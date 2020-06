Mitsubishin pienin malli on hintaansa nähden hyvin varusteltu, mutta ajotuntuma ei ole nykypäivän tasolla.

Jos auton valinnassa tärkein kriteeri on, että auton pitää olla mahdollisimman halpa, mutta kuitenkin uusi, yksi vaihtoehto voi olla Mitsubishi Space Star.

Viisivaihteisella manuaalilla ja 80-hevosvoimaisella bensamoottorilla tämä Mitsubishin pikkuauto maksaa vain 14 990 euroa, automaattivaihteilla 15 990 euroa. Se ei ole paljon.

Muutama vielä halvempikin on kaupan, mutta ne ovat lähes kaikki aivan pienimmän kokoluokan miniautoja, kuten Toyota Aygo, Kia Picanto ja Hyundai i10. Vielä viime vuonna alle kymppitonnin maksanut viistoperäinen Dacia Sandero on jäänyt pois valikoimasta, ja tilalla on 13 399 euroa maksava Sandero Stepway -crossover.

Paperilla Mitsubishi vaikuttaa ihan järkevältä. Siinä on asialliset turvavarusteet, tilaa neljälle, ja mukavuuksiakin. Autossa on peräti viiden vuoden takuu.

Vakiona löytyy peräti avaimeton lukitus ja aivan kelvollinen multimedianäyttö. Tässä lanseerausvarustelua edustavassa testimallissa on jopa navigaattori. Nyttemmin se on korvattu peruutuskameralla, mutta matkapuhelinliitännän kautta näytöllä voi sitten pyörittää kännykän karttasovelluksia.

Valitettavasti halvalla ei aina saa hyvää. Vaikka Space Star on nyt uudistunut, se on kilpailijoitaan karumpi laite eikä oikein yllä sille tasolle, jota Länsi-Euroopassa myytävältä nykyautolta voi odottaa.

Thaimaassa valmistetun Space Starin yksi erikoisuus on, että se haisee.

Mitsubishi on hyvin varusteltu, mutta ohjaamon muoveista nousee kamala löyhkä.

Kun ovet aukaisee parkkipaikalla, sisältä lemahtaa tymäkkä tuulahdus. Sitä voisi kuvailla lähinnä eltaantuneeksi maksamakkaraksi tai auringossa hikeentyneeksi kinkkupasteijaksi, häivähdyksellä muovia.

Koeajoyksilön varustetaso on nimeltään Intense. Haju on todellakin intensiivinen. Kaikissa uusissa autoissa on ominaistuoksu, joka johtuu sisämateriaaleista haihtuvista yhdisteistä. Yleensä se on kuitenkin jopa miellyttävä.

Ajaessa Mitsubishi tuulettuu, mutta silti sieraimia kutittelee vieno tuoksujen bouquet, joka ilmastointiin yhdistyessään saa merellisiä sävyjä. Jättikö joku sushiannoksen yöksi pöydälle?

Sisusta on viihtyisä, mutta penkit eivät tue tarpeeksi.

Mitsubishilla on ollut ongelmia haisevien muovien kanssa aiemminkin. Vuonna 2012 amerikkalainen Ecology Center -järjestö löysi uudesta ASX-katumaasturista mahdollisesti haitallisia yhdisteitä.

HS antoi tuolloin ASX:n parfymööri Max Perttulan haisteltavaksi. Kokenut nenä tunnisti autosta ”navettamaisia vivahteita”.

Koeajon alkaessa Space Starilla oli ajettu vain muutama kuukausi ja mittarissa oli 1 400 kilometriä, joten epäilemättä löyhkä häviää ennen pitkää.

Ensivaikutelma ei ole kummoinen, mutta annetaan pikkuiselle mahdollisuus. Koeajo ajoittuu sopivasti juhannusviikonlopulle, joten pääsemme testaamaan pikku-Mitsun soveltuvuutta kahden ihmisen mökkireissulle tarvikkeineen.

Sähköpeilejä säädetään ratin vasemmalta puolelta.

Kolmisylinterinen moottori pörähtää käyntiin ja Mitsubishi pääsee nielemään kilometrejä, suuntana Turun saaristo.

Ensin kaupan kautta. Mitähän tänne mahtuu?

Kaikki tarpeellinen. Space Starin kontti on pieni, mutta tavaratilaan mahtuu rinnakkain täyteen pakattu urheilukassi, pieni kylmälaukku ja reppu. Kaljakeissi sujahtaa takajalkatilaan ja ruokakassit voi asetella takapenkille.

Ilman tavaroita autoon mahtuu neljäkin ihmistä melko sopuisasti. Kahdestaan ajellessa ohjaamo tuntuu jopa avaralta. Sisustan viimeistely on hintaluokkaan nähden aivan kelvollinen ja kosketusnäyttö on siististi upotettu kojelautaan.

