Ilmastointi on nykyautoissa yleensä varusteena jo perusmalleista lähtien. Citroën C5 Aircrossin kaksialueilmastointia säädetään auton keskinäytöstä. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Suomalainen haluaa ajaa mukavasti kesähelteelläkin. 89 prosenttia autoilijoista pitää ilmastointia keskeisenä tekijänä autonhankinnassa.

Tieto on peräisin käytettyjä autoja myyvän Kamux-ketjun teettämästä tuoreesta kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten autoilijoiden lisävarustemieltymyksiä. Kyselyyn osallistui tuhat 18–70-vuotiasta ajokortin omistajaa.

Ilmastointi oli vastaajien mielestä tärkein varuste autossa.

Hyvä siis, että uutta autoa ostaessa ilmastointi on nykyään käytännössä aina vakiovarusteena.

Ilmastointi on kaikille autoilijoille tasavertaisen hyödyllinen varuste riippumatta siitä, missä asuu ja miten ajaa, mutta kaksi seuraavaksi vastanneiden mielestä tärkeintä varustetta kertovat paljon siitä, millaisia taipaleita suomalaiset ajavat.

Tulosten perusteella toiseksi tärkein varuste oli vakionopeudensäädin. Sen nosti listan kärkeen 61 prosenttia vastaajista.

Vakionopeussäädintä käytetään ratin takaa viiksestä tai ohjauspyörän nappuloista, kuten kuvan Ford Mondeossa. Kuva: Kimmo Taskinen / HS

Autoilijat ajavat siis usein pidempiä matkoja, koska vakionopeudensäädin nostetaan merkittäväksi tekijäksi autossa. Taajama-alueella tätä varustetta tulee harvemmin käytettyä.

Yksi syy vakionopeudensäätimen suosioon voi olla myös Suomen nykyisessä liikenneturvallisuuspolitiikassa, jossa panostetaan paljon kameratolpilla suoritettavaan valvontaan: kun on vakionopeudensäädin, ei tule ainakaan vahingossa ajettua ylinopeutta.

On arveltu, että sähköautojen yleistymistä Suomessa haittaa se, että kaikkiin niistä ei ole mahdollista asentaa vetokoukkua.

Kolmanneksi tärkein varuste on osalle autoilijoista täysi turhake. Kyseessä on vetokoukku. 43 prosentin mielestä se on keskeinen varuste autossa.

Vetokoukku nousee usein keskusteluun myös sähköautojen yleistymisestä puhuttaessa.

On arveltu, että sähköautojen yleistymistä Suomessa nimittäin haittaa juuri se, että kaikkiin niistä ei ole mahdollista asentaa vetokoukkua.

Kamuxin Suomen maajohtaja Tommi Iiskonmäki kertoo tiedotteessa, että kolmen kärki – vetokoukku mukaan lukien – ei yllätä.

”Vetokoukun merkityksestä meillä on paljon kokemuspohjaista tietoa. Omakotitalo on Suomessa tyypillinen asumismuoto ja suomalaiset ovat myös mökkikansaa, mikä tarkoittaa usein tarvetta peräkärrylle ja erilaisille kuljetuksille, esimerkiksi jätehuoltokeskuksiin.”

Vetokoukun saa uuteen autoon valmistajan lisävarusteena, mutta myös myöhemmin asennettuna. Jälkiasennettuna vetopaino on yleensä vähän pienempi kuin tehtaan koukulla. Kuva: Tommi Lempinen

Kattava lista kyselyn tuloksista on jutun lopussa.

Neljänneksi toivelistalla tulee automaattivaihteisto, mikä ei ole yllätys. Tosin vain 41 prosentille se on tärkeä varuste. Automaattivaihteisten autojen suosio on kasvanut Suomessa vuosien mittaan jatkuvasti.

Lämmitettävä ratti oli merkittävä varuste vain 6 prosentin mielestä.

Viidentenä samalla osuudella oleva varuste, lämmitettävä tuulilasi, kertoo paljon suomalaisten erityistarpeista talvella.

Lämmitettävä tuulilasi tuo mukavuutta ja turvallisuutta, mutta yksi vielä mukavuuspainotteisempi varuste näyttää olevan suomalaisille jo turhaa luksusta: lämmitettävä ratti oli merkittävä varuste vain 6 prosentin mielestä.

Listaa on kiinnostavaa vertailla sen suhteen, mitä Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen on puhunut HS:lle aiemmin.

Vesalainen on tutkinut perin pohjin lisävarusteiden maailmaa ja listannut muiden muassa tärkeimpiä lisävarusteita, turhimpia lisävarusteita sekä lisävarusteita, joista voi koitua yllättäviä ongelmia.

Vesalaisen mielestä tärkeimpien varusteiden listalle kuuluvat hyvät valot, kaistallapysymisjärjestelmä, katveavustin, lisäturvatyynyt, automaattinen hätäjarrutus, peruutuskamera, polttoainetoiminen lisälämmitin, mukautuva vakionopeudensäädin, automaattivaihteisto sekä avaimeton lukitus ja käynnistys.

Useat näistä varusteista löytyivät myös Kamuxin kyselyyn vastanneiden listalta, joskin melko pienillä prosenteilla.

Esimerkiksi kaistavahtia, sähköistä takaluukkua ja avaimetonta järjestelmää merkittävinä varusteina piti hädin tuskin 10 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Vesalaisen mielestä tarpeettomimpiin taas kuuluivat seuraavat varusteet: Sähkötoiminen lasikatto, vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä, metalliset poljinpinnat, valaistut ovien sisäavauskahvat, puolinahkaverhoilu, matalaprofiiliset ja tuumakooltaan vakiorengastusta suuremmat renkaat, taajuuskorjaimet ja subwooferit, alustan muoviset suojamuovit, monimutkaiset kosketusnäytöt, kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä sekä spoilerit, helmasarjat ynnä muut koristeet.

Paljolti samaa mieltä olivat myös Kamuxin kyselyyn vastanneet.

Ainoa Kamuxin tärkeimpien varusteiden listalle Vesalaisen turhakkeiden joukosta päätynyt oli kattoluukku tai panoraamakatto, jota merkittävänä piti tosin vain neljä prosenttia kyselyyn vastanneista.

Kattoluukku ja lämmitettävä ohjauspyörä harvemmin maksavat itseään takaisin, kun autoa on myymässä.

Varusteiden tärkeyden arvioiminen on toki aina mielipidekysymys ja liittyy siihen, millaiseen käyttötarkoitukseen auto on hankittu.

Varusteita valitessaan kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että turhemmiksi luokitellut varusteet, kuten kattoluukku ja lämmitettävä ohjauspyörä harvemmin maksavat itseään takaisin, kun autoa on myymässä.

Ja jos pakkaa autonsa täyteen kaikkia mahdollisia sähköisiä varusteita, on aina suurempi riski, että jotain hajoaa.

Kamuxin listauksen hyödyllisin anti onkin se, että se antaa jotain konkreettista kuvaa siitä, millaiset varusteet ovat arvossaan, kun on myymässä autoaan – eli millaisia varusteita kannattaa hankkia uuttakin autoa ostaessaan, jos haluaa säilyttää autonsa arvon mahdollisimman hyvin.

Vaikka vetokoukkua ei siis tarvitsisi uutta autoa ostaessa, saattaa sen valitseminen lisävarusteeksi olla auton jälleenmyyntiä ajatellen hyvä idea.