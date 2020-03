”2020 on hyvin vaikea vuosi”, sanoi Volkswagenin toimitusjohtaja Herbert Diess tiistaina julkistaessaan yhtiön taloustietoja.

Lausunnossa on aika paljon sokerikuorrutetta. Autonvalmistajille vuosi 2020 on nimittäin ihan kamala.

Se olisi ollut vaikea jo ilman koronavirusta, mutta pandemia saattaa sinetöidä koko vuosikymmenen autoteollisuuden ”menetetyksi vuosikymmeneksi”, sanoi alan veteraani , Duisburg-Essenin yliopiston autotekniikan professori Ferdinand Dudenhöffer.

Useimmat valmistajat olivat jo pulassa tänä vuonna EU:ssa voimaan tulevien päästörajojen kanssa, kun autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt pitäisi saada 95 grammaan vuoden 2020 aikana.

Tähän seikkaan liittyvä käyttövoimamurros on ollut akuutti: useimmille valmistajille on ollut vaikeaa tehdä kannattavaa bisnestä kalliilla sähköistetyillä autoilla.

Lisäksi meneillään on muunlaisia teknologisia murroksia (kuten itse ajavat autot) ja niihin liittyviä autojen käyttötapojen murroksia (ihmiset haluavat auton palveluna eivätkä välttämättä ostaa autoa).

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kauppasodan lietsominen on iskenyt autonvalmistukseen.

Ja sitten tulee vielä koronavirus, joka on runnellut nimenomaan autonvalmistajia erityisen pahasti.

Autoteollisuus on globaalia ja äärimmäisen kilpailtua, mikä tarkoittaa, että sen tuotantoketjujen kuluista on höylätty kaikki löysä läski pois.

Kiinan Wuhan, josta koronavirus sai alkunsa, on paikallinen autoalan keskittymä.

Kulujen viilaamiseen kuuluu, että tuotanto viedään sinne, missä se on halvinta. Usein se on erityisen halpaa Kiinassa, ja siksi suuri osa autojen osista tehdään siellä.

Kiina tuottaa maailmanlaajuisesti noin 31 miljardin euron arvosta autonosia mikrosiruista pultteihin.

Kiinan Wuhan, josta koronavirus sai alkunsa, on paikallinen autoalan keskittymä. Siellä ala kuin ala meni säppiin jo hyvissä ajoin, kun Kiina aloitti mittavat toimenpiteet viruksen leviämisen torjumiseksi.

Se oli myrkkyä autonvalmistajien tuotantolinjastojen toimivuudelle.

Auton istuimia valmistavan tehtaan työntekijä kuvattiin työssään helmikuun lopussa Kiinan Shanghaissa. Kuva: ALY SONG

Auton kasaamiseen kun ei riitä, että 99 prosenttia osista on saatavilla. Kuten autoalan konsultti Mike Dunne sanoi CNN:n mukaan: ”riittää, että yksi osa puuttuu, ja se pysäyttää tuotantolinjaston.”

BBC:n mukaan osista on ollut viime aikoina niin paljon pulaa, että esimerkiksi Jaguar Land Rover on lennättänyt erinäisiä osia Kiinasta Britanniaan matkalaukuissa.

Autoteollisuus on osuvimpia esimerkkejä siitä, kuinka alan toimintoja saadaan äärimmäisen kovan kilpailun kirittämänä tehostettua ja halvennettua ketjuttamalla niitä.

Se on samalla myös osuva esimerkki siitä, miten herkkiä tällaiset ketjut ovat silloin, kun kaikki ei suju.

Autot kun lähinnä kootaan autonvalmistajien tehtaissa. Lähes kaikki se, mistä ne kootaan, tulee jostain muualta. Autonvalmistajalla on alihankkija, jolla on alihankkija, jolla on alihankkija, jolla on alihankkija. Lopulta jäljet johtavat usein esimerkiksi Wuhaniin.

Kun tuotantolinjastoille ei ole osia ja kun ihmiset eristäytyvät koteihinsa eivätkä ole töissä, tehtaat menevät kiinni.

Fiat Chrysler, PSA Group ja Renault ilmoittivat maanantaina, että ne sulkevat yhteensä 35 autotehdasta Euroopassa.

Toyota sulkee tehtaansa tämän viikon kuluessa Euroopassa ja BMW keskeyttää tuotantonsa Euroopassa.

”Euroopan autoteollisuus työllistää 14 miljoonaa ihmistä. Nyt se sulkeutuu.”

Ferrari sulkee kaksi tehdasta, ja Maserati – joka on Fiat Chryslerin omistuksessa – kärsii myös emoyhtiönsä vaikeuksista. Lamborghini sulki tehtaansa Bolognassa. Nissan sulki juuri Britannian suurimman autonvalmistustehtaan Sunderlandissa.

