Puinen Nesteen toteemi nousee Tuusulassa horisontista. Puisia ovat myös polttoainesäiliöiden katteet, jotka seisovat asfaltilla.

Tuusulan uusi vähäpäästöinen huoltoasema.

Asfaltti on kierrätysmateriaaleista tehtyä tavaraa, ja ainoa diesel, jota voi tankata, on uusiutuvista materiaaleista tehtyä My-dieseliä. Sähköautojen latauspaikkoja on neljä kappaletta, ja bio- sekä maakaasua ja bensiiniäkin saa, kunhan niiden tankkauspisteet valmistuvat.

Vieressä on postipakettiautomaatti sekä pieni puoti, jonka katolla on aurinkopaneeleita. Kaupan ovesta ei kävellä noin vain sisään, vaan oven saa auki sovelluksella, joka tunnistaa GPS-paikannuksella ihmisen olevan kaupan edessä.

Painetaan sovelluksesta nappia, ja ovi aukeaa.

Henkilökuntaa ei ole. Kamerat valvovat, kun asiakas kerää tuotteet, laittaa ne reppuunsa tai ostoskassiinsa ja asemoi kassinsa maksupisteelle. RFID-teknologian avulla laitteet tunnistavat kaikki tuotteet yhdellä kertaa. Asiakas maksaa, mutta käteinen ei käy. Sitten voi painaa sovelluksesta kaupan oven auki.

Näin asioidaan Tuusulaan juuri avautuneella liikenneasemalla, johon Neste on pakannut kaiken tietotaitonsa saavuttaakseen tavoitteensa: rakentaa tulevaisuuden liikenneasema.

Puhutaan, että liikenne on murroksessa, kun uudet käyttövoimat tulevat, hiilidioksidipäästöjä pitäisi alentaa ja ihmisten halut ja tarpeetkin ovat muutoksessa.

Vähemmän puhutaan siitä, että kun liikkuminen muuttuu, muuttuu myös sitä tukeva infrastruktuuri.

Nesteen liikenneasemaverkostosta vastaavan johtajan Katri Taskisen mukaan tulevaisuuden liikenneasemassa keskiössä on pieni hiilijalanjälki.

Tämä Tuusulan asema on pilottihanke, jossa kokeillaan konseptin toimivuutta.

Tuusulan vähäpäästöinen huoltoasema on tehty osin puusta.

”Ajastus oli, että tehdään mahdollisimman kestävän kehityksen mukainen, vastuullisesti rakennettu asema. Sitten mietittiin lisäpalveluita ja sitä, mitä ne tulevaisuudessa ovat”, Taskinen sanoo.

Esimerkiksi puuta haluttiin käyttää Tuusulassa mahdollisimman paljon. Taskinen osoittaa Nesteen toteemia.

”Vähän mietittiin, että voiko liikenneaseman toteemi olla puinen. No, nyt se on.”

Hiilipäästöjä on karsittu esimerkiksi niin, että asema on rakennettu oikeastaan mahdollisimman vähäisellä rakentamisella. Esimerkiksi bensiini- ja dieselsäiliöt ovat maan päällä, jotta niitä varten ei tarvitsisi tehdä energiaa kuluttavaa kaivutyötä.

Lisäksi ympäristöystävällisyydessä on pyritty ottamaan huomioon se, että ihmisten tarvitsisi liikkua mahdollisimman vähän paikasta toiseen: siksi täällä on myös kauppa ja postipakettipalvelu.

Nesteen mukaan Tuusulan asema on ”Suomen ensimmäinen vähäpäästöinen asema yli 30 prosenttia pienemmällä hiilijalanjäljellä”.

Kun seisoo asemalla ja katselee autojen eri käyttövoimille tarkoitettuja tankkaus- ja latauspaikkoja ja automaattikauppaa, tulee mieleen entisen jääkiekkoilijan Timo Jutilan teesi: ”eteenpäin on menty”.

Ensimmäinen auto saapui Suomeen Saksasta vuonna 1900 turkulaisen kauppaneuvos Viktor Forseliuksen tilaamana, kertoo Teemu Tervonen opinnäytetyössään Huoltamoalan muutokset Suomessa 2000-luvulla.

Pian autojen perässä tuli myös huoltoasematoiminta.

Tampereen Standard-huoltoasema 1930-luvulla.

