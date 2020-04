Evoque on Land Rover Range Roverin pienin ja myydyin auto. Uuden sukupolven mallissa on haettu entistä hienostuneempaa ilmettä suuremman Velar-mallin tapaan. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Kauan sitten nelivetoiset maastoautot olivat työkaluja. Niitä käyttivät ihmiset, joiden piti työn takia liikkua maaseudulla ja metsissä huonoilla teillä ja välillä myös tiettömässä maastossa.

Varsinkin Britanniassa, jossa ensimmäiset nelivetoiset Land Roverit valmistuivat vuonna 1948.

Land Rover oli maanviljelyn, metsänhoidon ja sodankäynnin ammattilaisten kulkuneuvo. Siitä oli luksus ja mukavuus kaukana.

Vuonna 1970 Land Rover toi markkinoille ensimmäisen Range Roverin, joka oli hienostuneempi ja henkilöautomaisempi versio perinteisestä maastoautosta. Sillä pääsi eteenpäin maastossa, mutta se pysyi mainiosti muun liikenteen mukana myös moottoritiellä.

Nykymittapuulla sekin oli aika askeettinen muovisine sisustuksineen, mutta silti se vaikutti enemmän maanomistajan kuin maatyöläisen ajopeliltä.

Range Roveria tehtiin alkuperäisen mallisena peräti 22 vuotta, mutta seuraavina vuosikymmeninä auto sai vähitellen luksusmaasturin piirteitä.

Nykyisin Range Rovereita näkee useammin kaduilla ja moottoriteillä kuin metsän siimeksessä mönkimässä. Auton syntysijoilla Britanniassa tunnetaan käsite Chelsea tractor, joka viittaa varakkaiden ja uusrikkaiden suosimaan Lontoon Chelsean kaupunginosaan, jonka kaduilla isot luksusmaasturit jyristävät hidastetöyssyjen yli.

Ohjaamossa on sopivasti sekä ylellisyyttä että käytännöllisyyttä. Ratin suuri keskiö on tuttu myös Range Roverin suuremmista malleista. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Vuonna 2011 Range Rover esitteli ensimmäisen pienemmän katumaasturinsa, Evoquen. Edeltäjiensä tapaan se oli pohjimmiltaan oikea nelivetoinen maastoauto, mutta kokonsa takia paljon helpompi käsitellä myös kaupungissa ja siten kauempana traktorista.

Evoquesta tuli oitis hitti myös Suomessa. Sitä on myyty yhteensä lähes tuhat kappaletta, vaikka auto on kokoluokassaan selvästi keskivertoa kalliimpi.

Viime vuonna esiteltiin Evoquen toisen sukupolven versio. Valmistaja laittoi mallin uusiksi, ja nyt autossa on muun muassa pidempi akseliväli ja vähän enemmän jalkatilaa, korkeampi maavara ja tilavampi takakontti.

Ovenkahvat nousevat auton kyljestä teslamaiseen tyyliin. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Evoqueta on tehty myös etuvetoisena, mutta Suomessa mallistossa on pelkästään nelivetoja. Kaikki nyt myynnissä olevat mallit ovat itselataavia kevythybridejä, ladattava bensiinimalli on tulossa vielä tänä vuonna.

Moottorivalikoiman alapäässä on 150-hevosvoimainen diesel, ja huipulla 300-hevosvoimainen bensaturbo. Suomessa suosituin on ollut pienin diesel, joka oli myös koeajoautossa.

Evoquen halvimman mallin lähtöhinta on vajaat 53 000 euroa, ja koeajomallissa ollut S-varustetaso ja muutamat lisävarusteet nostavat hinnan 63 680 euroon.

Se on kaksi kertaa kalliimpi kuin suomalaisen ostama uusi auto keskimäärin, ja sen aistii autoon istuessa.

Kuljettajan paikalla on helppo löytää hyvä ajoasento. Suuren keskikonsolin sisällä on monen mallista säilytystilaa. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Kunhan ensin varoo päätään. Evoque on muotoiltu kiilamaiseksi, ja matala kattolinja ja korkea maavara johtavat vääjäämättä siihen, että autoon astuessaan pitää samanaikaisesti kiivetä ja kumartua.

Mutta kun on kuljettajan paikalle päässyt, niin ensimmäiseksi huomaa luontevan ajoasennon, joka löytyy sähkösäätöisestä penkistä nopeasti.

Ratti asettuu oikeaan korkeuteen ja sopivalle etäisyydelle, polkimiin ei tarvitse kurottaa eivätkä jalat ole koukussa. Joka suuntaan näkee hyvin, ja vaikka takaikkuna on aika pieni, niin peruutuspeilistä auton taakse jäävä alue näkyy hämmästyttävän kirkkaana ja laajana.

Se johtuu siitä, että peruutuspeili ei ole oikeastaan peili, vaan autossa lisävarusteena oleva yhdeksän ja puolen tuuman hd-laaja­kuvanäyttö.

Kuva tulee auton katolta antennin tyvessä olevasta kamerasta, joka pysyi yllättävän hyvin puhtaana Etelä-Suomen ikuisen marraskuun kurakeleillä.

Taustapeilin laajakulmakameranäyttö on lisävarustelistan hyödyllisimpiä valintoja. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Peilinäyttö hämmentää aluksi, ja perässä ajavan etäisyyttä on hankala arvioida. Valoissa taakse pysähtynyt auto näyttää ajaneen jo takaluukusta sisään.

