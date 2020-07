Grandland X on jyhkeä citymaasturi ja nelivetohybridinä yksi kaikkien aikojen tehokkaimpia Opeleita.

Jos etsii ison perheen tarpeisiin sopivaa lataushybridiä ja maksuvalmiutta on vähintään 40 000 euroa, alkaa vaihtoehtoja nykyään jo olla.

Pelkästään yhdeltä valmistajalta eli ranskalaiselta PSA:lta niitä löytyy jo kolme: Opel Grandland X:n, Peugeot 3008:n ja Citroën C5 Aircrossin hybridimallit. Ne ovat teknisesti aivan sama auto eri kuorissa, joskin Citroënin saa toistaiseksi vain etuvetoisena. Samaan tekniikkaan perustuu myös vauraammalle ostajakunnalle suunnattu DS7 Crossback E-Tense.

Grand Chic -varustetasoineen ja timanttikuviokoristeineen se on eräänlainen nelipyöräinen teknojäljitelmä Versailles'n palatsista.

Tämä Opel edustaa nelikon toista ääripäätä. Se on muotoilultaan tyypillisen kuutiomainen crossover, jonka sisustassa kromattu muovi ja musta nahka lyövät kättä innottoman asiallisesti.

Edullisin perus-Grandland bensana tai dieselinä maksaa alle 30 000 euroa ja halvimman etuvetoisen lataushybridimallin saa 39 000 eurolla. Tällöin auton keulalla on 1,6 -litrainen bensakone sähkömoottorin kaveriksi naitettuna. Niistä irtoaa yhteensä 225 hevosvoimaa.

Sisusta yhdistelee mustaa nahkaa ja halpoja kiiltomuoveja, kuitenkin yllättävän tyylikkäästi.

Jos tähän päälle kauhoo vielä kymppitonnin, saa autoon kolmannen moottorin ja ison kasan lisävarusteita. Tätä sarjaa edustaa nelivetoinen koeajomallimme, jossa siis on sähkömoottori myös taka-akselilla.

Tämä paketti tuottaa 300 hevosvoimaa ja peräti 520 newtonmetriä vääntöä. Nelivetoinen hybridi-Grandland on malliston tehokkain Opel ja myöskin yksi tehokkaimmista Opelin koskaan valmistamista sarjatuotantoautoista.

Valokytkin on ratin vasemmalla puolella.

Näillä lukemilla Opelissa on jo vastaava suorituskyky kuin paljon kalliimmissa Mercedes-Benzin GLC- ja BMW:n X3 -lataushybrideissä. Ja jos niihin haluaa yhtä hyvän varustelun kuin Opeliin, esimerkiksi ilmastoidut nahkapenkit, saa pulittaa vielä paljon pidemmän pennin. Toisaalta 50 000 euroa voi sijoittaa aivan muuhunkin käyttöön, vaikkapa mökkipalstaan tai hyönteisten suojeluun.

Joka tapauksessa Opelin takakontin alle sijoitettu akku on sekä etu- että nelivetomallissa nimelliskapasiteetiltaan 13,2 kilowattituntia ja sillä pitäisi päästä valmistajan mukaan jopa 59 kilometriä pelkällä sähköllä. Valitettavasti se on liikaa luvattu.

Maahantuojan pihalta leppeässä loppukevään säässä täydellä akulla lähdettäessä virta loppuu jo 42 kilometrin kohdalla pääkaupunkiseudun seka-ajossa. Parin viikon testiajolla ehdin toistaa yhdistetyn sähköajotestin useita kertoja eri olosuhteissa. Aina sama 42 kilometriä.

Opelin vanhanaikainen viisarimittaristo on selkeä ja helppokäyttöinen.

Se ei ole tehokkaalle lataushybridille huono tulos, mutta ero luvattuun jää kumman suureksi. Yleensä tämän kokoluokan ja akkukapasiteetin lataushybrideissä tyydytään puhumaan noin 50 kilometrin toimintasäteestä, kuten Citroën tekee Aircross-hybridinsä kanssa, mutta Opel, Peugeot ja DS lupaavat 58–59 kilometrin sähköajoa.

Teknisesti identtinen sisarmalli Peugeot 3008 ei sekään pääse lähelle luvattua. Se kulki testissämme 38-40 kilometriä sähköllä.

On vaikea kuvitella, missä olosuhteissa Grandlandilla tai muullakaan vastaavalla lataushybridillä voisi päästä 60 kilometriä sähköllä. Ajamalla Alppien huipulta alas?

40 kilometriä riittää sekin toki useimpien päivittäisiin ajoihin. Lisävarusteena saatavalla 7,4 kilowatin sisäisellä laturilla Grandlandin akku täyttyy tehokkaasta latausasemasta parissa tunnissa, tavallisesta kotipistorasiasta yön yli eli noin kahdeksassa tunnissa.