Aluksi meno oli hyvin alkukantaista. Polttoaineen myyntipisteet olivat liikkuvia yksiköitä, joista myytiin kadulla menovettä äärimmäisen harvalukuisiin autoihin.

1910 toiminta alkoi olla organisoituneempaa. Ensimmäinen pumpullinen asema oli Viipurin Revonhännässä vuonna 1912.

1920-luvulla vallitseva jakeluasematyyppi oli jo kioski. Niissä oli yksi tai kaksi polttoainepumppua, joista kioskinpitäjä tankkasi autoja ja rahasti sen jälkeen autoilijan.

Pian kansainväliset Essot, Shellit ja kotimaiset pienemmät yhtiöt alkoivat harjoittaa liiketoimintaa. Vuonna 1936 bensiininjakelupaikkoja oli noin sata kappaletta.

Kun niille hurautti autonsa, tankkaaja nosti käden lippaan tervehdykseksi ja sanoi ”hyvää päivää, paljonko saisi olla?”

Raili Ali-Lekkala tankkasi autoa Munkkivuoren Unionilla maaliskuussa 1980.

Tarve huoltoasemille kasvoi nopeasti, sillä autojen määrä lisääntyi.

1920-luvun lopulla autoja oli jo noin 40 000. 1950-luvulta 1960-luvulle autojen määrä kasvoi nopeasti, ja 1960-luvun alussa niitä oli jo 200 000 kappaletta.

Näihin aikoihin alkoi kehittyä myös huoltoasemakulttuuri. 1950-luvulla polttoaineenjakelun yhteyteen alettiin rakentaa autonhuoltoa varten sisätiloja ja niihin huoltosyvennyksiä. Ensimmäiset kahviot ilmestyivät huoltamoiden yhteyteen vuonna 1957.

Tähän mennessä kauppojen nurkilla olevia bensiinimittareita alkoi olla jo tuhansia, ja niin sanottuja oikeita huoltoasemia satoja.

1970-luvulla autoja oli jo miljoona, ja huoltoasemilta sai palvelua yötä myöten. Vuonna 1971 tehty huoltoaseman pitäjästä tehty Ylen haastattelu vahvistaa asian.

”Jos minä ajan tästä juhannusaattoiltana ohi ja huomaan, että tankki alkaa näyttää tyhjää, saanko tulla häiritsemään teitä?” haastattelija kysyy huoltoasemanpitäjältä.

”Kyllä saapi tulla häiritsemään.”

”Mikä teillä on käytäntö, mihin aikana tällaisesta paikasta saa bensiiniä?”

”No meillä on sunnuntaisin baari avoinna kello kahdestatoista yhdeksään saakka illalla. Baarin hoitajalla on avaimet ja hän järjestää bensan saamisen.”

”Vaikka keskellä yötä?”

”Vaikka keskellä yötäkin. Että ei automiestä jätetä pulaan.”

Huoltoaseman baari vuonna 1969

Kun autojen tekniikka kehittyi, varsinaisia huoltopalveluita alettiin pikkuhiljaa karsia huoltoasemilta. Autot olivat tulleet kestävämmiksi, niiden huoltoväli alkoi olla pitkä ja autot myös monimutkaistuivat: niitä oli haastavampaa huoltaa.

Suuntaus alkoi 1980-luvulla, jolloin varsinainen huoltotoiminta alkoi kadota asemilta.

1990-luvulla huoltoasemista tuli entistä enemmän elintarvikemyymälöitä ja kahviloita huoltoasemien sijaan: Niiden katteista enää murto-osa tuli autoon liittyvistä palveluista.

Polttoaine oli enää lähinnä sisäänheittotuote, eikä sen myynnillä tienannut juuri mitään. Kylmä-asemien tulo lisäsi kilpailua entisestään.

Nykyisin useimmat pysähtyvät kaikkialla Suomessa ketjuasemalla, jollaiset ovat laajentaneet liiketoimintaansa aggressiivisesti 2000-luvulla.

Kysymys on ABC-asemasta.

ABC-huoltoasema Lohjalla heinäkuussa 2019.

1998 aloittanut S-ryhmän ABC-ketju on ollut viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan näkyvin ilmiö Suomen huoltoasemakehityksessä.

Oikeastaan enää ei voida puhua huoltoasemasta vaan liikenneasemasta.

Osa ABC-asemista lähentelee palvelutarjonnaltaan ostoskeskusta. On ravintoloita, elintarvikekauppaa, erilaisia palveluita lapsille, kokoustiloja ja vaikka mitä – paitsi autonhuoltoa. Autoon liittyvät palvelut ovat tankkaus ja suppea valikoima erilaisia autotarvikkeita, joita voi ostaa.

