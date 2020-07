Harva uutena kaupasta saatava auto herättää tuntemattomissa ihmisissä yhtä paljon reaktioita kuin kangaskattoinen Fiat 500 C.

Varsinkaan positiivisia reaktioita. Pieni Fiat on yleensä joko ihastuttava, söpö tai vähintäänkin huvittava.

Hyökkäysvaunujen ja lenkkitossujen näköisten nykyautojen aikana Fiat 500 on tuulahdus menneiltä vuosikymmeniltä, jolloin auton houkuttelevuuteen liittyi keskeisesti tunnistettava ulkonäkö ja muotoilu.

Alkuperäisen viisisatasen kulta-aikana 60 vuotta sitten autoissa ei kovin paljon muita erottautumisen keinoja ollutkaan, koska nykyisiä teknisiä apujärjestelmiä ja voimalinjaratkaisuja ei ollut keksitty myyntivalteiksi.

Nykyinen 500-malli on jo 13 vuotta vanha, ja onkin vähän vaikea sanoa, onko se enää vanhaan viisisataseen viittaava retroauto vai jonkinlainen 2000-luvun klassikkomalli.

Viisisatasen nykyinen ohjaamo on yhdistelmä menneiden vuosikymmenten muotoilua ja modernia autotekniikkaa.

Joka tapauksessa nykyisen viisisatasen muotoilu on ollut onnistunut ja aikaa kestävä. Auto on yhä persoonallisen näköinen, eikä siinä ole sellaisia vuoden 2007 piirteitä, jotka näyttäisivät nyt vanhentuneilta.

Lievästi päivitettyjä versioita siitäkin on tehty, tuoreimpana hybridimalli, jota saa sekä kiinteällä katolla että koeajoautossa olevalla avattavalla kangaskatolla.

Mittariin on soviteltu monenlaisia näyttöjä. Vasemmassa reunassa piileskelevää pylväsnäyttöä ei ensinäkemältä tunnista kierroslukumittariksi.

Jos on pieni auto, niin poikkeuksellisen pientä on sen hybriditekniikkakin.

Yksilitraista polttomoottoria avustava sähkömoottori ei ole suinkaan mikään tavallinen hybridi eikä edes 48 voltin jännitteellä toimiva kevythybridi.

Pikku-Fiatissa hidastuksissa ja jarrutuksissa talteen otettavalla energialla ladataan kuljettajan istuimen alla olevaa 12 voltin pikkuakkua, joka puolestaan antaa virtaa pieneen sähkömoottoriin, joka lisää auton kokonaistehoa vain marginaalisesti, mutta vähentää bensankulutusta.

Hybridin teho on 70 hevosvoimaa, mutta halutessaan kangaskattoisen auton saa myös 69-hevosvoimaisena ja 500 euroa kalliimpana bensiinimallina, jossa on 1,2 litran runsaspäästöisempi moottori ja robottivaihteisto.

Vaihdekeppi on mukavan korkealla keskikonsolissa.

Voimansiirron kannalta valinta on lähinnä makuasia, sillä robottivaihteistossa pääse kytkimen polkemisesta, mutta kuusivaihteisella manuaalivaihteistolla Fiatin saa kulkemaan sulavammin.

Sekin kyllä vaatii vähän totuttelua, jos ei ole koskaan ajanut vanhoilla pikku-Fiateilla. Nyky-viisisatasen ajotuntumassa on nimittäin tallella hämmästyttävän paljon menneiden vuosikymmenten mallien kulmikkuutta ja karheutta.

Vaihdekeppiä kannattaa liikutella jämäkällä otteella ja määrätietoisesti. Myös kytkin on persoonallinen, sillä liian huolimaton polkimen nosto ja laiska kaasun käyttö saa auton nyökkimään vielä kolmoselle vaihtaessa.

Mutta kun voimansiirron retroiluun tottuu, pienen auton saa liikkumaan pehmeästi, ja kuutosvaihteen ansiosta moottoria ei tarvitse huudattaa moottoritielläkään yli 3 000 kierroksella.

On viisisatasessa muitakin muistoja menneisyydestä.

Vaikka auto on hyvin pieni, niin etupenkeillä istutaan yllättävän korkealla, ja näin sääret osoittavat luontevasti alaviistoon eivätkä sojota suoraan kulkusuuntaan kuten moderneissa henkilöautoissa.

Kuljettajan paikalla huomio kiinnittyy korkealla olevaan rattiin.

Se on mukavaa matkustajalle, mutta kuljettajan puolella jalkoja ei saa kovin mukavaan asentoon, koska polkimet ovat lähellä toisiaan, ja lisäksi koko poljinnippu on voimakkaasti oikealla.

