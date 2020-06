Ladattavista hybridiautoista on tullut Suomessa nopeimmin suosiotaan kasvattava automalli.

Suurin osa markkinoilla olevista pistokehybrideistä eli lyhennekielellä PHEV:eistä (plug-in hybrid electric vehicle) on suomalaista keskivertoautoa kalliimpia, halvimmatkin ovat lähempänä 40 000 euroa.

Mercedes-Benz on julistanut jo pitkään sähköistävänsä mallistoaan ripeään tahtiin. Tällä viikolla yhtiö ilmoitti tavoitteesta, jonka mukaan kymmenen vuoden päästä yli puolet sen myydyistä autoista on sähkö- tai hybridiautoja.

Yksi osoitus siitä on, että ladattava hybriditekniikka on sovitettu myös valmistajan pienimpään ja halvimpaan autoon eli toissa vuonna uudistuneeseen A-sarjan Mersuun.

Mikään halpisauto sekään ei toki ole, halvimmalla varustetasollakin auto maksaa vähän alle 39 000 euroa ja on A-sarjan toiseksi kallein.

Ladattavan A-Mercedesin takaluukussa lukee A 250 e, varsinaiselta nimeltään A 250 EQ Power, mikä viittaa A-sarjan tehokkaimpaan ja kalleimpaan A 250-bensiinimalliin, jossa on 224 hevosvoiman kaksilitrainen turbomoottori. (AMG-tytäryhtiön mallistosta löytyvät vieläkin aggressiivisempaa autoa haluaville A 35 ja A 45 -tehomallit.)

Täysin digitaalinen näyttö on lisävarusteena 590 euron hintainen, mutta tietoa tulee sitten koko rahan edestä.

Hybridi-250:ssä on kuitenkin pykälää maltillisempi polttomoottori kuin bensakaimassaan, eli 163-hevosvoimaiseksi viritetty 1,3-litran pikkuturbo, joka on myös A200:n voimanlähteenä. Sen kaverina on 102-hevosvoimainen sähkömoottori, ja yhteistehoksi ilmoitetaan 218 hevosvoimaa, vääntöä on 450 newtonmetriä.

Suorituskykyä on siis tässäkin enemmän kuin riittävästi, varsinkin kun kyseessä on pohjimmiltaan C-segmentin viisiovinen auto, joka painii samassa sarjassa Volkswagen Golfin, Audi A3:n, Opel Astran ja Ford Focusin kanssa.

Näistä varteenotettavin kilpailija on Golf, josta ensimmäinen ladattava GTE-hybridi tuli markkinoille jo kuusi vuotta sitten. Uusimman Golf-sukupolven GTE tulee myyntiin myöhemmin tänä vuonna.

Uudelle ladattavalle Golfille luvataan 69 kilometrin toimintamatkaa. Mercedes-Benz A 250 e haastaa sitä lievänä altavastaajana 66 kilometrillä.

Kun sähköajon kilometrimäärä alkaa kivuta selvästi yli 40 kilometrin, niin yhä useamman työmatka-autoilijan päivittäinen ajo alkaa mahtua ylimääräisine kauppareissuineenkin tähän ennusteeseen.

Samalla alkaa pudota myös auton liikuttamiseen tarvittavan energian hinta, kun bensatankkia tarvitsee täyttää vain pidempiä matkoja varten.

Käytännössä on huomattu, että uusimpienkin lataushybridien ilmoitettuun toimintamatkaan on vaikea päästä varsinkin kylmemmällä säällä.

A-Mersun ohjaamossa istuu mukavasti pidempäänkin.

Mercedes-Benz on mainostanut kehittävänsä ladattavien autojensa akun kestoa, ja ainakin A 250 e:ssä se näkyy jo käytännön ajossakin.

Viileässä toukokuun säässä tehdyssä koeajossa auto lupasi täyteen ladatun akun riittävän 57 kilometrin ajoon.

Lupaus alkoi rapista heti liikkeelle lähdettyä, koska jo vajaan kolmen kilometrin ajon jälkeen ajomatka oli pudonnut 51 kilometriin. Pudotuksen syy oli, että auto käytti lähtiessään hetken aikaa akkuvirtaa akkujen lämmitysvastuksiin.

Matkan edetessä ennuste parani, ja lopulta bensiinimoottori käynnistyi vasta kun autolla oli ajettu 58 kilometriä. Koko matka ajettiin tavanomaista arkiajoa kaupungin keskustassa, lähiöiden sisääntuloväylillä ja kahdeksaakymppiä kehäteillä, ilman erityisiä säästöajotoimia.

Se on rohkaiseva lukema, sillä esimerkiksi samanlaisissa olosuhteissa ajetun Peugeot 3008 -lataushybridin toimintamatka sähköllä jäi vain 40 kilometriin, vaikka valmistaja lupasi akun riittävän 59 kilometrin ajoon.

Aktiivisesti kikkailemalla A 250:n kulutuksen olisi saanut ehkä vieläkin pienemmäksi, varsinkin vähän lämpimämmällä kesäsäällä.

A-Mersun tavallisessa bensiiniversiossakin on paljon erilaisia muunneltavia näyttöjä ja valikkoja, joiden kautta kuljettajan silmien eteen avautuu valtavasti ajamiseen ja energiankulutukseen liittyvää informaatiota.

PHEV-versiossa voi kaivautua vielä runsaampaan valikkojen maailmaan ja halutessaan optimoida auton virrankulutuksen.

Ajotilavaihtoehtoja on kaikkiaan kuusi, mutta kerralla näyttöön mahtuu vain neljä.

