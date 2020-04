Sähköautojen latauspisteet eivät lisää tulipalon vaaraa pysäköintihalleissa toisin kuin aiemmin on arvioitu. Tähän tulokseen on tullut Ruotsin valtion teknillinen tutkimuskeskus RISE.

RISE:n tuoreen raportin mukaan sähköautojen lataaminen pysäköintitiloissa ei lisää tulipalon vaaraa, kun noudatetaan latauspalvelun ja autonvalmistajan antamia ohjeita. Selvityksen mukaan nykyiset ohjeet ovat riittäviä.

RISE:n selvityksessä on koottu tietoja eri maiden pelastustoimen tilastoista ja paloturvallisuustutkimuksista.

Sähköautojen paloturvallisuus nousi puheenaiheeksi, kun tammikuussa Norjan Stavangerissa syttyneessä parkkihallipalossa tuhoutui 300 autoa, joukossa myös sähköautoja ja ladattavia hybridejä. Stavangerin tulipalo ei kuitenkaan alkanut latauspisteestä eikä sähköautosta, vaan tuleen syttyneestä vanhasta dieselautosta.

Jo aiemmin suomalainen paloturvallisuusasiantuntija ehdotti Ylen haastattelussa, että sähköautojen latauspisteet pitäisi poistaa pysäköintihalleista kokonaan paloturvallisuussyistä.

Sähköautopalot ovat olleet hyvin harvinaisia.

HS:n helmikuussa haastattelemien pelastusviranomaisten mukaan tuleen syttyneen sähköauton sammuttaminen on hankalaa, jos tuli leviää auton akustoon.

Ruotsin RISE:n mukaan suurten tulipalojen riski pysäköintihalleissa on kuitenkin kasvanut vuosien aikana, mutta syynä eivät ole sähköautot.

Aiemmin parkkihalleissa syttyneissä tulipaloissa paloi yksi tai korkeintaan kaksi autoa, mutta nykyisin palon leviämisen mahdollisuus on suurempi, koska autoissa on enemmän muoviosia. Kun vuonna 2014 autoissa oli keskimäärin 200 kiloa muovia, nyt sitä on 350 kiloa.

Jopa 85 prosentissa uusista autoista myös polttoainetankki on tehty muovista. Selvityksessä muistutetaan, että uudenvuodenaattona 2017 Britannian Liverpoolissa sattunut pysäköintihallin palo kiihtyi, kun autojen muoviset bensatankit sulivat kuumuudessa. Palo levisi parkkitalon seitsemään kerrokseen ja siinä tuhoutui yli 1 200 autoa.

Näkymä parkkihallipalosta Liverpoolissa uudenvuodenaattona 2017. Kuva: Phil Noble / Reuters

Suurpalon riskiä kasvattaa parkkihalleissa myös se, että uudet autot ovat leveämpiä kuin ennen ja siksi hyvin lähellä toisiaan.

RISE:n mukaan nämä tekijät yhdessä lisäävät todennäköisyyttä sille, että yhdessä autossa syttynyt palo leviää myös muihin autoihin.

Raportin mukaan automaattiset sammutusjärjestelmät ja palokaasujen poistojärjestelmät voivat ehkäistä yksittäisten autopalojen leviämistä halleissa.

Suomen pelastusviranomaisten tavoin myös RISE kertoo raportissaan, että sähköautojen sammuttaminen autohallipalossa vaatii erikoistoimenpiteitä, jos palo leviää auton akkuihin. Jos palo ei ole levinnyt akkuihin, auto saadaan sammutettua kuten polttomoottoriautokin.

Akkujen kuumetessa kriittisen rajan yli palokunnan on siirrettävä auto paikkaan, jossa se voi palaa aiheuttamatta vaaraa ympäristölleen. Jos se ei ole mahdollista, akkuja täytyy jäähdyttää kylmällä sammutusvedellä, kunnes akkujen lämpö on laskenut kriittisen rajan alle. Tämä vie aikaa ja vaatii runsaasti sammutusvettä.

Tutkimuslaitoksen raportissa muistutetaan, että erityisesti akkujen paloturvallisuuteen liittyy vielä tuntemattomia tekijöitä, ja siksi tarvitaan lisää tutkimustietoa, jotta paloturvallisuussäännökset saadaan ajan tasalle.