Takapenkille menemistä voi suositella täysikasvuiselle ihmiselle vain äärimmäisessä hätätilanteessa, sillä kallistetun selkänojan taakse muodostuva kulkuaukko jää kovin pieneksi. Jos onnistuu pääsemään perille, jaloille on hyvin vähän tilaa.

Takapenkille johtaa ahdas kulkuväylä.

Siinä ujuttautuessaan voi toki yrittää eläytyä 1960-luvun ihmisiin, jotka ahtautuivat vielä paljon pienempien alkuperäisten viisisatasten ja kuusisatasten takapenkille.

Kaikesta tästä voisi päätellä, että Fiat 500 ei ole kovin hyvä auto.

Näin ei kuitenkaan ole. Se ei tietenkään vastaa odotuksiin, jos etsii mahdollisimman vaivattomasti ajettavaa nykyaikaista perusautoa, puhumattakaan siitä, että autossa pitäisi olla tilaa yli kahdelle ihmiselle ja suurelle määrälle tavaraa.

Fiatin takakonttiin ei mahdu kovin monta ostoskassia.

Fiat 500:n takakontin tilavuus on nimittäin vain 185 litraa. Takaistuinten selkänojat kaatamalla tilaa tulee 550 litraa, mutta koska takaluukku on vain reilut 20 senttiä tavallista uuninluukkua leveämpi, niin sisään työnneltävät tavarat eivät voi olla kovin suuria.

Sen sijaan Fiat 500 suoriutuu edelleen loistavasti jo 1950-luvulla suunnitellusta perustehtävästään: sillä on erittäin helppo ajaa ahtailla kaduilla, sen saa pysäköityä vaivatta melkein mihin vain, eikä se kuluta kohtuuttomasti bensiiniä.

Koeajon mitattu kulutus oli vain 5,4 litraa sadalla kilometrillä, mikä vastaa valmistajan lukemaa ja on pienimpien bensiiniautojen luokassa hyvä lukema.

Keskinäyttö on runsas, mutta kirkkaalla ilmalla heijastukset haittaavat sen lukemista.

Ratin pyörittely on vaivatonta, ja ohjausta voi keventää suorastaan holtittoman kevyeksi napista kytkettävällä city-ajoasetuksella.

Koeajossa olleen hybridi-viisisatasen Lounge-varustelutaso on myös pikkuautolle runsas. On automaattinen ilmastointi, navigaattori, sade- ja hämärätunnistimet, älypuhelimen peilaus, vakionopeussäädin ja peruutustutka.

Ja tietysti sähköisesti avattava kangaskuomu eli kansanomaisemmin rättikatto.

Kangaskatto laskostuu nippuun ja takaikkuna painuu takakontin puolelle napin painalluksella.

Katon saa avattua takaikkunaan asti ja halutessaan takaikkunankin saa painumaan takakontin uumeniin, mikä rajoittaa ennestäänkin pienen tavaratilan käyttöä. Näin auto muuttuu puoliavoautoksi.

Lähes helteisinä koeajopäivinä se tuntui parhaalta mahdolliselta kattoratkaisulta. Ajoviima ei häirinnyt ohjaamossa, mutta aurinko tarttui otsaan.

Suljettuna katto päästää liikenteen melun läpi, mutta pitää vettä tiiviisti ja kestää automaattiseen harjapesuun ajon. Jos haluaa pitää kangaskaton siistinä, se kannattaa suojata valmistajan ohjeiden mukaan, ja lintujen ruikkimat jätökset täytyy pestä pois nopeasti, ettei kankaaseen jää pinttyneitä läikkiä.

Moni Fiat 500:n omistaja on valinnut autonsa ulkonäön ja muotoilun takia. Autoon on valittavana kymmenen eri ulkoväriä, joista erilaisia punaisen sävyjä on peräti neljä, mutta myös harmautta arvostavalle on vaihtoehtoja.

500 C -mallin kangaskaton saa joko tummanpunaisena, mustana tai beigenä.

Kookas ovenkahva löytyy ilman haparointia.

Kangaskattoinen 500 on 19 000 euron hintaisena halvimpia kesäkäyttöön sopivia avoautoja. Ympärivuotiseksi ainoaksi autoksi sitä tuskin ostaa kukaan, mutta lyhyiden matkojen kakkosautona se puolustaa paikkaansa.

Tavallisena kovakattoisena hybridi-500 maksaa 14 500 euroa.

Näillä näkymin hybridimalli jäänee väliversioksi täyssähköistä 500 La Primaa odotellessa. Myöhemmin syksyllä myyntiin tuleva sähkömalli on ennakkomarkkinoinnin perusteella ainakin tutun näköinen.