Näyttöön ja etäisyyksien hahmottamiseen tottuu onneksi nopeasti. Erityisesti hämärällä kameranäyttö kertoo paljon enemmän takana tulevista kuin perinteinen peili ja on siksi 570 euron hintaisena hyödyllisempi kuin moni muu lisävaruste. Sen avulla näkyy taakse silloinkin, kun takakontti on pakattu kattoon asti täyteen.

Ja jos ostos alkaa kaduttaa, niin peilin alla olevasta vivusta kääntämällä näyttö sammuu ja tilalle tulee aivan tavallinen peruutuspeili.

Muutenkin Evoquessa istuessa on sopivan ylellinen olo. Verhoilut ja materiaalit ovat tyylikkään näköisiä ja huolellisesti viimeisteltyjä. Keskinäytön käyttöliittymä on looginen, eikä yleisimpiä toimintoja tarvitse hakea monen valikon takaa.

Ilmastointia ja lämmitystä säädetään perinteisillä pyöreillä nupeilla, ja vakionopeussäätimet ja eniten käytetyt audiosäätimet ovat selkeästi käytettävinä nappeina ratissa, samoin ratin lämmityksen kytkin.

Ohjauspyörän nappulat ovat reilun kokoisia ja hyvässä paikassa. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Mukavuutta ja luksustunnelmaa tuo myös tavallista parempi äänieristys. Moottoritiellä ajettaessa Evoquen rengasmelu pysyy siedettävänä, ja musiikistakin voi nauttia.

Jo perusvarustuksen äänentoisto kuulostaa keskivertoa tasapainoisemmalta, ja hifi-harrastajat voivat halutessaan törsätä nelinumeroisia summia lisävarusteena saataviin Meridianin äänijärjestelmiin.

Takapenkillä on kaksi senttiä enemmän polvitilaa kuin Evoquen vanhassa mallissa, mutta tästä huolimatta kyseessä on pienemmän kokoluokan katumaasturi, eikä takapenkillä matkustavilla vieläkään ole taksiluokan tiloja, varsinkaan, jos kuljettajan ja etumatkustajan paikalla istuu pidempi ihminen.

Kolmessa osassa taittuvat selkänojat antavat lisää tavaratilaa joustavasti. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Takakontin tilavuudeksi valmistaja ilmoittaa hurjat 591 litraa, mutta kyseessä on kattoon asti mitattu litramäärä. Takaikkunan alle jäävä tila on lähempänä kokoluokan normaalilukemia.

Selkänojat voi taittaa alas kolmessa osassa, jolloin tilaa on 1,3 kuutiometriä.

Range Rover Evoquella on vähän tarpeettomastikin hienostelevan bling-auton maine, osittain siksi, että valmistaja käytti lanseerausvaiheessa auton markkinoinnissa Victoria Beckhamia, jonka nimikkomalli oli myynnissä vuonna 2012.

Aiemmin Posh Spicena tunnetun rouva Beckhamin vanavedessä Evoque päätyi myös joidenkin muiden huippujalkapalloilijoiden puolisoiden autoksi.

Nyt Range Rover näyttää markkinoivan Evoqueta enemmän järkevänä ja monikäyttöisenä premium-SUV:na, ja muistuttaa, että sillä voi oikeasti ajaa maastossa ja 60 senttiä syvässä vedessä. Maavaraa on 21,2 senttiä, ja ajotilan valinnoissa nelivedolle voi valita eri asetukset maaston mukaan.

Lisävarusteena saatava keulakamera kuvaa edessä olevaa maisemaa ja näyttää sen perusteella etupuskurin ja helmojen alle jäävää maastoa animaationa keskinäytöllä.

Koeajoautossa sitä ei ollut, mutta peruutuskameran näkymän sai näyttöön myös kalansilmämäisenä laajakuvana, joka auttaa paitsi maastossa, myös ahtaissa parkkihalleissa.

Pyyhkimien säätimen käyttö vaatii hieman harjoittelua. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Tavallisessa henkilöautokäytössä Evoque on mukava ja jopa aika ketterä auto. Sen taskupysäköinti ei vaadi poikkeuksellista ennakkosuunnittelua eikä sillä päädy heti kapeilla kaduilla muun liikenteen tukkeeksi.

Kevythybridissä 48 voltin sähkömoottori auttaa liikkeelle lähdössä, mitä ei erityisesti huomaa.

Yhdeksänportainen automaattivaihteisto toimii ripeästi, mutta melkein 1 900 kiloa painavalla ja 150-hevosvoimaisella autolla ei kannata odottaa g-voimia synnyttäviä kiihdytyksiä rampeilta liikenteen sekaan.

Tavalliseen autoiluun voimaa on aivan riittävästi, ja 380 newtonmetrin vääntö ja jatkuva neliveto helpottaa lumisena talvena, mökkiteillä ja perävaunua vedettäessä.

Viisarimittarien välissä oleva ruutu on ahdettu täyteen informaatiota. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Valmistaja lupailee optimistisesti 5,6 litran keskikulutusta, kun koeajon aikana polttoainetta meni litran enemmän.

Evoque on moniin kilpailijoihinsa verrattuna hieman lähempänä oikeaa maastoautoa. Luksuksen ja järkevyyden rajalla tasapainoilevaa maksukykyistä ostajaa saattaa kiinnostaa myös tuleva lataushybridimalli.

Sen lopulliset hinnat julkistetaan loppukeväästä, mutta maahantuojan ennakkotiedoissa lupaillaan 300 hevosvoiman kokonaistehoa, 60 kilometrin toimintamatkaa sähköllä ja noin 55 000 eurosta alkavaa hintaa.