Takakonttiin mahtuu esimerkiksi urheilukassi, reppu ja pieni kylmälaukku.

Tavaratilan pohja on muunneltavissa. Valepohjan alla on muovilokerikko, jossa on varoituskolmio ja ensiapulaukku. Sinne mahtuu muutakin pientä sälää. Valepohjan saa irtikin, jolloin lastaustila syvenee hitusen.

Tien päällä Mitsubishi osoittautuu nopeasti puuduttavaksi. Penkki ei ole kovin mukavaksi muotoiltu, eikä ratissa ole lainkaan syvyyssäätöä. Pitkä kuski joutuu ajamaan melkein kädet suorana. Selkäkin väsyy.

Ohjaus on tehostettu täysin tunnottomaksi. Ratti on veltto lätty, jolla ei tunnu olevan mitään yhteyttä tienpintaan. Ainakin ohjaus on kevyt, joten hartiat eivät rasitu pyöritellessä.

Nahkaverhoillusta ratista löytyy esimerkiksi radion ja autopuheluiden säädöt.

Vauhdin noustessa moottorin pörinä sekoittuu rengasmeluun. Tuntuu kuin ajaisi moottoritienopeuksiin hyväksyttyä mopoautoa.

Vaikutelmaa vahvistaa se, että Space Star on melko kiikkerä. Jousitus on ylipehmeä ja nopeat ohjausliikkeet saavat auton nyökähtelemään sivulta toiselle. En lähde arvailemaan, miten tämä käyttäytyisi äkkiväistötilanteessa.

EuroNCAP-turvatestitulosta ei uudella Space Starilla vielä ole. EuroNCAP testasi Space Starin viimeksi seitsemän vuotta sitten. Silloin auto sai neljä tähteä viidestä.

Onneksi Mitsubishilla ei tee mielikään ajaa kovaa. Vaikka 80 hevosvoimaa on pikkuautolle aivan riittävä teholukema, ei puhtia vain oikein löydy. Moottoritiellä pelkän sallitun nopeuden ylläpito käy työstä ja maantievauhdeissa auto hyytyy ylämäessä.

Näissä tilanteissa on mukava huomata, että venyvän kuminauhan lailla toimivaan CVT-variaattoriautomaattiin on viritetty myös sporttivaihde. Se nostaa kierroksia sen verran, että Avaruustähti jaksaa kiivetä mäen ylös vauhdin hiipumatta.

Penkinlämmityksen napit ovat vaihdekepin takana hankalassa paikassa.

Ohitukset pitää miettiä huolella ja niissä moottoria joutuu todella kierrättämään. Parempi vain ajella rauhallisesti. Ei tule sakkojakaan.

Vaikka Space Star on mainoslauseen mukaisesti luokkansa halvin automaatti, se voisi olla manuaalivaihteilla parempi ajettava.

Juhannus sujuu mökillä rattoisasti ja iloisen keltainen Mitsubishi odottelee kotiin lähtijöitä metsän siimeksessä. Auto on seissyt auringossa pari päivää, joten muovin käryä pitää hetken aikaa tuuletella.

Paluumatkalla ajelen rauhallisesti pikkuteitä ja yritän kovasti keksiä sinänsä sympaattisesta Mitsubishistä hyviä puolia. Ilmastointi ainakin toimii paahtavassa helteessäkin oikein hyvin ja viilentää ohjaamon nopeasti.

Keskikonsoli on siisti ja toiminnoiltaan selkeä. Ilmastointi toimii tehokkaasti.

Kaupungissa Space Star on aivan siedettävä ajaa. Näissä olosuhteissa pehmeä jousitus auttaa nielemään nupukiviä ja töyssyjä.

Lisäksi auto on taloudellinen. Maantiellä kulutus on viiden litran tuntumassa, ja vajaan 500 kilometrin testiajon keskikulutus oli kuusi litraa sadalla. Moottoritieajo nosti siis kulutusta hieman. Virallinen yhdistetty kulutuslukema asettuu tähän väliin: 5,6 litraa sadalla.

Mitsubishin tulevaisuus Euroopassa on tällä hetkellä epävarma. Mainiota Outlander-lataushybridiä lukuunottamatta mallit eivät oikein käy kaupaksi, eikä se ole ihmekään, jos laatu on tätä.

Takapenkille mahtuu kohtalaisesti kaksi aikuista. Pää ei osu kattoon.

Mitsubishin toimitusjohtaja Takao Sato tiedotti tällä viikolla, että yhtiö aikoo keskittyä jatkossa Kaakkois-Aasian markkinoihin ja karsia Euroopan-mallistoaan. Vielä ei ole tiedossa, mitä se tarkoittaa.

Ford Fiesta ja Mazda 2 ovat osoittaneet, että pikkuautokin voi olla loistava ajettava. Niiden ja muiden verrokkien rinnalla Space Star tuntuu valitettavasti halvoista osista kasatulta aikuisten mopoautolta.