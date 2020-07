Kaikki katsovat, kun Toyota Supralla ajaa kaupungin halki – hurjan näköinen auto on kotonaan mutkatiellä, mutta provosoi muita tielläliikkujia

Supra on kallis lelu, mutta lajissaan mainio auto. Tässä on klassikon ainekset.

Kurvaan huoltoasemalle tankkaamaan uutta Toyota Supraa. Nuori miestyöntekijä katselee autoa ikkunasta ja ryntää pihalle.

”Oh my god, en koskaan ajatellut, että näkisin tällaisen oikeasti. Saako ottaa kuvia?”

No tottahan toki. Esittelen auton ominaisuuksia, mutta ne tuntuvat olevan tuttuja jo entuudestaan. Juu, tässä on kolmen litran rivikutonen, 340 hevosvoimaa ja tämä kiihtyy 4,3 sekunnissa nollasta sataan.

Mies jää kuvaamaan vielä videota, kun kaasutan pois bensapumpulta.

Viikon koeajolla tällaisia kohtaamisia kertyy useita. Ne paljastavat, miten legendaarinen maine tällä Toyotan urheiluautolla on. 1990-luvulla Supra ja muut vastaavat japanilaiset viritysautot olivat nuorten poikien unelmia, ja ovat kai yhä.

Harvalla niihin oli uutena varaa, mutta niitä saattoi ihastella elokuvissa ja ratinkin taakse pääsi ainakin videopeleissä. Vuosituhannen vaihteessa Japani-sporttien buumi hiipui ja päästömääräykset kiristyivät. Toyota päätyi lopettamaan Supran tuotannon.

Nyt Supra on taas täällä, lähes 20 vuoden tauon jälkeen. Se on outo tuulahdus menneisyydestä, hävyttömän näköinen ja kallis tehorassi, joka on suunniteltu lähinnä hauskanpitoon. Sen tarpeen auto täyttääkin erinomaisesti.

Ei tällä liikenteessä mitään tee, eikä näitä järjellä osteta.

Mustanpuhuva ja jyhkeän tyylinen ohjaamo on suoraan BMW:stä.

Oikeastaan tämä uusin Supra ei ole Toyota ollenkaan, vaan Toyotan kuoriin naamioitu BMW Z4 340i. Kun Toyota halusi palauttaa klassikkomallinsa tuotantoon, se laskeskeli, ettei tällaista pienen volyymin erikoismallia kannata rakentaa puhtaalta pöydältä itse.

Supraan perinteisesti kuuluvan suoran kuusisylinterisen turbomoottorinkin valmistaminen olisi kuulemma vaatinut kokonaan uuden tehtaan avaamisen.

Bemarilla sopiva tekniikka oli jo valmiina, ja niinpä autojätit löivät hynttyyt yhteen. Supra ja sen sisarmalli Z4 valmistetaan Itävallassa Magna Steyrin tehtaalla, ja autot ovat teknisesti lähes identtiset, mitä nyt alustan ja ohjauksen hienosäädöt poikkeavat hieman toisistaan.

Suurin ero on ulkokuoressa. Z4 on korimalliltaan avokattoinen roadster, kun Supra on kovakattoinen coupé, ulkomuodoltaankin enemmän kilparadoille suunnattu.

Suprassa riittää muhkeita muotoja.

Ja ne muodot! On kuin lapsi olisi piirtänyt karikatyyrin 1990-luvun japanilaisesta muskeliautosta ja saanut sen sellaisenaan tuotantoon.

Sivulta katsottuna pitkäkeulainen ja lyhytperäinen Supra on kauniin linjakas, mutta muuten auto pullistelee joka suuntaan kuin botoxia lihaksiinsa piikittänyt kehonrakentaja ja valeilmanottoaukkoja on veistelty koriin aivan huolettomasti.

Suoraan takaa katsottuna Supra näyttää vihaiselta oravalta, kun tuimien takavalojen alla tuikkii nököhammasta muistuttava kiilamainen peruutusvalo. Takapuolen viimeistelee ankan pyrstöä jäljittelevä lippa.

Supra on räävi ilmestys, muttei sentään niin törkeä kuin Honda Civic Type R valtavine takaspoilereineen ja kolmoispakoputkineen. Ja kyllähän tällaisen auton kuuluukin herättää huomiota.

Vihaisten takavalojen jatkeena on ilmanottoaukkoa muistuttava ura.

Siinä Supra todella onnistuu. Päät kääntyvät joka puolella, kun Supralla lipuu kaupungin halki. Huonekaluliikkeen parkkipaikalla ostoksilta palatessani pieni poika kiertelee autoa silmät ymmyrkäisinä ja osoittelee sormella.

”Sulla on tosi hieno auto”, toteaa pojan äiti, kun saavun paikalle.

Tekee mieli sopertaa, että ei tämä kyllä minun ole, itse asiassa hävettää ajaa tällä, eikä minulla tällaiseen olisi varaakaan, kun tämä maksaa 90 000 euroa, mutta tyydyn hymyilemään ja näyttämään peukkua.