Myös maailman suurin autonvalmistaja Volkswagen on ollut ongelmissa, ja se pysäyttää linjastoja määräajaksi. Volkswagenin päätökset vaikuttavat sen omistuksessa oleviin sisarmerkkeihin, joihin kuuluvat Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat ja Skoda.

Myös sähköautonvalmistaja Tesla on ollut vaikeuksissa, ja sen osakkeiden arvot ovat pudonneet rajusti.

Tehtaiden alasajoilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Kuten CNN uutisoi: ”Euroopan autoteollisuus työllistää 14 miljoonaa ihmistä. Nyt se sulkeutuu.”

Autoja ei kyetä valmistamaan, mutta ei niitä saada oikein myytyäkään. Kiinassa, automyynnin suurimmalla markkina-alueella, autojen myynti putosi helmikuussa 80 prosenttia.

Euroopassa pudotusta oli helmikuussa vain noin seitsemän prosenttia, mutta syyt lienevät muissa asioissa kuin koronaviruksessa. Vielä helmikuussa virus ei ollut ehtinyt levittäytyä Eurooppaan juuri lainkaan. Maaliskuun myyntilukuja odoteltaneen Euroopassa kauhulla.

Tämä – kysynnän puute – on alan analyytikon Marco Opiparin mukaan se todellinen ongelma.

Muutaman viikon tuotantokatkokset voitaisiin kiriä kiinni, mutta kysynnän väheneminen vaikuttaa autonvalmistajien bisnekseen paljon enemmän, kun rahaa ei tule mistään.

Erinäisiä autoalan tapahtumia on myös peruttu.

Automessut ovat olleet jo valmiiksi vaikeuksissa, sillä autonvalmistajien sekä yleisön kiinnostus suuria kansainvälisiä autonäyttelyitä kohtaan on ollut laskussa jo vuosia.

Frankfurtin autonäyttely päätettiin alkuvuodesta lopettaa jo edellä mainituista syistä. Pekingin autonäyttely peruttiin koronaviruksen vuoksi, ja Geneven autonäyttely siirtyi verkkonäyttelyksi samasta syystä. Myös New Yorkin autonäyttely siirtyy.

Tilanteessa voi nähdä jotain hyvääkin. Autoja ei valmisteta eikä myydä kuten ennen epidemiaa, mutta niillä ei myöskään ajeta enää niin paljon. Ilmasto ja ilmanlaatu kiittävät.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa yksi pahimmista ruuhka-alueista on Atlantan metropolialue. Koronaviruksen vuoksi liikennemäärät ovat jopa puolittuneet siellä.

Kiinassa ilmanlaatu on parantunut ja ilmastopäästöt ovat vähentyneet.

Ilmasto ja ilmanlaatu kiittävät.

Myös Suomessa liikenteen vähentyminen näkyy. Liikenne väheni pääkaupunkiseudulla esimerkiksi viime viikon perjantaina runsaat 10 prosenttia edelliseen perjantaihin verrattuna. Länsiväylän mittauspisteellä Hanasaaren kohdalla liikennemäärä oli perjantaina noin 17 prosenttia alhaisempi kuin viikkoa aiemmin.

Osaan autoalan yrityksistä epidemialla on ollut myös positiivisia vaikutuksia. Yksi tällaisista yrityksistä on autoja vuokraava yritys 24Rent.

Vaikka liikennemäärät ovat maailmalla ja Suomessakin pudonneet, 24rent kertoi maanantaina yhteiskäyttöisten henkilöautojen vuokrausten kasvaneen yli sadalla prosentilla viimeisen kuukauden aikana, ja trendi näyttää jatkuvan.

”Epävarmuus julkisen liikenteen jatkuvuudesta näkyy ja meiltä halutaan varata nyt autoja jopa kuukausiksi”, kertoi 24 Rental Network Oy:n toimitusjohtaja Matti Hänninen yhtiön tiedotteessa.

Yhtiön mukaan yhteiskäyttöautoja suorastaan hamstrataan yritysten toiminnan varmistamiseksi. Tämän vuoksi 24Rent ryhtyy harkintansa mukaan priorisoimaan yhteiskäyttöautojen saatavuutta, jos kyseessä on pidempiaikainen vuokraus.

Tarkoitus on, että yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä rooleissa työskentelevät sekä vaikeassa tilanteessa olevat saisivat auton varmasti käyttöönsä.

Tämän tyyppistä solidaarisuutta kriisitilanteessa harjoittavat muutkin alan yritykset.

Esimerkiksi LänsiAuton johto on päättänyt, että sen Suomen Enterprise-autovuokraamo tarjoaa maksutta julkisen sektorin terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön 100 Opel-ajoneuvoa kuukauden ajaksi.

Myös vuokra-autojen kuukausi- ja päivävuokrauksen hintoja lasketaan, jotta mahdollisimman moni voisi liikkua turvallisesti.