Jos autolle kertoo navigaattorin kautta etukäteen, minne ollaan menossa, ja antaa nopeuden säädön vakionopeudensäätimen tehtäväksi, niin auto ottaa huomioon reitillä olevat ylä- ja alamäet ja nopeusrajoitukset ja laskee energiataloudellisimman ajotavan. Näin on mahdollista saada auto ajamaan sähköllä yli 60 kilometriä.

Periaatteessa tällainen ohjelmoitu ajo voisi ollakin mahdollista ihmiselle, joka tietää ajavansa päivittäin vain samoja reittejä.

Useimmiten autolla tulee kuitenkin ajettua ylimääräisiä matkoja, ja siksi vaihtelevilla reiteillä ajettu virrankulutus on A-Mersulla varsin hyvä. Bensiinillä ajettaessakaan auto ei ole mikään juoppo, ja koko koeajon kulutus oli vain 3,7 litraa sadalla kilometrillä.

Mercedes-Benzin uuden ladattavan hybridin toimintamatka osoittaa, että akkutekniikka on kehittynyt nopeasti.

Toimintamatkan lisäksi autoilijaa kiinnostaa latausaika. A 250 e:n tyhjän akun saa ladattua tavanomaisessa 22 kilowatin pikalatauspisteessä täyteen reilussa puolessatoista tunnissa. Tavallisesta pistorasiasta täyteen lataaminen vei noin seitsemän tuntia.

Akun kapasiteettia on pystytty lisäämään ilman akun koon kasvattamista, mutta johonkin se on silti pitänyt sovittaa.

Takapenkillä on riittävästi tilaa kahdelle aikuiselle.

A 250 e:n tavaratila on saman kokoinen kuin bensiini- ja dieselmalleissa, mutta bensiinitankki on vain 35-litrainen. Silläkin on mahdollista ajaa 550 kilometriä, joten tien päälle jäämisen vaara on todellisuudessa melko pieni.

Ulkopuolista saattaa oudoksuttaa, ettei auton kromatuista kaksoispakoputkista tule lainkaan pakokaasua edes bensiinillä ajaessa. Ne ovat nimittäin pelkät koristeet, todellinen pakoputki on keskellä autoa suunnilleen kuljettajan takapuolen alla. Akusto vie auton pohjasta tilan, jossa äänenvaimennin ja pakoputki yleensä sijaitsee.

Vaikka A 250 e on huolellisesti suunniteltu ja laadukas auto, niin täydellinen sekään ei ole. Suurimmat käytännön epäkohdat tulevat esiin, kun bensiiniä ja sähköä aletaan tuupata auton sisuksiin.

Oikean takaoven takana olevasta luukusta löytyykin latausreikä.

Monissa autoissa bensatankin korkki on auton oikealla puolella, mikä on käytännöllistä, koska huoltoasemalla auton voi ajaa lähelle bensamittaria ja astua huoletta ulos toiselta puolelta.

A 250 e:ssä bensa tankataan kuljettajan puolelta, ja akun latausjohdon liitin onkin oikealla puolella.

Mersun latausjohto on lyhyttä kierremallia eli ”joustava”, mutta ainakin uutena sen verran jäykkä, että johtoon ja sen päässä olevaan pistokkeeseen tulee huolestuttavan voimakas veto, ellei latauspiste tai pistorasia ole heti auton vieressä.

Latausjohdot ovat raskasta ja jäykkää kierremallia.

Varsinkin oudoissa latauspaikoissa on mietittävä, miten päin auto pitää asetella, ettei johtoa tarvitse kiskoa äärimmilleen. Lyhyt kierrejohto ei toki mene sotkuun eikä roiku kuralätäkössä, mutta tavanomainen suora ja pidempi kaapeli tuntuu silti käytännöllisemmältä.

Ajossa A-Mersu on jämäkkä ja mukava, mutta kokonsa ansiosta myös ketterä. Koeajoautossa oli hieman epätavalliseen tapaan järkevän kokoiset renkaat 55-profiililla, mikä pehmentää asfaltin saumojen ja nupukivien täristystä.

Auton varustelu tai oikeastaan hallintalaitteiden ja informaatiojärjestelmän muunneltavuus on runsasta. Ohjauspyörässä ja keskikonsolissa on paljon säätimiä, joita ei tarvitse päivittäisessä ajossa. Auton saa liikkeelle perustaidoilla, mutta kaikkien ominaisuuksien hallinta vaatii tavallista enemmän harjoittelua ja käsikirjan pänttäämistä.

Digimittaristossa on runsaasti vaihtoehtoja energiankulutuksen seuraamiseen.

Näyttöjä voi säätää mieleisekseen, mutta kun itselle sopiva näkymä on löytynyt, valikkoihin ja niiden ohjaimiin ei tarvitse enää kajota. Myös liikenneturvallisuuden kannalta se on viisain ratkaisu.

Mercedes-Benzin ajatuksena on ollut kannustaa autoilijoita ekologisempaan ajotapaan pelillistämisen kautta. Käytännössä se tarkoittaa, että hybridiauton mittaristoon saa näyttöjä, joita seuraamalla voi yrittää ajaa säästeliäämmin ja rikkoa oma ennätys energian pihistämisessä.

Sen kanssa pientä ristiriitaa aiheuttaa, että A 250 e on kokoisekseen erittäin suorituskykyinen auto, jolla saa säästömittarit helposti punaiselle.

Pienemmän keskiluokan autoa haluavalle se on kuitenkin varteenotettava vaihtoehto. Halvempia saman kokoisia autoja löytyy monta, mutta ladattavassa A-Mersussa ylimääräisellä rahalla saa laadukkaan, kaupungissa vaivatta liikkuvan auton, jolla on mukava ajaa pidempääkin matkaa.

Ja jonka kilometrikustannukset ja päästöt ovat houkuttelevan pienet.