Tämä on yleinen trendi: asemat keskittyvät nykyään huoltamaan kuljettajaa ja matkustajia, eivät autoa.

Tampereen Kaukajärven Neste-Quick aseman myyjä Petri Ojala vaihtoi autoon sulakkeen vuonna 1999.

Täällä Tuusulassa ei huoltopalveluita ole, kun ei ole henkilökuntaakaan.

Nesteen Katri Taskisen mukaan Nesteellä kuitenkin on edelleen jonkin verran autonhuoltoa tekeviä asemia.

”Meidän verkostossamme sellaisia paikkoja on alueilla, joissa niille on kysyntää. Esimerkiksi kaupungeissa huolto keskittyy nimenomaan huoltoon erikoistuneisiin liikkeisiin kuten merkkiliikkeisiin. Läpi verkoston ei voi enää luvata huoltopalveluita, koska niille ei ole tarvetta”, Taskinen sanoo.

Kaupungeissa autokanta on hänen mukaansa usein uudempaa – sellaisille autoille on vaikeaa enää tehdä mitään erityisiä huoltoja.

Huoltoasemat ovat muuttuneet vuosikymmenten varrella, ja muutoksessa ne ovat edelleen.

Yksi vaikuttavimmista on tällä hetkellä ilmastonmuutos.

Asemille pitäisi saada nopealla tahdilla latauspisteitä, jotta niillä voisi ladata sähköistettyjä autoja. Mutta koska suurin osa autoista käy edelleen bensiinillä tai dieselillä, myös tankkauspistooleja täytyy olla.

Muutos on nopeaa, eikä tulevaisuutta voi ennustaa. Esimerkiksi Tuusulan asema on rakennettu viidenkymmenen vuoden elinkaarta ajatellen. ”Kun mennään viisikymmentä vuotta eteenpäin, niin varmaan tämä liikkuminen on jo ihan erilaista. Lieneekö bensan jakelua enää silloin”, Taskinen sanoo.

Muutkin alan toimijat kamppailevat ilmastonmuutoksen parissa. Näin tekee esimerkiksi St1 – jonka nousu on ollut yksi 2000-luvun näkyvimmistä ilmiöistä.

Yhtiössä suunnitellaan laajoja metsittämisprojekteja, sillä St1:n suuromistajan Mika Anttosen mukaan ne olisivat ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa fiksumpi ratkaisu kuin esimerkiksi liikenteen sähköistämiseen panostaminen.

Nesteellä uskotaan myös käyttövoimamurroksen parantavaan voimaan. Tuusulassa on pyritty antamaan kaikille kaikkea: bensaa, dieseliä, kaasua ja sähköä.

Taskinenkaan ei näe, että siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin olisi aikataulussa.

”Muutos pitäisi saada nopeammin aikaan. Se on iso haaste, kun pitäisi myös pystyä tekemään liiketoimintaa.”

Huoltoasemien kehityksessä näkyy jo ympäristötietoisuus, mikä on – viimeinkin – nykyaikaa ja tärkeä muutos. Mutta kehityksessä näkyy myös toinen, hiukan harmillinenkin piirre.

Ihmiset arvostavat asioinnin helppoutta ja nopeutta: tankki täyteen, automaattimaksu, kaupasta suklaapatukka ja kahvi ja sämpylä, RFID-tunnistus, automaattimaksu ja ovi auki.

Tuusulan huoltoasema avattiin vasikkään.

Se on tehokasta, nykyaikaista ja vähän kasvotonta touhua, josta puuttuu monien ihmisten sydämiin juurtunut huoltoasemakulttuuri.

Sellainen, jossa istuskellaan Esson baarissa juomassa kahvia, syödään pikkuisen nahistunutta sämpylää, jonka oston yhteydessä myyjälle on kerrottu joku typerä vitsi ja kommentoidaan televisiosta tulevaa uutislähetystä. Loosien penkit ovat tutut ja turvalliset, vaikka niissä onkin vähän tahroja.

Sellainen, jossa huoltoasema on paikallisen nuorison epävirallinen nuorisotalo, jonka pöytiin keräännytään opettelemaan ihmissuhteita. Illalla käydään parkkipaikalla vanhempien tyyppien autojen luona maistamassa kaljaa.