle ja pois. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Subaru Forester on helpoin käsittää tarveautona, jolta haetaan tarkkaa ominaisuuksien summaa. Harrastuskyyteihin ja kauppareissuille on saatavilla paljon sivistyneempiä ja vähemmän kuluttavia vaihtoehtoja, samoin pitkille autoreissuille ja kehä­teiden ruuhkiin.

Subarun ahtamaton bokseri syö sähkömoottorinsa kanssakin varsin paljon bensaa. Maantiellä koeajon keskikulutus oli 7,5 litraa sadalla kilometrillä, kaupungissa 9,5 ja 10 litran välillä. Keskikulutus asettui 8,5 litraan. Lukema ei tämän kokoluokan autolle ole mitenkään tavattoman janoinen, jos vertailukohdaksi ei oteta todellisia hybridejä, kuten Toyotan RAV4:ää.

Jos Subarusta etsitään valtteja, joilla se saattaisi nousta ostajien listoilla korkealle, on yksi iso painettu rekisteriotteeseen. Vetokykyä Foresterissa on varsin riittoisat 1870 kiloa. Se on parisataa kiloa enemmän kuin esimerkiksi RAV4:ssä.

Takaluukku on 520 litran vetoinen. Lastauskynnys on suhteellisen matala ja kontin lattia on tasoissa luukun alareunan kanssa. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Subarun pieni sähkömoottori ja sen 65 newtonmetriä paikkaavat myös CVT-vaihteistoon yhdistetyn ahtamattoman bensakoneen isoimman puutteen, eli olemattoman alaväännön. Sähkömoottorin täysi momentti kun on käytössä koko kierrosalalla.

Varsin maailmaa mullistava neliveto kevythybridisoitu Subaru Forester ei ole, mutta jostakin mökkiteiden, dieselveron, ison asuntovaunun, venetrailerin ja metsänhoitoyhdistyksen välimaastosta sille varmasti löytyy rakastava omistajakunta.