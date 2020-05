Pari vuotta sitten autonvalmistajat alkoivat julistaa sähköistymissuunnitelmiaan. Ainakin osin sähköllä liikkuvia automalleja luvattiin markkinoille melkein joka merkiltä.

Nyt lupauksia lunastetaan, mutta mistään sähköautojen tulvasta ei voi vieläkään puhua.

Käytännössä autojen sähköistyminen tarkoittaa sitä, että moni tuttu auto saa sisäänsä polttomoottorin kaveriksi sähkömoottorin ja ladattavan akun, jonka voimalla voi ajaa päivän lyhyet arkiajot taajama-alueella.

Lataushybriditekniikkaa on tarjolla suosituimpiin malleihin eli keskikokoisiin katumaastureihin ja crossovereihin. Kahden voimanlähteen autoa ei voi tehdä kovin halvalla, ja siksi sitä on turha odottaa alle 30 000 euron hintaisiin autoihin.

Peugeotin tuorein vaihtoehto pelkällä bensalla köröttelyyn on 3008:n lataushybridimalli. Auto tuli nykymuotoisena myyntiin vuonna 2017, ja alkuvuodesta valikoima kasvoi kahdella lataushybridillä, joista koeajoon päätyi tehokkkaampi ja kalliimpi GT Hybrid 4 -malli.

Sen voimanlähteinä ovat kaksi runsaan sadan hevosvoiman sähkömoottoria, toinen edessä ja toinen takana, ja 1,6-litrainen bensiinimoottori, josta on puristettu 200 hevosvoimaa. Yhteisteho on 300 hevosvoimaa ja vääntö 520 newtonmetriä.

Tehon lisäksi Hybrid 4:n porkkanana on neliveto, jota Peugeotilla ei ole ollut aiemmin SUV-ostajille tarjota. 3008 ei ole maastoauto, mutta neliveto on autossa aina paikallaan huonolla kelillä ja huonoilla teillä.

Takapyörien sähkömoottori avustaa polttomoottorin etuvetoa liikkeelle lähdöissä ja sporttiajotilan kiihdytyksissä. Kaikkien pyörien jatkuva veto on mahdollista nelivetotilassa, jolloin etupyörät vetävät joko sähköllä tai bensalla ja takapyörät sähköllä.

Ohjaamoa hallitsee uusien Peugeotien litistetty pikkuratti, joka sopii hyvin käteen ja avaa vapaan näkymän mittaristoon. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Niinpä esimerkiksi talvisaikaan maaseudun metsäteille suunnatessa akun latausta ei kannata tärvätä leveällä pikitiellä, jos haluaa hyödyntää myöhemmin neliveto-ominaisuutta.

Tässä auttaa auton e-save -tila, jossa moottori lataa bensiinillä ajaessa akkuun virtaa myöhempää sähköajoa varten. Järjestelmä on varsinaisesti suunniteltu suurten eurooppalaisten kaupunkien keskustojen nollapäästöalueita varten.

Mistä pääsemme ihan tavalliseen arkipäivän sähköajoon.

Peugeotissa on 13,2 kilowattitunnin akku, ja valmistaja lupaa sen riittävän 59 kilometrin sähköajoon. Se on hyvä lukema, mutta ainakin koeajossa se jäi kaukaiseksi haaveeksi.

Muokattavan digimittariston ulkonäköön on tarjolla monta vaihtoehtoa. Perinteiset pyöreät muodot ovat helppolukuisia. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Täyteen ladatulla akulla liikkeelle lähtiessä auto ilmoitti mittaristossa toimintamatkaksi vain 36 kilometriä.

Maahantuojan mukaan ensimmäisissä hybridiyksilöissä mittari ilmoittaa liian lyhyen matkan sähköajolle. Asiakkaille myytävissä autoissa vika on jo korjattu päivityksellä.

Kovin suurta heittoa ei koeajoauton mittarissakaan ollut, sillä toukokuun alun viileässä kevätsäässä täydellä akulla pystyi ajamaan 38-40 kilometriä ennen kuin auto alkoi käyttää myös bensiinimoottoria.

Silloin kun sähköä on, 3008 kulkee mukavan pehmeästi, mutta tarvittaessa sähäkästi. Kaupunkiajossa auto liikkuu takavetoisena, ja kun bensiinimoottori käynnistyy, veto siirtyy pääosin etupyörille.

Ohjaus jämäköityy nopeuden kasvaessa, ja vaikka tehoa riittää, niin Peugeotilla ei tee mieli riehua. Auto on tehty mukavuus edellä, ja kun kaasua polkaisee tiukemmin ohituksessa, niin bensamoottorin ärähdystä melkein pelästyy.

Etupenkeillä istutaan mukavasti. GT-varustelussakaan ei ole lähdetty hakemaan kuppi-istuimen tyyliä. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Valmistajan ilmoittama WLTP-kulutuslukema on 1,3 litraa sadalla, ja siihen pääseminen edellyttää lähes yksinomaan sähköllä ajamista.

