Uuden tieliikennelain mukaan kevyttä peräkärryä vetävä auto saa ajaa ensi viikosta lähtien enimmillään sadan kilometrin tuntinopeutta entisen kahdeksankympin sijasta.

Autoliiton Moottori-lehti testasi miten hyvin suositut kevytkärryt pysyvät mukana nopeammassa kyydissä.

Tulokset paljastivat, että suosituimpiin peräkärryihin kuuluvan Muuli 1400SX -kärryn akselitapit vääntyivät jo 80 tuntikilometrin nopeudella tehdyssä väistökokeessa.

Testissä lastattiin viiteen suosituimpaan peräkärrymalliin suurin sallittu kuorma ohjeiden mukaan varmistettuna, ja kärryllä tehtiin nopea väistöliike vastaantulijan kaistalle ja takaisin eri nopeuksilla.

Kaikki peräkärryt luistelivat sivuttaisväistössä niin, että yhdistelmä vei enemmän tilaa kuin pelkkä auto yksinään.

Muuli 1400SX-kärryn sivuttaisliike väistössä ei poikennut muista kärryistä, mutta 80 tuntikilometrin vauhdilla tehdyn väistökokeen jälkeen havaittiin, että Muuli-kärryn pyörät olivat vääntyneet vinoon, koska pyörien akselitapit olivat vääntyneet väistöliikkeen synnyttämästä voimasta.

Testaajien mukaan Muuli-kärryn ohjattavuus ei poikennut muista kärryistä akselitappivauriosta huolimatta, mutta matkan jatkaminen vääntyneillä akseleilla voisi olla vaarallista.

Moottori-lehden testissä testattiin myös Aku- , JT-Trailer-, Majava- ja Respo-kärryjen suosituimmat ja vastaavan kokoiset mallit.

Testissä olleet kärryt olivat yksiakselisia ja jarruttomia kevytperäkärryjä, joiden luokittelumassa eli kärryn akselille kohdistuva enimmäispaino on 750 kiloa. Tämä kärrymalli on Suomessa hyvin suosittu, ja rekisteröityjä kevytperäkärryjä on maassa yli 900 000.

Painorajassa on mukana myös kärryn oma paino, joka saattaa olla esimerkiksi 300 kiloa, joten lavalle lastattava tavara saa painaa enintään 450 kiloa.

Vetopainorajat ovat auto- ja kärrykohtaisia. Joissakin autoissa sallitaan vielä vetokoukkuun kohdistuva aisapaino, mikä nostaa kärryn ja lastin kokonaispainoa jonkin verran.

Kesämökkien ja kotipihan kunnostuksen ja muuttojen yhteydessä tarvittavia kevyitä peräkärryjä käytetään usein tilapäisesti vuokrattuina.

Mahdollisuus peräkärryn vetämiseen on kyselyiden mukaan ollut tärkeä ominaisuus autolle, ja vetokoukku on ollut suomalaisten mielestä auton tärkeimpiä varusteita.

”Ennakointi ja tarkkaavaisuus on liikenteessä aina hyödyllistä, mutta kärryn vetäminen vaatii kuljettajalta erityistä valppautta etenkin, jos kärryä vedetään vain kerran pari vuodessa”, Moottorin päätoimittaja Eila Parviainen sanoo testin tuloksista.