Autoilijoiden suojatiekäyttäytymistä käsitellyt HS:n juttu herätti runsaasti keskustelua.

Uusi tieliikennelaki korostaa entistä enemmän kuljettajan vastuuta, mutta joillakin kuljettajilla tuntuu olevan asenneongelma lain noudattamisen suhteen esimerkiksi suojatietä lähestyessä.

Monella lukijalla heräsi kysymys, mitä autokoulussa nykyään oikein opetetaan – ja miten kuljettajien asenteisiin ja muuhun riskikäyttäytymiseen voitaisiin puuttua.

Autokoululiitto ry:n puheenjohtajan Jukka Kiviniemen mukaan autokoulussa kiinnitetään edelleen huomiota suojatiekäyttäytymiseen.

”Painotamme sitä autokoulussa vahvasti, kuten ennenkin, emme ole siitä mihinkään luopuneet”, Kiviniemi sanoo.

30 vuotta ajo-opettajana toimineen Kiviniemen mukaan ongelma on siinä, että aikaa näiden asioiden painotukselle ei enää ole entiseen tapaan. Autokouluopetusta on nimittäin karsittu runsaalla kädellä.

Suomalainen liikennepolitiikka on kiinnostavassa tilanteessa.

Kesäkuun alussa voimaan tullut uusi tieliikennelaki korostaa kuljettajan vastuuta ja harkintaa entistä enemmän. Samalla nuoria kuskeja koulutetaan entistä vähemmän.

Vuonna 2018 autokoulujen ajo-opetusta koskeva laki muuttui. Ajotuntien minimimäärä lähes puolittui, opetusluvan saa nykyään helpommalla ja teoriatunteja – jotka voi nykyään suorittaa verkossa – vähennettiin roimasti.

Nykyään kaikki opetus on ennen ajokoetta, kun ennen syventävä vaihe käytiin ajokokeen jälkeen. Vastapainoksi vähentyneelle opiskelulle teoria- ja ajokoe ovat haastavampia.

Ajokorttiin vaadittavien ajotuntien määrä pieneni vuoden 2018 lakiuudistuksessa.

Kiviniemen mielestä tämä ei ole riittävä määrä opiskelua, jotta kuljettajien asenteisiin päästäisiin kunnolla vaikuttamaan.

”Uudistus ei onnistunut täysin, eikä siinä kuunneltu asiantuntijoita”, Kiviniemi sanoo.

Ainakaan vielä koulutuksen väheneminen ei näy onnettomuustilastoissa, jotka HS pyysi Onnettomuustietoinstituutilta (OTI).

Tilasto listaa Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet. Toisin kuin tilastokeskuksen tilastoissa, OTI:n tilastoissa ovat mukana myös sairauskohtauksista johtuneet onnettomuudet.

18–20-vuotiaiden kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet etenkin vuoden 2010 jälkeen huomattavasti.

Myös Henriikka Keinäsen vuoden 2019 Poliisiammattikorkeakoulun opinnäytetyössä on huomattu nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden hyvä kehitys.

”Nuorten onnettomuudet ovat olleet selkeässä laskussa viimeisen vuosikymmenen aikana”, työssä todetaan.

Mutta kuinka kauan näin tulee olemaan, Kiviniemi kysyy.

Lakiuudistus ajokortin suhteen tuli voimaan kaksi vuotta sitten. Vielä ei voida sanoa, kuinka se vaikuttaa uusien kuljettajien riskialttiuteen liikenteessä, toteaa Keinänen opinnäyteyössään.

”Pelkään pahoin, että tilasto tulee kääntymään huonompaan suuntaan.”

Nykyään 10 pakollisen ajotunnin aikana ei juuri ehdi käydä asennekasvatusta läpi, ja jos autokoulussa ollaan opetusluvilla niin, että vaikkapa isä tai äiti opettaa ajamaan, on riski, että mahdolliset vanhempien asenteet siirtyvät jälkikasvulle, Kiviniemi sanoo.

”Jos suhtautuminen on vaikka, että naiset eivät osaa ajaa tai että nopeusrajoituksia ei tarvitse noudattaa, ne helposti siirtyvät nuorille.”

Nuoret kuljettajat ovat aina olleet liikenteen riskiryhmää, mutta nykyään kasvamassa on toinen riskiryhmä – ja siihen ajokoulutuksella on vaikeaa puuttua. Tämä riskiryhmä on iäkkäät kuljettajat.