Ajoltaan Opel on hyvin miellyttävä ja vakaa. Eteneminen on kaikissa nopeuksissa mukavaa.

S

Vaihteenvalitsin on lainattu Peugeotilta.

ähkömoottorit tuottavat pehmeän ja välittömän ensikiihtyvyyden, ja polttomoottori antaa lisäapua. Voima välittyy tiehen jäntevästi, ja kahdeksanvaihteinen Aisinin automaattilaatikko vaihtaa pehmeästi. Ohjaustuntuma on hivenen epämääräinen, mutta helposti omaksuttavissa.

Tarvittaessa Grandland on myös rivakka. Sport-tilassa poljinta polkaisemalla auto kiihtyy parhaimmillaan 6,1 sekunnissa nollasta sataan. Sähköinen neliveto vakauttaa ajoa ja sen turvin uskaltautuu ehkä keskimääräistä vaikeammalle mökkitielle, mutta mikään maastoauto Grandland ei ole nelivetoisenakaan.

Etupenkit tukevat hyvin ja säätövaraa riittää.

Sähkömoottorin taajuusmuuttajasta ajossa lähtevä ujellus on Opelissa hieman voimakkaampaa kuin monessa muussa sähkömoottoriautossa ja läsnä myös pintakaasulla ajaessa. Se ei häiritse, mutta varsinkin takapenkillä vienon vihellyksen kuulee selvästi. Äänieristys on ylipäänsä asiallinen.

Vaikka toimintamatka pelkällä sähköllä ei yllä luvattuun, ei lataushybridin käytännöllisyys siihen typisty.

Jos päivittäiset ajot ovat lyhyitä ja autoa pitää aina öisin piuhan päässä, ei Grandland syö bensaa juuri ollenkaan. Tähän perustuvat lataushybridien naurettavan alhaiset viralliset kulutuslukemat. Opelillakin wltp-yhdistetty kulutus on vain 1,5 litraa sadalla. Se vaatii tietysti lähes pelkkää sähköajoa.

Hybridimallissa akusto syö kontista sata litraa, mutta tilaa jää silti hyvin.

Vaikka autoa ei erikseen lataisi, kerää hybridiauto silti ajossa energiaa jarrutuksista ja kulkee kaupungissa suurenkin osan matkasta sähköllä. Jos autoa ei juurikaan lataile, yhdistetty kulutus on 6,5 litran luokkaa satasella. Moottoritiellä voi hulahtaa yhdeksänkin litraa, kun raskas auto ei pääse hyödyntämään jarrutusenergiaa. Näin se on myös verrokeilla.

Opel jakaa tietoviihdejärjestelmänsä Peugeotin kanssa ja siinä on samat kummallisuudet. Auton asetuksissa takaluukku on ”moottoroitu sisäänmenoaukko” ja auton kulutustiedot löytyvät valikosta ”puhelutiedot”. Muilta osin erilaiset toiminnot on helppo sisäistää.

Kulutushistoria löytyy keskinäytöltä loogisesti kohdasta ”puhelutiedot”.

Sisätilat riittävät neljälle reilusti ja konttiinkin mahtuu tavaraa, vaikka hybriditekniikka haukkaa tavaratilan pohjasta aimo siivun. Auton latauskaapelit voi sulloa tavaratilan alle jäävään valepohjaan.

Testimalli maksaa 54 000 euroa, ja siihen nähden Opel on asiallisen viihtyisä. Vaikutelmaa voisi kuvailla jalomuoviksi. Jos tätä ajaisi taksina, kuski pukeutuisi Seppälän bisnespukuun. Kokonaisuus on riittävän tyylikäs ja näyttää arvokkaammalta kuin muovinappuloiden laadusta voisi päätellä.

Hybridi-Grandland on napinoista huolimatta mainio ja mukava crossover. Jos muita vastaavia ei olisi koskaan ajanut, tälle voisi sinällään antaa täydet viisi tähteä ja vaikka pienen papukaijamerkin. Opelin pahin puute kuitenkin paljastuu, jos istahtaa edes hetkeksi sisarmalli Peugeot 3008:n rattiin.

Taakse mahtuu isompikin aikuinen.

Nämä kaksi autoa ovat tekniikaltaan ja ominaisuuksiltaan täysin identtisiä ja vieläpä saman hintaisia, mutta siirtymä Opelista Peugeotiin on kuin joku olisi loihtinut mustavalkotelevisioon värit. Sisarmallin ranskalainen design-irrottelu ja futuristinen sisusta saavat Grandlandin näyttämään ja tuntumaan vanhanaikaiselta ja valjulta muovikuutiolta.

On sitten omasta mausta kiinni, onko se kehu Peugeotille vai moite Opelille.