Bensiinivoittoisessa maantie­ajossa kulutus on helppo pitää viiden litran tuntumassa. Koeajosta liki puolet ajettiin bensiinillä moottoritiellä, ja kulutus nousi 6,4 litraan.

Keskittyvässä autoteollisuudessa myös ladattavat hybridit tehdään kustannustehokkaasti konsernin yhteisistä osista. Ostajan kannalta auton valinta käy vaikeammaksi, kun merkkien väliset erot pienenevät.

3008:n kanssa PSA-konsernin rinnakkaismalleja ovat Citroën C5 Aircross, DS7 Crossback ja Opel Grandland X. Autojen väliset suurimmat erot löytyvät lähinnä muotoilusta ja ajotuntumasta kuljettajan paikalla.

Latausliittimen luukku on kuljettajan puolella. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Yhteisiä osia on paljon lyhyestä PSA-vaihdekahvasta lähtien. Autojen hybridimallien keskinäytössä on samat valikot vähän eri grafiikoilla ja jopa suomenkielisen käyttöjärjestelmän kielikukkaset ovat samat Peugeotissa ja Opelissa. Auton energiankulutus löytyy esimerkiksi ”puhelutiedot”-nimiseltä välilehdeltä.

Maahantuoja on huomannut, että auto viestii sekavasti, ja valikoihin on tulossa päivitys.

Jos PSA-konsernin ladattavia nelivetoisia crossover-katumaastureita vertaa keskenään, niin kallein ja ylellisin tulkinta on DS, joka maksaa halvimmalla varustetasollakin yli 54 000 euroa, Peugeotin ja Opelin saa runsaalla 49 000 eurolla

Samasta autosta on saatavana myös etuvetoisia ja hieman maltillisemman tehoisia versioita. Peugeotin 225-hevosvoimaisen lataushybridimallin lähtöhinta on vajaat 43 000 ja Opel Grandlandin 39 400 euroa.

Opelin kanssa samoissa hinnoissa on myös tänä keväänä myyntiin tullut ladattava Citroën C5 Aircross.

Bensiinin ja sähkön kulutustiedot löytyvätkin puhelutiedot-välilehdeltä. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Tässä konsernivertailussa DS on hienoine nahkaverhoiluineen, dramaattisesti muljahtelevine led-ajovaloineen ja design-kelloineen avoimesti maksuhaluisen asiakkaan premiumia ja Opel arkisine muovinappuloineen ja vähäpuheisine viisarimittareineen tavallisen ihmisen tarpeisiin ajateltu nelivetoteho­crossover.

Peugeot sijoittuu välimaastoon, mutta varsinkin koeajetulla GT-varustuksella paljon lähemmäs DS:ää kuin Opelia. Peugeotin ohjaamossa on mukavampaa, digimittaristo kertoo enemmän, ja keskinäytön oikotienappulat ovat napakammat ja kauniimmat.

Keskinäytön alla oleva nappularivi on tyylikäs ja toimii napakasti. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Lämmityksen ja ilmastoinnin säädöille olisi toivonut erillisiä säätimiä. Kosketusnäyttöön tähtäily ajon aikana vie aina huomiota siitä, mitä liikenteessä tapahtuu.

Muuten 3008 on jo aiemmin päteväksi ja mukavaksi havaittu vaihtoehto keskikokoisten katumaasturien sarjassa.

Ohjaamossa on tilaa sivu- ja pystysuunnassa ja etupenkin matkustajalla on reilusti jalkatilaa. Kuljettajan istuin on mukava, mutta ei vetelä. Takapenkilläkin on suhteellisen väljää, ja keskipaikan karuutta lieventää tasainen lattia.

Hybriditekniikka on saatu piiloon lattian alle ilman että matkustamon sisätiloista on pitänyt tinkiä.

Tavaratila on sama kuin bensiini- ja dieselmalleissa, mutta välipohjan alla oleva tila on uhrattu melkein kokonaan akulle. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Välipohjan yläpuolinen tavaratila on sama 370-litrainen kuin polttomoottoriversioissa, mutta pohjan alla oleva lisätila on kutistunut yli 120 litralla.

Hybridissä siitä on jäljellä vain 25 litran kolo, johon saa juuri ja juuri sullottua latauskaapelit. Myös bensatankki on kutistettu 43-litraiseksi.

GT Hybrid 4 -mallin runsaassa varustelussa on muun muassa mukautuva vakionopeussäädin, navigointi ja nahka-alcantara -verhoilu. Koeajomallissa oli lisävarusteena 360 asteen peruutuskamera, jonka kanssa Pösön saa tungettua helposti ahtaimpaankin parkkiruutuun.

Sen sijaan Peugeot 508:ssa ja DS 7:ssä mainioksi apuvälineeksi osoittautunutta hämäränäkö­avustinta ei 3008:n lisävarustelistalta löydy.