Traficomin mukaan yli 70-vuotiaita kuljettajia oli vuonna 2008 vain 250 279. Vuonna 2019 heitä oli jo 499 669.

Yli 70-vuotiaiden ajokortinhaltijoiden määrä on siis kaksinkertaistunut reilussa kymmenessä vuodessa.

Myös 50–69-vuotiaiden kuljettajien määrä on lisääntynyt.

Ajokortinhaltijoiden keski-ikä on siis roimassa nousussa.

OTI:n tilastojen mukaan ikääntyneiden kuljettajien määrän lisääntyminen ei kuitenkaan ole merkittävästi vaikuttanut saman ikäryhmän kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin.

”Nykyajan turvallisissa autoissa on yhä vaikeampaa ajaa itsensä hengiltä.”

Osasyynä voi olla autojen turvallisuuden kehittyminen: nykyajan turvallisissa autoissa on yhä vaikeampaa ajaa itsensä hengiltä.

Yhä useampi liikenteessä oleva auto on varustettu esimerkiksi ajonvakautusjärjestelmällä, joka auttaa riskikuljettajia – nuoria ja vanhoja – pitämään auton tiellä.

OTI:n liikenneturvallisuuspäällikön Esa Rädyn mukaan kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa esiintyvätkin korostetusti vanhaa tekniikkaa ja huonompaa törmäyssuojausta edustavat autot.

Iäkkäiden autoilijoiden verrattain vähäisiin kuolemaan johtaviin onnettomuuksiin voi ajo-opettajan mielestä vaikuttaa myös se, että vanhemmat kuskit tuppaavat kompensoimaan heikkeneviä motorisia kykyjään hitaammalla vauhdilla ja terveellä järjellä.

”Kun koulutan vanhempaa henkilöä, niin vaikka en saa häntä käsittelemään autoa samalla tavalla kuin kaksikymppinen, saan hänet kompensoimaan heikkeneviä motorisia kykyjään. Iäkkäämmillä on usein parempi havainnointitaito ja kyky ymmärtää nopeuden merkitys”, Jukka Kiviniemi sanoo.

Iäkkäämmillä tai ainakin keski-ikäisillä on kuitenkin myös omat sokeat pisteensä asenteissa, Kiviniemi sanoo.

”On kuitenkin selvää, että iäkkyys aiheuttaa hankaluuksia.”

”Pitkään ajaneilla keski-ikäisillä on se, että he kokevat usein olevansa loistavia kuljettajia, joita nopeusrajoitukset eivät koske siinä määrin kuin nuorempia. Tällä ikäluokalla on usein myös parempia autoja, ja sekin saattaa antaa vaikutelman, että voi ottaa vähän suurempia nopeuksia.”

Vaikka vanhemman ihmisen asenne olisi kunnossa ja hän ajaisi asiallisesti kykyjensä mukaan, Kiviniemen mukaan on kuitenkin selvää, että iäkkyys aiheuttaa hankaluuksia. Niihin pyritään Suomessa puuttumaan.

”Lääkäreillä on velvollisuus seurata, mikäli ihmisen ajokyky on heikentynyt ja arvioida kuljettajan mahdollisuuksia ajaa”, Kiviniemi sanoo.

Monille ikäihmisille – etenkin maaseudulla asuville – ajokortti tuntuu kuitenkin elintärkeältä.

”Jos asuu kahdenkymmenen kilometrin päässä kuntakeskuksesta ja kaupasta ja apteekista ja lääkäristä, niin miten sinne maaseudulla pääsee ilman autoa?”

Ajokortti on monille myös vapauden symboli ja kunnia-asia, etenkin, jos on ollut nuoruuden päivinään kova ajamaan.

”Olen opettanut ajamista vuodesta 1990 asti. Aina silloin tällöin lääkärintarkastuksen vuoksi tulee kokeeseen vanhempi kuljettaja, joka kertoo, että on ajanut kaksi miljoonaa kilometriä ja on ajanut Jenkeissä ja kaikkialla”, Kiviniemi sanoo.

”Sanon aina, että tosi hienoa ja upeaa, mutta nyt testataan päivän ajokunto. Ja se ei välttämättä ole enää hyvä.”