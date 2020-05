HS uutisoi hiljattain, kuinka Suomessa henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat alhaisempia kuin koskaan 2000-luvulla.

Huhtikuun aikana rekisteröitiin 5 981 uutta henkilöautoa. Se on 38,6 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Oikeasti tilanne on vielä pahempi, sanoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

”Tämä vajaan 40 prosentin pudotus ei kerro koko karmeutta, mikä autokaupassa nyt on.”

Tämä johtuu siitä, että ensirekisteröintitilastot eivät kuvaa täydellisesti sitä, kuinka paljon autoja menee juuri nyt kaupaksi eli kuinka paljon autoilla on kysyntää. Ensirekisteröinti tapahtuu silloin, kun auto toimitetaan auton ostajalle. Ostaja on kuitenkin saattanut tilata auton jo kuukausia aiemmin.

Tämän hetken ensirekisteröinneissä on siis myös paljon autoja, jotka on tilattu silloin, kun koronakriisistä ei ollut tietoakaan, ja tämä seikka saa huhtikuun kysynnän näyttämään autokaupan kannalta suotuisammilta kuin se todellisuudessa on.

Tilaukset lähtivät syöksymään noin viikolla 12.

Ensirekisteröintien sijaan kannattaa katsoa autojen tilausmääriä, jotka ovat varsinaisia ostopäätöksistä kertovia lukemia. Ne ovat karuja.

”Viimeisen seitsemän viikon henkilöautojen asiakastilausten määrä verrattuna saman ajan viiden vuoden keskiarvoon on 65 prosenttia miinuksella”, Kallio kertoo.

Tilaukset lähtivät syöksymään noin viikolla 12, ja Kallion mukaan lukema kävi viikkotasolla pahimmillaan lähes 80 prosenttia miinuksen puolella.

Vapun alusviikolla tilanne hieman helpotti, ja tilausmäärät olivat olleet ”vain” puolet siitä mitä aiemmin. Se ei välttämättä merkitse vielä mitään, sillä viikkotasolla vaihtelu voi olla suurta.

Italiassa huhtikuun rekisteröinnit putosivat 97,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Suomen tilanne ei ole kuitenkaan pahin mahdollinen.

Tekniikan Maailma uutisoi, että Italiassa huhtikuun rekisteröinnit putosivat 97,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Britanniassa miinusprosentti oli 97,3 ja Espanjassa 96,5. Intiassa ei rekisteröity huhtikuussa yhtäkään uutta henkilöautoa.

Esimerkiksi Britanniassa autoja myytiin viimeksi näin vähän vuonna 1946. Murskalukemat johtuvat Kallion mukaan siitä, että näissä maissa karanteenitoimenpiteet ovat olleet rajumpia kuin Suomessa.

Mitä tästä kaikesta seuraa?

Kallion mukaan jo tällä hetkellä eurooppalaiselta autoteollisuus on jäänyt noin 2,5 miljoonaa autoa valmistamatta koronakriisin vuoksi.

”Niistä yli puolet olisi mennyt vientiin, niin jokainen voi ymmärtää, millaisen loven se tekee EU-alueen talouteen”, Kallio sanoo.

Myymättä jääneet uudet autot hidastavat myös autokannan uusiutumista.

”Mitä vähemmän uusia autoja ostetaan, sitä vähemmän vanhaa kalustoa menee kierrätykseen, eli autokanta vanhenee, koska vanhoista autoista pidetään kauemmin kiinni.”

Jos tänä vuonna myydään niin vähän autoja, voisiko vuosimallin 2020 auto olla tulevaisuudessa jopa keräilyharvinaisuus?

”Siinä on aika kauaskantoinen henkilö, jos tällä ajatusmallilla ostaa auton. Ja kun eurooppalainen autojen tuotanto on yli 20 miljoonaa, niin vaikka niistä jää vaikkapa se 2,5 miljoonaa autoa tänä vuonna tekemättä, niin ei 2020 vuosimallin autoista pääse harvinaisuuksia syntymään.”

Autoala liputtaa elvytystoimeksi uutta romutuspalkkiokampanjaa.

Esimerkiksi Suomen osalta vähäinen uusien autojen myynti saattaa vaikeuttaa päästöjen vähennyksiä.

Suomessa autoja ennustettiin myytävän ennen koronakriisiä tänä vuonna 116 000 kappaletta. Nyt ennuste on pudotettu 85 000 kappaleeseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö on laskenut Suomen liikenteen päästöjen vähenemisen sen varaan, että keskimäärin uusia ja vähäpäästöisempiä autoja myytäisiin vuodessa 120 000 kappaletta, mutta tämä myyntimäärä ei toteudu tänä vuonna eikä todennäköisesti lähivuosinakaan.

”Ainakaan orgaanisen kysynnän kautta noihin lukemiin ei päästä, jolloin päästötavoite karkaa. Tarvittaisiin elvytystoimia”, Kallio sanoo.

Autoala liputtaa elvytystoimeksi uutta romutuspalkkiokampanjaa, jollainen oli viimeksi käytössä vuonna 2018. Siinä tiettyjen ehtojen täytyttyä vanhan autonsa romuttava asiakas sai uuden auton ostaessaan 1 500–2 500 euron ostotuen.

Kallio ottaisi kampanjan uudelleen käyttöön ja löysentäisi kriteerejä, joilla romutuspalkkioon pääsisi käsiksi. Kallion mielestä hyvitettävä rahasummakin voisi olla ”muutaman satasen” suurempi kuin aiemmin.

”Tällä tavalla saataisiin kysyntä taas käyntiin, mikä olisi ehdottoman tärkeää juuri nyt. Samalla autokanta uusiutuisi, mikä olisi ilmaston kannalta etu, ja uusien autojen ostamisesta tilitettävän autoveron myötä valtiokin saisi rahaa.”