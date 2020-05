Golfin kahdeksannessa painoksessa keulan ja perän ilme on aiempaa terävämpi. Muuten auto on pitkälti vanha tuttu. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

On tämäkin nyt nähty. Uudessa autossa on ilmastointi jumissa. Ei siksi, että siinä olisi jotain mekaanista vikaa. Uudessa Volkswagen Golfissa ilmastoinnin säädöt on siirretty kosketusnäyttöön, ja kun näyttö on tiltissä, niin sitten ei lämmitystä säädetä.