Supralla kurvailu on siinäkin mielessä raskasta, että kisaan haastajia riittää loputtomasti. Tällainen auto provosoi muita kuljettajia aivan järjettömiin sankariohituksiin, vaikka itse ajelisi kuinka säntillisesti.

8-portainen automaatti vaihtaa sulavasti, mutta Suprassa kuuluisi olla manuaalivaihteet.

Pää on pidettävä kylmänä siksikin, että Supran kaltaisella tehokkaalla ja tiehen voimakkaasti tarraavalla autolla luontevalta tuntuva nopeus karkaa aivan huomaamattakin rajoitusten tuolle puolen.

BMW:n valmistama kolmelitrainen ja kaksikanavaisella turboahtimella varustettu kuusisylinterinen B58-moottori antaa täyden 500 newtonmetrin väännön jo 1 600 kierroksessa, ja vetoa riittää tasaisesti kierrosten ylärajaan asti.

Starttinapista käynnistettäessä moottori hörähtää kuuluvasti: vrumm! Ja sitten mennään.

Kolmelitrainen turbokone on Toyotan logosta huolimatta BMW:n tekoa.

Supran ratissa ensimmäinen yllätys on ajon pehmeys ja helppous. Vaikka tehoa on, tätä osaisi ajaa kuka tahansa. Kuskin ja tien välissä on niin monta ajoa hillitsevää sähköjärjestelmää, ettei auto hevillä karkaa käsistä.

Kaasun pohjaan länttääminen saa takavetoisen auton perän heittelemään, mutta luistonesto koppaa luisun haltuun nopeasti. Turvajärjestelmät saa asteittain kytkettyä pois keskikonsolin napista.

Osaavan kuskin käsissä auto muuttuu silloin sivuluisussa eteneväksi ja renkaita savuttavaksi leikkikaluksi.

Digitaalisessa mittaristossa kierroslukumittari on näkyvimmin esillä.

Supran infojärjestelmä on BMW:stä tuttu ja helppokäyttöinen iDrive.

Ohjauksesta on tehostettu terävin tunto pois, mutta se on silti kirkas ja luonteva. Vaihteisto on pieni pettymys. Vaikka kahdeksanlovinen automaatti vaihtaa erittäin sulavasti, kaipaisi tällaiseen autoon silti manuaalivaihteita.

Alusta on miellyttävän pintapehmeä. Supralla pystyy ajamaan kaupungissakin ilman, että nupukivet täristävät hampaista paikat irti. Vasta kovemmissa töyssyissä huomaa, että joustovaraa ei kilpakireässä autossa hirveästi ole.

Sisältä Supra on täysin BMW. Välillä unohtaa, minkä merkkisellä autolla ajaakaan. Sitä ei unohda, minkä tyylisellä: pitkä konepelti hallitsee näkymää tuulilasissa ja muhkeat takalokasuojat pullistelevat sivupeileissä.

Kuolleeseen kulmaan ei näe lainkaan, kun takasivuikkoita ei ole. Onneksi peileihin asennettu sensori varoittaa katveessa roikkuvista autoista.

Ilmastointi ja muutkin toiminnot ovat selkeitä ja helppokäytöisiä.

Supra on napakasti kahden ihmisen auto. Yhtään enempää väkeä ei kyytiin mahdu. Pitkäkin kuski pystyy silti ajamaan mukavasti, ja penkin säädöt saa kohdilleen. Autossa istutaan todella matalalla, ja kyytiin kömpiminen vaatii notkeutta.

Tavaratila on suoraan yhteydessä ohjaamoon. Välissä on vain kaiuttimien koroke ja palosammutin. Takakontissa on tilaa juuri sen verran, että kaupassa pystyy käymään.

Supra on kahden ihmisen auto. Urheilulliset istuimet tukevat mainiosti.

Tavaratilaa on 210 litraa. Kauppakassit saa kyytiin.

Rengasmelu on huumaavaa. Testiautoon asennetun premium-äänentoistojärjestelmän hyöty jää kyseenalaiseksi, kun musiikki peittyy leveiden renkaiden jylyyn.

Tällaisen auton ei oletakaan olevan hiljainen, mutta pitkien matkojen ajaminen Supralla on puuduttavaa. Moottori sen sijaan saisi olla äänekkäämpikin. Rivikutonen kehrää mureasti, mutta 340 hevosvoimaa voisivat tiedottaa olemassaolostaan ärjymminkin. Halukas voi toki ratkaista asian virittelemällä pakoputkistoa.

Ajotuntuma on sopivan tasapainoinen arkiajoonkin, ja mutkateillä kurvailu on puhdasta nautintoa. Tankatessa myös huomaa, miten moottoritekniikka on kehittynyt. Kaasuttelusta huolimatta Supra kulutti 600 kilometrin koeajolla vain 8,3 litraa sadalla. Tämän tehoiselle autolle se ei ole paljon.

Supran pitkät ovet vievät tilaa ahtaassa parkkiruudussa.

Toyota GR Supra 3.0 Twin-Scroll Turbo

+ Hauska ajettavuus, luonteva ohjaus, pintapehmeä alusta, sopii myös arkiajoon

- Rengasmelu, manuaalivaihteistoa ei saatavilla