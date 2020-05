Taksinkuljettajat ja taksiyrittäjät ovat huolissaan koronaviruksen heikentämästä työturvallisuudestaan.

Henkilöautossa kuljettajat ja matkustajat altistuvat tartunnoille pienessä tilassa. Taksialan edustajan mielestä terveysviranomaiset eivät ole antaneet asiasta riittävästi ohjeita, vaikka taksit joutuvat välillä kuljettamaan myös asiakkaita, jotka ovat matkalla terveyskeskukseen tai sairaalaan mahdollisten koronavirusoireiden takia.

Julkisuudessa on kerrottu myös tapauksista, joissa taksi on kuljettanut kotiin julkisen terveydenhuollon potilaita, joiden on jo todettu sairastavan covid-19-tautia.

”Emme ole antaneet taksiyrittäjille ja kuljettajille ohjeita, koska emme ole terveydenhuollon ammattilaisia”, Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen sanoo.

Koskinen sanoo, että Taksiliitto otti yhteyttä sosiaali- ja terveysministeriöön asiassa jo maaliskuun puolivälissä, mutta toistaiseksi mitään ohjeistusta ei ole tullut.

”Ministeriössä ei ole ehkä ajateltu sitä, että taksikyydit eivät ole vain viiden tai kymmenen minuutin mittaisia, vaan harvempaan asutuilla alueilla terveyskeskukseen vietävän asiakkaan kanssa voidaan olla tunti tai kaksikin samassa autossa.”

Taksiliitto haluaisi, että koronavirustartunnan saaneiden asiakkaiden kuljetukset ohjattaisiin sairaanhoitopiireittäin määriteltyihin koronatakseihin, jotka voisivat varautua tilanteeseen etukäteen. Tämä ei ole onnistunut, koska taksiasiakkaan terveystietoja ei saa kertoa kuljettajalle.

”Tässä potilaan tietosuoja on vahvempi kuin kuljettajan työterveys”, Koskinen sanoo.

Lisäksi takseja huolestuttavat koulujen osittaisen avautumisen myötä käynnistyvät koulukyydit, joissa taksit ovat täynnä lapsia joskus pitkien matkojen ajan.

Toistaiseksi kaikki mahdolliset suojatoimet ovat olleet taksifirmojen oman aktiivisuuden varassa. Jotkut kuljettajat käyttävät hengitysmaskia, mutta joskus sen käyttö on saattanut karkottaa asiakkaita, jotka tulkitsevat maskin merkiksi kuljettajan sairastumisesta.

Osaan takseista on asennettu kuljettajan ja matkustajien väliin pleksisuojus.

Työterveyslaitos on antanut ohjeen, jonka mukaan matkustajan tulisi istua mahdollisimman kaukana kuljettajasta eli takapenkillä oikealla. Se onnistuu, jos matkustajia on vain yksi. Kuljettajan päätettävissä on, suostuuko hän ottamaan kyytiin useampia matkustajia.

”Uskon, että kuljettajat ja yrittäjät tekevät tässä parhaansa, koska kyse on paitsi asiakkaan turvallisuudesta, myös heidän omasta työturvallisuudestaan”, Koskinen sanoo.

Vaikka koronaviruksen tarttumisesta pinnoilta ei ole kiistatonta tietoa, monet taksiautoilijat haluavat varmistaa myös auton sisätilojen puhtauden tavallista perusteellisemmalla siivouksella.

Jotkut autopesulat ovat ottaneet palveluvalikoimaansa autojen sisätilojen desinfioinnin. Yksi sellainen on Helsingin keskustassa ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla toimiva Nura autopesu, joka on tarjonnut asiakkailleen desinfiointia puolentoista kuukauden ajan.

”Asiakkaina on ammattiautoilijoita, paljon takseja, mutta myös tavallisia autoilijoita”, autopesulayrittäjä Sabri Nura kertoo.

Desinfiointeja tehdään päivittäin, parhaimpina päivinä kymmenkunta. Toimenpide kestää 20–30 minuuttia. Sisäpuolen verhoilujen lisäksi auton sisältä voidaan desinfioida kaikki muoviosat, ikkunat, kahvat ja hallintalaitteet avaimia myöten.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti sanoo, että pintojen kautta tapahtuneiden tartuntojen määrä on osoittautunut vähäisemmäksi kuin aluksi oletettiin.

”Todennäköisin on pisaratartunta tai jonkinlainen aerosolitartunta. Auton pintojen desinfiointi on tietysti tehokkaampaa kuin pelkkä pyyhkiminen, mutta en tiedä, onko näyttöä siitä, että se pienentäisi tartunnan riskiä.”

”Jos autossa on ollut matkustaja, jolla epäillään olleen tartunta, niin maskin käyttö voisi olla perusteltua.”

Samassa tilanteessa auto kannattaa Vapalahden mielestä myös puhdistaa tavallista huolellisemmin.

”Taksiin voi tulla aina uusi asiakas, joka voi tulla erilaisesta sosiaalisesta tilanteesta, ja on hyvä, että asiakas voi tuntea olonsa turvalliseksi.”

Vapalahti muistuttaa, että autossakaan ei voi koskaan suojautua tartunnalta varmasti.

”Niin kauan kun on tartuntatapauksia, on myös paljon oireettomia kantajia.”